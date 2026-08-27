La Joaqui apostó a un rotundo cambio de look a un mes de su ruptura con Luck Ra: la reacción de Tuli Acosta

La cantante de RKT decidió iniciar un nuevo capítulo en su vida y lo marcó con un imponente cambio (Video: Instagram)

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Tras confirmar su separación de Luck Ra después de dos años de relación, La Joaqui encontró en la música una forma de canalizar el impacto de la ruptura. La cantante volvió a exponerse desde un lugar íntimo con una cumbia atravesada por el desamor y, en paralelo, empezó a mostrar señales de una nueva etapa personal, ahora reforzada por un cambio de look que volvió a ponerla en el centro de la escena.

La cantante, que días atrás retomó su agenda con una presentación en vivo en Ciudad de México, ahora sumó otro movimiento que no tardó en hacer ruido. En las imágenes compartidas por su estilista, primero apareció con largas trenzas rubias y luego dio paso a una versión renovada con cabello largo, lacio y negro, un giro marcado que varios interpretaron como el regreso a una estética más asociada a su identidad.

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“Ahora bancate a la morocha de pelo largo”, escribió su estilista Alejo Rusconi al mostrar el resultado final. La frase funcionó como presentación de una transformación que enseguida se volvió tema de conversación en redes, donde el nuevo look fue celebrado como una señal de relanzamiento personal y artístico.

La cantante decidió dejar atrás el rubio que la caracterizó el último tiempo y apostó por el negro

Los comentarios apuntaron en esa dirección. “Dios lo que amo a esta mujer”; “Jaquimorocha amo”; “Turra mala”; “Claro morocha”; “Volvió la Joaquina morocha”; “Volvió nuestra bandida”; “Uff volvió la verdadera”, fueron algunas de las reacciones que se multiplicaron debajo del posteo. La respuesta del público dejó ver que el cambio no fue leído solo como una apuesta estética, sino también como un gesto cargado de significado en medio de su presente sentimental.

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Pero fue un detalle al margen del look lo que sumó una capa extra al posteo: Tuli Acosta, amiga de Luck Ra y señalada como tercera en discordia en la ruptura, pasó por la publicación y le dejó su “me gusta”. El gesto adquirió otro peso por quién es Rusconi en esta historia. Según algunas versiones, fue ese mismo estilista quien, sin quererlo, ofició de vocero del escándalo: Tuli le habría contado sobre su supuesto vínculo con Luck Ra, sin saber que Rusconi también atendía a La Joaqui. Esa cadena de revelaciones fue lo que habría desencadenado la crisis que terminó con la ruptura de la pareja.

La reacción de Tuli al cambio de look de Joaqui

Con el escándalo cada vez más lejano en el tiempo, la cantante de RKT volvió a los escenarios y lo hizo con una elección de look que fue casual. La Joaqui se presentó con un conjunto blanco de encaje que, al sumarle un velo, construyó una imagen inequívoca: la de una novia. El velo de encaje floral le cubría el cabello rojizo y caía sobre los hombros mientras cantaba de rodillas en el escenario, con los ojos cerrados y el micrófono pegado a los labios.

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La escena, bañada en luz roja, tenía la intensidad de quien convierte una herida personal en actuación. Arrodillada sobre el piso del escenario, con la cabeza inclinada hacia atrás y el velo moviéndose con cada gesto, construyó una postal que sus seguidores no tardaron en replicar.

El resto del look completaba esa tensión entre lo nupcial y lo provocador. Bajo el conjunto blanco, medias de red con franjas negras y tacos rojos que se repetían en cada posición sobre el escenario: arrodillada, recostada contra una columna de luz, de pie con las piernas abiertas bajo los focos azules.

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La cantante decidió volver a los escenarios con un outfit que dio la impresión de ser nupcial (Instagram)

Los rosarios, uno negro y otro plateado con crucifijo, colgaban del short de encaje blanco y aparecían en primer plano en varias de las imágenes, como un detalle que mezclaba lo sagrado con la puesta en escena. Esa combinación de blanco nupcial, rojo encendido y negro no parecía accidental: cada elemento del vestuario reforzaba la narrativa de una ruptura procesada en público.

Entre bambalinas, las imágenes mostraron otra dimensión de la noche. La Joaqui retocándose el labial antes de salir a escena, con la luz natural entrando oblicua y los brazos tatuados sosteniendo el delineador frente a cámara. También posando de espaldas sobre un sillón azul oscuro con los tacos rojos en el aire, o recostada de lado mirando a cámara con una expresión serena que contrastaba con la intensidad de lo que ocurría bajo los reflectores.

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