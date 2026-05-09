La nueva herramienta de WhatsApp que refuerza la seguridad de sus chats y datos sensibles

WhatsApp lanza nuevas funciones de seguridad. (Meta)

WhatsApp anunció una nueva función de seguridad enfocada en reforzar la protección de las cuentas frente a amenazas digitales y accesos no deseados. La herramienta, denominada “Ajustes estrictos de la cuenta”, incorpora una serie de controles avanzados que modifican el funcionamiento habitual de la aplicación para limitar riesgos relacionados con mensajes desconocidos, filtración de datos y ataques cibernéticos sofisticados.

La plataforma de mensajería explicó que esta nueva configuración busca ofrecer una capa adicional de privacidad en un contexto donde las estafas digitales, el robo de identidad y los intentos de suplantación aumentan de forma constante. Según detalló WhatsApp en su blog oficial, la función activa automáticamente varias restricciones y ajustes orientados a proteger la información personal del usuario.

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“Si activa esta función, se limitará el funcionamiento de WhatsApp en algunos aspectos”, indicó la compañía. Entre esos cambios se incluye el bloqueo de archivos adjuntos y contenido multimedia enviados por personas que no formen parte de la lista de contactos guardados.

WhatsApp cuenta con nuevas funciones de seguridad para evitar ataques a usuarios.

La herramienta forma parte de una estrategia más amplia de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, para reforzar la privacidad y la seguridad dentro de sus servicios de mensajería. Aunque la aplicación ya utiliza cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada, los nuevos ajustes buscan reducir vulnerabilidades asociadas al comportamiento cotidiano de los usuarios.

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Qué cambia al activar los ajustes estrictos

Uno de los principales cambios está relacionado con la seguridad de la cuenta. Al habilitar esta opción, WhatsApp activará automáticamente la verificación en dos pasos, una función que añade una clave adicional al momento de registrar el número telefónico en un nuevo dispositivo.

Además, la plataforma recomendará el uso de copias de seguridad cifradas de extremo a extremo para quienes almacenan sus conversaciones en servicios en la nube. Esto permite que los mensajes y archivos guardados permanezcan protegidos incluso fuera de la aplicación.

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WhatsApp incentiva que el cifrado de extremo a extremo en los chats se encuentren activos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el apartado de mensajes y contenido multimedia también habrá modificaciones importantes. La función desactivará las vistas previas de enlaces compartidos en conversaciones, una medida diseñada para reducir riesgos asociados a enlaces maliciosos o campañas de phishing.

Asimismo, se habilitará un sistema que bloqueará el envío masivo de mensajes provenientes de cuentas desconocidas, una práctica común utilizada en fraudes digitales, spam y ataques automatizados.

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Más privacidad para el perfil y la actividad

Otra de las novedades apunta directamente a la exposición pública de la información personal dentro de la aplicación. Con los ajustes estrictos activados, la hora de última conexión, el estado en línea, la foto de perfil y la sección de información personal dejarán de estar visibles para usuarios desconocidos.

Estos datos solo podrán ser vistos por contactos guardados o por listas específicas previamente definidas por el usuario. La intención es limitar la posibilidad de que personas ajenas recopilen información sobre hábitos de conexión o identidad digital.

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Con la nueva actualización, WhatsApp busca que el usuario tenga más control de su cuenta. REUTERS/Dado Ruvic

Los grupos también tendrán restricciones adicionales. La nueva configuración impedirá que cualquier persona agregue usuarios a conversaciones grupales sin autorización previa. Solo los contactos conocidos o personas incluidas en listas selectivas podrán añadir nuevos participantes.

Este cambio responde a una de las principales quejas de los usuarios en los últimos años: la inclusión no autorizada en grupos de spam, promociones o incluso intentos de estafa.

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Cómo activar la nueva función

WhatsApp indicó que los “Ajustes estrictos de la cuenta” pueden habilitarse directamente desde la aplicación móvil. Para ello, el usuario debe ingresar a Ajustes, luego a Privacidad y finalmente seleccionar Opciones avanzadas.

La compañía aclaró que esta configuración solo puede modificarse desde el dispositivo principal asociado a la cuenta y no desde WhatsApp Web o dispositivos secundarios.

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La nueva función de privacida de WhatsApp solo puede ser activada desde la app. (Foto: Meta)

La nueva herramienta llega en un momento en el que las plataformas digitales enfrentan crecientes desafíos en materia de ciberseguridad. Los intentos de robo de cuentas, enlaces maliciosos y mensajes fraudulentos continúan expandiéndose en servicios de mensajería instantánea utilizados por millones de personas cada día.

Con esta actualización, WhatsApp apuesta por ofrecer un entorno más seguro y con mayor control sobre la información personal compartida dentro de la plataforma.

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