El Salvador

Onda tropical traerá lluvias y tormentas a gran parte de El Salvador este jueves

El pronóstico del MARN prevé una mañana con cielo poco nublado y sin precipitación, pero desde el mediodía aumentará la nubosidad, con aguaceros vespertinos y actividad eléctrica nocturna

La mañana transcurrirá con cielo poco nublado y sin precipitaciones. La actividad comenzará a cambiar desde el mediodía. (Foto cortesía MARN)
La mañana transcurrirá con cielo poco nublado y sin precipitaciones. La actividad comenzará a cambiar desde el mediodía. (Foto cortesía MARN)
Guardar

San Miguel registrará este jueves la temperatura más alta del país, con 39°C, en el mismo día en que una onda tropical romperá semanas de sequía extrema para traer lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento a buena parte de El Salvador.

El pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) establece una jornada dividida en dos mitades. La mañana transcurrirá con cielo poco nublado y sin precipitaciones. La actividad comenzará a cambiar desde el mediodía.

Dónde y cuándo lloverá este jueves

Por la tarde, la onda tropical impulsará lluvias sobre las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y la cadena montañosa norte, con mayor concentración en los departamentos de Chalatenango y Cabañas. El ingreso de aire húmedo desde el este acelerará la formación de nubes de tormenta que podrían extenderse hasta la noche.

PUBLICIDAD

Al caer la noche, el foco de las precipitaciones se desplazará hacia el occidente del país. La Libertad, Santa Ana y Ahuachapán serán los departamentos más expuestos, con lluvias que podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas superiores a 40 km/h.

El viento se mantendrá entre 10 y 20 km/h durante la mayor parte del día, con brisas ocasionales de hasta 35 km/h que podrían intensificarse localmente durante las tormentas.

Por la tarde, la onda tropical impulsará lluvias sobre las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y la cadena montañosa norte, con mayor concentración en los departamentos de Chalatenango y Cabañas (Foto: Ministerio de Medio Ambiente)
Por la tarde, la onda tropical impulsará lluvias sobre las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y la cadena montañosa norte, con mayor concentración en los departamentos de Chalatenango y Cabañas (Foto: Ministerio de Medio Ambiente)

Un alivio puntual en medio de una sequía histórica

Lo que ocurre este jueves tiene un trasfondo más grave. El Salvador declaró alerta roja por sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio nacional, en medio de un fenómeno de El Niño que este año alcanzó niveles sin precedentes.

PUBLICIDAD

El meteorólogo del MARN Napoleón Galdámez advirtió que el país está “prácticamente a las puertas” de que el fenómeno entre en categoría de muy fuerte. Las consecuencias ya son visibles: la zona nororiental acumula apenas el 10% de las lluvias que normalmente caen en agosto, y La Unión, solo el 20%.

La Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios estima que la primera cosecha de granos básicos registrará una pérdida cercana al 20%. El Ministerio de Agricultura anunció apoyo alimentario para las familias afectadas sin acceso a sistemas de riego.

La perspectiva del MARN para los próximos meses no es alentadora: las precipitaciones se mantendrán por debajo de lo normal y la influencia de El Niño podría persistir hasta marzo o abril de 2027.
La perspectiva del MARN para los próximos meses no es alentadora: las precipitaciones se mantendrán por debajo de lo normal y la influencia de El Niño podría persistir hasta marzo o abril de 2027.

La perspectiva del MARN para los próximos meses no es alentadora: las precipitaciones se mantendrán por debajo de lo normal y la influencia de El Niño podría persistir hasta marzo o abril de 2027.

Las temperaturas máximas previstas para este jueves

El calor seguirá siendo la constante en el oriente y la zona costera. Además de los 39°C en San Miguel, La Unión alcanzará 38°C y La Libertad, 37°C. En la zona occidental y central, Acajutla llegará a 35°C, mientras que San Salvador y Santa Ana registrarán máximas de 34°C.

El día anterior, la estación de Apaneca MET en Ahuachapán Centro registró 51.2 milímetros de lluvia, el mayor acumulado del miércoles, según el MARN. Le siguieron San Lorenzo, en Ahuachapán Norte, con 43 milímetros, y otra estación en Apaneca con 39,4 milímetros.

Temas Relacionados

San MiguelSequíaFenómeno de El NiñoEl SalvadorOnda tropicalClima

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diputada Joselyn Sáenz propone reducir de 500 a 300 litros la cuota mensual de combustible para legisladores en Costa Rica

La iniciativa plantea reforzar los controles sobre el uso de combustible en la Asamblea Legislativa, luego de que las diputaciones gastaran más de ₡425 millones durante el periodo 2022-2026.

Diputada Joselyn Sáenz propone reducir de 500 a 300 litros la cuota mensual de combustible para legisladores en Costa Rica

Denuncias por lesiones personales aumentaron 40% en Panamá durante 2026

La violencia psicológica concentró casi la mitad de los 7,007 registros acumulados hasta julio, mientras Panamá Oeste presentó el mayor incremento territorial

Denuncias por lesiones personales aumentaron 40% en Panamá durante 2026

El Salvador suma cirugía robótica con el sistema Versius en el nuevo Hospital Nacional Rosales

El nuevo centro hospitalario incorporó un sistema con consola y visión tridimensional para guiar brazos modulares; el hospital afirma que la técnica puede ser menos invasiva y disminuye el tiempo de recuperación del paciente

El Salvador suma cirugía robótica con el sistema Versius en el nuevo Hospital Nacional Rosales

Copa Airlines solicita vuelos directos entre Panamá y Montería

La propuesta contempla tres frecuencias semanales y cerca de 3,500 asientos mensuales, pero todavía debe completar el proceso de autorización ante la Aeronáutica Civil de Colombia.

Copa Airlines solicita vuelos directos entre Panamá y Montería

El Salvador y Corea del Sur financiarán un centro de innovación con laboratorios en la Universidad de El Salvador

El acuerdo destina 9 millones de dólares no reembolsables para levantar y equipar en San Salvador un espacio con áreas de automatización, prototipado, fabricación digital y control de calidad durante cinco años

El Salvador y Corea del Sur financiarán un centro de innovación con laboratorios en la Universidad de El Salvador

TECNO

Pasos para recrear a Las Guerreras K-pop en el mundo de Super Mario

Pasos para recrear a Las Guerreras K-pop en el mundo de Super Mario

Sam Altman, Jeff Bezos, Elon Musk y Paris Hilton, en el top 10 de los más influyentes en IA, según Time

Guía para obtener 15 GB de espacio gratis en Google Drive, Gmail y Google Fotos

Epic Games Store regala un nuevo juego de terror cooperativo para PC

Bill Gates advierte sobre la IA: “será el mayor igualador jamás inventado o la peor fuente de injusticia”

ENTRETENIMIENTO

Tras su larga batalla legal, Justin Baldoni deberá pagarle a Blake Lively más de 400 mil dólares en concepto de honorarios

Tras su larga batalla legal, Justin Baldoni deberá pagarle a Blake Lively más de 400 mil dólares en concepto de honorarios

Harry Styles recordó a Dolly Parton con un emotivo tributo en Nueva York

Murió Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en “Transformers”

Jennifer Garner contó las consecuencias del éxito repentino: “Se pierden años de vida cuando te vuelves famoso”

Así luce hoy Rizzo de ‘Vaselina’ a los 82 años: Stockard Channing reaparece tras vivir una “reclusión feliz” lejos de Hollywood

MUNDO

Tiene 101 años y vive en una “Zona Azul”: el secreto de María Antonietta para mantenerse lúcida y su crítica feroz al consumismo actual

Tiene 101 años y vive en una “Zona Azul”: el secreto de María Antonietta para mantenerse lúcida y su crítica feroz al consumismo actual

“Fueron las peores 24 horas de mi vida”, la angustia de una médica estadounidense que busca a sus padres desaparecidos en Nepal

Las impactantes fotos del GLOF y sus víctimas en Nepal: entre el barro y los rostros del dolor

EEUU reafirmó que no hay negociaciones con Irán y que tras destruir el ejército del régimen ahora apunta a su economía

Ratko Mladic, el asesino de ojos azules que pedía a sus tropas que “quemaran los cerebros” de los musulmanes bosnios