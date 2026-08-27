Campanita quiere llevar a Pincoya a la Justicia luego del escándalo en Gran Hermano: “Nada justifica el maltrato”

A horas de la violenta pelea dentro de la casa, la cuenta oficial de Campanita lanzó un fuerte comunicado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tensión en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a ubicarse en el centro de la escena tras una violenta pelea que sacudió la convivencia. El cruce entre Jennifer “Pincoya” Galvarini y Stefanny “Campanita” Pereira desató una ola de repercusiones, y el conflicto escaló rápidamente hasta las redes sociales. Allí, la familia de Campanita decidió lanzar un comunicado contundente en el que expresó su absoluto rechazo a cualquier forma de violencia y pidió respeto e integridad para todos los participantes. Su postura, clara y sin rodeos, sumó un nuevo capítulo a la polémica que atraviesa la recta final del reality.

La cuenta oficial de Campanita, quien ya no forma parte de la competencia pero está en la casa acompañando a Mariela Prieto, difundió un comunicado bajo el título “COMUNICADO: REPUDIO TOTAL A LA VIOLENCIA EN EL JUEGO”. En él, quienes manejan su cuenta dejaron en claro su postura frente a los hechos ocurridos durante su estadía en la casa más famosa del país. “Hola a todos. Quiero expresar personalmente mi firme repudio frente a los hechos ocurridos dentro de la casa”, comienza el mensaje, en el que se enumera distintos tipos de agresión: física, verbal, hostigamiento y bullying tanto físico como psicológico.

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La declaración pública de Campanita no se detuvo en generalidades. “Durante mi regreso como invitada, se observaron y quedaron registradas en cámara distintas conductas de agresión física, agresión verbal, hostigamiento y bullying físico y psicológico por parte de algunos participantes. Como persona y como exparticipante, repudio categóricamente toda conducta violenta, humillante o intimidatoria. Un juego jamás justifica el maltrato”, escribió. Y, en una frase que se viralizó rápidamente, subrayó: “Señalar la violencia no perjudica a la víctima: la defiende. Respeto. Dignidad. Integridad. No violencia”.

El contundente comunicado que publicaron desde la cuenta oficial de Campanita (Instagram)

El comunicado fue acompañado por un extenso texto en el que Pereira profundizó su análisis sobre la dinámica dentro de la casa y la gravedad de los episodios vividos. “Quiero expresar mi repudio total y absoluto ante las conductas inadmisibles que han sido observadas y registradas. Se han identificado episodios claros de agresión física (contactos corporales intimidatorios y empujones), agresiones verbales (gritos e insultos), además de bullying físico y psicológico, caracterizado por la persecución y humillaciones”, sostuvo la joven, nacida en Paraguay.

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“La reafirmo que estas conductas no son parte de ningún juego; constituyen violencia explícita. Mi postura es de tolerancia cero con cualquier forma de hostilidad, intimidación o trato degradante. Ningún formato de entretenimiento justifica ataques contra la dignidad y la integridad de una persona”, continuó. Además, aclaró: “Al señalar estos hechos, mi objetivo es defender a la víctima, no crear conflictos infundados. Exijo el fin inmediato de las agresiones y la garantía del respeto irrestricto a todos los involucrados”.

La participante vivió una tensa discusión con varios participantes ante la pelea inicial con Pincoya (Captura de video)

“El Marco Constitucional e Internacional, incluyendo la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22), la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, protege el derecho fundamental de la mujer a vivir libre de violencia y discriminación. Es crucial comprender que el ambiente mediático no exime a nadie de estas responsabilidades legales y éticas”, subrayó la exparticipante.

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Finalmente, Campanita cerró su mensaje con una advertencia directa: “Ante la gravedad de la situación, solicito el cese de toda y cualquier agresión y revictimización, así como el resguardo de la integridad física y moral de todos. Alerto que tales actos pueden llevar a consecuencias serias, como denuncias, reclamos civiles, medidas de protección y procesos penales”.

El origen de la polémica se remonta a la gala del miércoles, cuando se definieron las últimas nominaciones de la temporada. Tras el programa en vivo, un incidente con artículos de maquillaje desató una serie de acusaciones y reproches. Campanita, que no había podido maquillarse para la gala porque le habían robado sus productos, exigió que le devolvieran sus pertenencias. La situación se agravó cuando fue a la habitación y, en medio de la tensión, tomó una foto del hijo de Pincoya, lo que provocó una reacción inmediata de la participante chilena. “Me tocó la foto de mi hijo. Ella no tiene por qué sacarme la foto de mi hijo”, gritó, visiblemente alterada.

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El robo de un maquillaje desató una pelea que tuvo a Pincoya y Campanita en medio de una violenta discusión (Gran Hermano Generación Dorada - Telefe)

El conflicto escaló rápidamente y derivó en gritos, insultos y descalificaciones de varios bandos. Sol, aliada de Pincoya, le gritaba a Campanita que era “mala” e intentaba calmar a su compañera. Brian Sarmiento, por su parte, intervino para evitar que la pelea se volviera física. Otros participantes, como Yipio, recibieron insultos y cuestionamientos sin haber estado involucrados en el incidente, pero optaron por no reaccionar ante la escalada verbal.

Mientras tanto, la casa de Gran Hermano Generación Dorada sigue bajo la lupa. Los seguidores del reality, atentos a cada movimiento, debaten en redes sociales sobre lo ocurrido y exigen respuestas tanto a los jugadores como a la producción. Lo que suceda en las próximas galas será clave para definir no solo el destino de los participantes, sino también el modo en que el ciclo aborda y resuelve los conflictos que atraviesan la vida cotidiana y la pantalla.

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