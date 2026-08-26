GTA 6: lista definitiva de precios y fecha de lanzamiento oficial

Rockstar Games confirmó el día de salida de GTA 6 tras años de rumores y filtraciones. (Rockstar)

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Tras años de especulación y una de las esperas más largas en la historia del entretenimiento digital, Rockstar Games ha oficializado los detalles comerciales de Grand Theft Auto VI. El título no solo cuenta ya con un día de salida inamovible, sino que establece un nuevo estándar de precios para los videojuegos de gran presupuesto.

Fecha de lanzamiento y disponibilidad

El despliegue de GTA 6 está programado para el último trimestre de 2026, acompañado de una estrategia diseñada para evitar el colapso de las tiendas digitales:

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Día de lanzamiento: 19 de noviembre de 2026 .

Plataformas: disponible en su lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X/S .

Pre-carga anticipada: los jugadores que reserven el título podrán comenzar a descargarlo en sus consolas a partir del 12 de noviembre, una semana antes del estreno oficial.

Enfoque inicial: Rockstar ha especificado que el debut del juego ofrecerá estrictamente una “experiencia para un solo jugador”.

La pre-carga digital se habilitará una semana antes del lanzamiento oficial.

Lista de precios oficiales por región

El lanzamiento introduce un cambio de paradigma comercial. Además del aumento de precio, la desarrolladora ha confirmado que las copias físicas no incluirán disco; en su lugar, la caja contendrá únicamente un código de descarga.

Estos son los valores oficiales fijados para los principales mercados:

Edición Estándar

Estados Unidos: $79.99 USD

Europa (Zona Euro): 79,99 €

Reino Unido: £69.99

Australia: $129.95 AUD

Japón: ¥9,800

Edición Ultimate

Estados Unidos: $99.99 USD

Europa (Zona Euro): 99,99 €

Reino Unido: £89.99

Australia: $159.95 AUD

Japón: ¥12,280

La Edición Ultimate agrega vehículos, armas y atuendos exclusivos desde el inicio.

Para los países de América Latina y otras regiones que no figuran en la lista, se prevé que el precio corresponderá al tipo de cambio de la moneda local con respecto al dólar estadounidense.

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Contenido de las ediciones

La Edición Estándar garantiza el acceso base a la esperada campaña principal protagonizada por Jason y Lucia. Como incentivo adicional, los usuarios que realicen la reserva antes del 20 de noviembre de 2026 serán recompensados con un mes gratuito de la suscripción a GTA+ y el paquete digital Vintage Vice City, el cual incorpora dentro del juego diversos elementos nostálgicos inspirados en el clásico título de 2002.

Por otro lado, la Edición Ultimate requiere una inversión adicional de 20 dólares frente al modelo base, pero expande significativamente la experiencia inicial. Esta versión superior engloba todos los beneficios de la reserva anticipada y suma una colección exclusiva de vehículos premium, armamento especializado y piezas de indumentaria.

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Todas las copias físicas contendrán un código de descarga, no un disco. (Rockstar Games)

Según lo detallado por la desarrolladora, todo este contenido extra estará integrado de manera directa en la progresión narrativa de los protagonistas desde el primer minuto de juego.

El salto a los $79.99 USD por parte de Rockstar podría tener un efecto dominó. Analistas de la industria señalan que con costos de desarrollo que hoy superan holgadamente los 200 millones de dólares, los márgenes de rentabilidad son cada vez más estrechos para los estudios. Queda por observar si el indiscutible peso de la marca Grand Theft Auto terminará por normalizar este nuevo techo tarifario en el resto del mercado.

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El problema de las filtraciones de GTA 6

Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, ha presentado solicitudes ante un tribunal federal para obligar a plataformas como Microsoft y Discord a entregar registros de usuarios —incluyendo correos, números de teléfono y conexiones— vinculados a perfiles y servidores específicos que difundieron videos no autorizados del juego, como es el caso del grupo autodenominado “Cyberleek”.

Take-Two inició acciones legales contra filtradores y advierte sobre estafas con enlaces falsos de descarga. (Rockstar)

Este colectivo no solo filtró el contenido, sino que lo utilizó para promocionar una criptomoneda tipo ‘memecoin’ y exigir a la industria que elimine prácticas como el cobro de DLCs y las reservas digitales.

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En paralelo a la búsqueda de los responsables, existe una creciente ola de estafas cibernéticas: diversos usuarios malintencionados están aprovechando la viralidad de los videos para distribuir malware, ofreciendo falsos enlaces de descarga a una supuesta versión jugable de GTA 6 para PC con el fin de robar información personal y bancaria.