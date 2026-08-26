Tecno

GTA 6: lista definitiva de precios y fecha de lanzamiento oficial

El esperado juego estará disponible inicialmente solo para PlayStation 5 y Xbox Series X/S

Rockstar lanzó la fecha oficial de preventa de GTA 6.
Rockstar Games confirmó el día de salida de GTA 6 tras años de rumores y filtraciones. (Rockstar)
Guardar

Tras años de especulación y una de las esperas más largas en la historia del entretenimiento digital, Rockstar Games ha oficializado los detalles comerciales de Grand Theft Auto VI. El título no solo cuenta ya con un día de salida inamovible, sino que establece un nuevo estándar de precios para los videojuegos de gran presupuesto.

Fecha de lanzamiento y disponibilidad

El despliegue de GTA 6 está programado para el último trimestre de 2026, acompañado de una estrategia diseñada para evitar el colapso de las tiendas digitales:

PUBLICIDAD

  • Día de lanzamiento: 19 de noviembre de 2026.
  • Plataformas: disponible en su lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.
  • Pre-carga anticipada: los jugadores que reserven el título podrán comenzar a descargarlo en sus consolas a partir del 12 de noviembre, una semana antes del estreno oficial.
  • Enfoque inicial: Rockstar ha especificado que el debut del juego ofrecerá estrictamente una “experiencia para un solo jugador”.
El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.
La pre-carga digital se habilitará una semana antes del lanzamiento oficial.

Lista de precios oficiales por región

El lanzamiento introduce un cambio de paradigma comercial. Además del aumento de precio, la desarrolladora ha confirmado que las copias físicas no incluirán disco; en su lugar, la caja contendrá únicamente un código de descarga.

Estos son los valores oficiales fijados para los principales mercados:

Edición Estándar

  • Estados Unidos: $79.99 USD
  • Europa (Zona Euro): 79,99 €
  • Reino Unido: £69.99
  • Australia: $129.95 AUD
  • Japón: ¥9,800

Edición Ultimate

  • Estados Unidos: $99.99 USD
  • Europa (Zona Euro): 99,99 €
  • Reino Unido: £89.99
  • Australia: $159.95 AUD
  • Japón: ¥12,280
Quienes reserven Grand Theft Auto VI antes del 20 de noviembre recibirán automáticamente el Pack Vintage como recompensa.
La Edición Ultimate agrega vehículos, armas y atuendos exclusivos desde el inicio.

Para los países de América Latina y otras regiones que no figuran en la lista, se prevé que el precio corresponderá al tipo de cambio de la moneda local con respecto al dólar estadounidense.

PUBLICIDAD

Contenido de las ediciones

La Edición Estándar garantiza el acceso base a la esperada campaña principal protagonizada por Jason y Lucia. Como incentivo adicional, los usuarios que realicen la reserva antes del 20 de noviembre de 2026 serán recompensados con un mes gratuito de la suscripción a GTA+ y el paquete digital Vintage Vice City, el cual incorpora dentro del juego diversos elementos nostálgicos inspirados en el clásico título de 2002.

Por otro lado, la Edición Ultimate requiere una inversión adicional de 20 dólares frente al modelo base, pero expande significativamente la experiencia inicial. Esta versión superior engloba todos los beneficios de la reserva anticipada y suma una colección exclusiva de vehículos premium, armamento especializado y piezas de indumentaria.

GTA 6
Todas las copias físicas contendrán un código de descarga, no un disco. (Rockstar Games)

Según lo detallado por la desarrolladora, todo este contenido extra estará integrado de manera directa en la progresión narrativa de los protagonistas desde el primer minuto de juego.

El salto a los $79.99 USD por parte de Rockstar podría tener un efecto dominó. Analistas de la industria señalan que con costos de desarrollo que hoy superan holgadamente los 200 millones de dólares, los márgenes de rentabilidad son cada vez más estrechos para los estudios. Queda por observar si el indiscutible peso de la marca Grand Theft Auto terminará por normalizar este nuevo techo tarifario en el resto del mercado.

El problema de las filtraciones de GTA 6

Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, ha presentado solicitudes ante un tribunal federal para obligar a plataformas como Microsoft y Discord a entregar registros de usuarios —incluyendo correos, números de teléfono y conexiones— vinculados a perfiles y servidores específicos que difundieron videos no autorizados del juego, como es el caso del grupo autodenominado “Cyberleek”.

GTA 6 ya se puede reservar en la tienda virtual de PlayStation.
Take-Two inició acciones legales contra filtradores y advierte sobre estafas con enlaces falsos de descarga. (Rockstar)

Este colectivo no solo filtró el contenido, sino que lo utilizó para promocionar una criptomoneda tipo ‘memecoin’ y exigir a la industria que elimine prácticas como el cobro de DLCs y las reservas digitales.

En paralelo a la búsqueda de los responsables, existe una creciente ola de estafas cibernéticas: diversos usuarios malintencionados están aprovechando la viralidad de los videos para distribuir malware, ofreciendo falsos enlaces de descarga a una supuesta versión jugable de GTA 6 para PC con el fin de robar información personal y bancaria.

Temas Relacionados

GTA 6VideojuegosRockstar gamesCuánto costará GTA 6Cuándo se lanzará GTA 6

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Descubren que AliExpress utilizaba procesos de audio silencioso para el rastreo digital

El método fue detectado por un desarrollador mientras investigaba un problema con sus auriculares Bluetooth

Descubren que AliExpress utilizaba procesos de audio silencioso para el rastreo digital

El truco para liberar espacio en el celular sin borrar fotos ni aplicaciones

Este método optimiza el almacenamiento del teléfono sin desprenderse de datos valiosos para el usuario

El truco para liberar espacio en el celular sin borrar fotos ni aplicaciones

Evadir la cámara puede salvarte de caer en una estafa sentimental digital

Las plataformas de citas en línea han facilitado nuevas formas de socializar, pero también han abierto la puerta a delitos como el catfishing

Evadir la cámara puede salvarte de caer en una estafa sentimental digital

Qué son las llaves de acceso de WhatsApp y cómo activarlas para proteger tu información

Este método de seguridad elimina la necesidad de recordar y escribir contraseñas tradicionales

Qué son las llaves de acceso de WhatsApp y cómo activarlas para proteger tu información

Nvidia negocia inversión que impulsaría la valuación de Perplexity por encima de USD 30.000 millones

Se trata de una estrategia que va más allá del suministro de infraestructura: Nvidia busca involucrarse en el éxito de productos que llegan directamente a los usuarios

Nvidia negocia inversión que impulsaría la valuación de Perplexity por encima de USD 30.000 millones

DEPORTES

La fuerte sentencia del técnico de España sobre las sanciones a los jugadores de Argentina por los incidentes en la final del Mundial

La fuerte sentencia del técnico de España sobre las sanciones a los jugadores de Argentina por los incidentes en la final del Mundial

Cuándo será el sorteo de la Fase Liga de la Champions League: los 32 equipos confirmados, los bombos y el formato

Franco Colapinto, a un paso de continuar con Alpine en la Fórmula 1 en 2027: cuándo se anunciaría la decisión

Un ex piloto de Fórmula 1 explicó por qué Colapinto fue mal sancionado en el GP de Países Bajos

El ataque de furia de Cristiano Ronaldo con sus compañeros del Al Nassr: lo sacaron y su equipo remontó el partido

TELESHOW

Sofía Clerici mostró de nuevo su pancita de embarazada y sumó una postal más íntima desde su vestidor

Sofía Clerici mostró de nuevo su pancita de embarazada y sumó una postal más íntima desde su vestidor

Dante Ortega contó cómo vivió la separación de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés: “Era el mensajero, me hizo muy mal”

MasterChef Celebrity confirmó a una humorista y una periodista para su próxima temporada

Qué delitos podría haber cometido el padre de Tini Stoessel: la palabra del abogado penalista Leonardo Sigal

Denisse González mostró los efectos que tiene en su cuerpo el nuevo tratamiento que afronta: “Me convierto en Venom”

INFOBAE AMÉRICA

El Tribunal Supremo Electoral anuncia centros de votación en Sudamérica para salvadoreños en el exterior

El Tribunal Supremo Electoral anuncia centros de votación en Sudamérica para salvadoreños en el exterior

Lluvias mantienen suspendidas parcialmente las clases en 12 centros educativos de Costa Rica

Dispararon contra una conductora y capturaron a dos sospechosos en moto en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala

Un estudio reconstruye la vida y la extraña muerte de una joven sepultada con rituales contra los vampiros en Polonia

“Mis padres huyeron del comunismo en Cuba”: Hijo de exiliados cubanos será el candidato republicano a vicegobernador de Florida