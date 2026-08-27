Onda tropical traerá lluvias y tormentas a gran parte de El Salvador este jueves

La mañana transcurrirá con cielo poco nublado y sin precipitaciones. La actividad comenzará a cambiar desde el mediodía. (Foto cortesía MARN)

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San Miguel registrará este jueves la temperatura más alta del país, con 39°C, en el mismo día en que una onda tropical romperá semanas de sequía extrema para traer lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento a buena parte de El Salvador.

El pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) establece una jornada dividida en dos mitades. La mañana transcurrirá con cielo poco nublado y sin precipitaciones. La actividad comenzará a cambiar desde el mediodía.

Dónde y cuándo lloverá este jueves

Por la tarde, la onda tropical impulsará lluvias sobre las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y la cadena montañosa norte, con mayor concentración en los departamentos de Chalatenango y Cabañas. El ingreso de aire húmedo desde el este acelerará la formación de nubes de tormenta que podrían extenderse hasta la noche.

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Al caer la noche, el foco de las precipitaciones se desplazará hacia el occidente del país. La Libertad, Santa Ana y Ahuachapán serán los departamentos más expuestos, con lluvias que podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas superiores a 40 km/h.

El viento se mantendrá entre 10 y 20 km/h durante la mayor parte del día, con brisas ocasionales de hasta 35 km/h que podrían intensificarse localmente durante las tormentas.

Por la tarde, la onda tropical impulsará lluvias sobre las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y la cadena montañosa norte, con mayor concentración en los departamentos de Chalatenango y Cabañas (Foto: Ministerio de Medio Ambiente)

Un alivio puntual en medio de una sequía histórica

Lo que ocurre este jueves tiene un trasfondo más grave. El Salvador declaró alerta roja por sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio nacional, en medio de un fenómeno de El Niño que este año alcanzó niveles sin precedentes.

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El meteorólogo del MARN Napoleón Galdámez advirtió que el país está “prácticamente a las puertas” de que el fenómeno entre en categoría de muy fuerte. Las consecuencias ya son visibles: la zona nororiental acumula apenas el 10% de las lluvias que normalmente caen en agosto, y La Unión, solo el 20%.

La Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios estima que la primera cosecha de granos básicos registrará una pérdida cercana al 20%. El Ministerio de Agricultura anunció apoyo alimentario para las familias afectadas sin acceso a sistemas de riego.

La perspectiva del MARN para los próximos meses no es alentadora: las precipitaciones se mantendrán por debajo de lo normal y la influencia de El Niño podría persistir hasta marzo o abril de 2027.

La perspectiva del MARN para los próximos meses no es alentadora: las precipitaciones se mantendrán por debajo de lo normal y la influencia de El Niño podría persistir hasta marzo o abril de 2027.

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Las temperaturas máximas previstas para este jueves

El calor seguirá siendo la constante en el oriente y la zona costera. Además de los 39°C en San Miguel, La Unión alcanzará 38°C y La Libertad, 37°C. En la zona occidental y central, Acajutla llegará a 35°C, mientras que San Salvador y Santa Ana registrarán máximas de 34°C.

El día anterior, la estación de Apaneca MET en Ahuachapán Centro registró 51.2 milímetros de lluvia, el mayor acumulado del miércoles, según el MARN. Le siguieron San Lorenzo, en Ahuachapán Norte, con 43 milímetros, y otra estación en Apaneca con 39,4 milímetros.