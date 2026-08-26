Nokia 1100 vuelve en pleno 2026 con una versión de 40 días de carga y radio

Nokia 300 Charge y Nokia 1100 comparten la misma filosofía: batería de larga duración, diseño resistente y funciones limitadas a lo esencial. (Composición)

Guardar

Muchas personas que han vivido la transición tecnológica de los últimos 25 años recuerdan al Nokia 1100 por su resistencia y durabilidad de carga. Ahora, en lo que parece un intento por revivir este clásico modelo, la compañía HMD Global ha lanzado Nokia 300 Charge, un teléfono básico con una batería extraíble de 3.700 mAh que, según la propia compañía, permite más de 40 días de tiempo en espera con una sola carga.

La propuesta retoma una fórmula conocida: un teléfono sin acceso a internet, sin cámaras de alta resolución y sin aplicaciones. La pantalla mide 2,4 pulgadas con una resolución de 320 x 240 píxeles, y el procesador es un Unisoc SC6531E con apenas 4 megabytes de memoria RAM y 4 megabytes de almacenamiento interno, ampliable hasta 32 gigabytes mediante una tarjeta microSD.

PUBLICIDAD

La conectividad se limita a redes 2G (GSM 900/1800), lo que restringe su uso a regiones donde esa infraestructura todavía opera.

La batería de 3.700 mAh de la Nokia 300 Charge es la de mayor capacidad que HMD ha instalado en un teléfono básico hasta la fecha. (HMD)

Posee una linterna LED de alta potencia, que la compañía describe como cuatro veces más brillante que la del Nokia 105 de 2023. El dispositivo incluye además entrada para auriculares de 3,5 milímetros, lo que permite el uso de la radio FM sin antenas externas.

PUBLICIDAD

Asimismo, funciona como cargador portátil para otros equipos electrónicos a través de un puerto USB-C de 10 vatios. Para activar esta función (cargador inverso), el teléfono dispone de un botón físico en el lateral derecho del chasis, una solución que evita tener que navegar por menús.

El dispositivo está disponible por ahora solo en Filipinas.

El Nokia 1100, referente de una filosofía que resurge

La lógica detrás del Nokia 300 Charge no es nueva. A finales de 2003, Nokia lanzó el Nokia 1100, un dispositivo que se convirtió en el teléfono más vendido de todos los tiempos con 250 millones de unidades comercializadas, según el informe de Visual Capitalist con datos de Yahoo Finance y Omdia. Su sucesor directo, el Nokia 1110, ocupa el segundo lugar en ese mismo ranking con 248 millones de unidades.

PUBLICIDAD

El Nokia 1100, lanzado en 2003, acumuló 250 millones de unidades vendidas y se convirtió en el dispositivo electrónico de consumo más vendido de la historia. (YouTube/@retroYmas-audio)

El éxito del 1100 no descansó en especificaciones técnicas avanzadas. Su carcasa antideslizante resistía caídas y golpes, el teclado resultaba cómodo para cualquier tipo de usuario y la batería aguantaba varios días de uso continuo sin recarga.

A un precio inicial cercano a los 100 dólares, el dispositivo democratizó el acceso a la telefonía móvil en mercados emergentes de África, Asia y América Latina, donde millones de personas adquirieron con él su primer teléfono. La milmillonésima unidad vendida por Nokia en 2005 fue, precisamente, un Nokia 1100 adquirido en Nigeria.

PUBLICIDAD

a milmillonésima unidad vendida por Nokia en 2005 fue un Nokia 1100 adquirido en Nigeria, país que simbolizó el alcance del modelo en mercados emergentes. (Foto: Amazon)

El modelo tampoco contaba con cámara, acceso a internet ni mensajería instantánea. Su función era exclusivamente la comunicación por llamadas y mensajes de texto, junto con herramientas básicas como alarma, calculadora y el juego Snake. Esa simplicidad, lejos de ser una limitación comercial, fue la razón de su adopción masiva en contextos rurales y en zonas con infraestructura tecnológica limitada.

Con el paso de los años, el Nokia 1100 se transformó en objeto de colección. En plataformas como eBay, los modelos usados se consiguen desde 70 dólares, mientras que los ejemplares en estado original pueden alcanzar cifras considerablemente mayores. El dispositivo dejó de fabricarse en 2010, pero su presencia en el mercado de segunda mano se mantiene activa más de una década después.

PUBLICIDAD

La Nokia 300 Charge retoma esa misma filosofía de durabilidad y autonomía prolongada, aunque con adaptaciones propias de 2026: puerto USB-C en lugar de cargador propietario, batería de mayor capacidad que cualquier teléfono básico anterior de la marca y función de cargador inverso.