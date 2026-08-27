Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron a su hijo Noah por sus 13 años: “Nuestro primer gran amor”

La actriz emocionó en sus redes sociales con un tierno video para festejar los 13 años de su hijo mayor (Video: Instagram)

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Luisana Lopilato decidió muchos años atrás que tan solo algunos momentos de su vida familiar iban a llegar a las redes sociales. Entre ellos, estos pequeños vistazos llegan en los cumpleaños de los cuatro hijos que tiene con Michael Bublé. El jueves por la mañana la actriz compartió un video, compuesto por una serie de fotos familiares, para celebrar el cumpleaños número 13 de Noah, su hijo mayor. Las imágenes estuvieron acompañadas de un mensaje personal que recorrió los años de historia compartida.

La secuencia arranca en el punto de inicio: Lopilato besa la mejilla de un recién nacido dormido sobre su hombro. De esa misma etapa data otra postal, más doméstica, en la que los abuelos del niño lo sostienen y lo rodean con cuidado en un interior luminoso. Las primeras imágenes del video condensan así los primeros días de vida de Noah dentro del círculo familiar más cercano.

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La infancia aparece a continuación en escenas espontáneas: Noah de pie dentro de un cesto de madera, con un vaso en las manos y apenas reconocible detrás de un emoji que cubre su rostro; un abrazo en el que su madre lo envuelve con los ojos cerrados, con un Grammy apoyado fuera de foco al fondo de la escena. También hay un registro al aire libre, en el que Luisana y el niño, todavía bebé, se miran y se tocan las manos sobre una manta en la arena de una playa.

Luisana eligió hacer el video con momentos claves en la vida de su hijo mayor

Otro momento detenido en el tiempo muestra al cantante canadiense con el niño en brazos, en un espacio público, mientras la actriz de se inclina para besarlo. Es una imagen luminosa y sin pose, de esas que suelen capturarse sin aviso.

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Las fotos finales del video revelan a un adolescente distinto al bebé del comienzo. En una de ellas, Noah aparece frente a un piano digital, con la partitura desplegada sobre el instrumento y un Grammy dorado en el suelo a sus pies. En otra, comparte el plano con un actor vestido con el traje de Spider-Man, en una atracción temática de Marvel con grandes luces azules de fondo. No es menor recordar que durante mucho tiempo el pequeño eligió a este súperheroe como sostén en medio del duro momento de salud que atravesó.

Junto a las imágenes, Lopilato publicó un texto dirigido directamente a su hijo. “Feliz cumple, Noah. 13 años ya… y no puedo creer todo lo que vivimos juntos desde que llegaste a nuestras vidas. Sos nuestro primer gran amor, el que nos enseñó a ser papás y el que cambió nuestra vida para siempre”, escribió al inicio del pie de foto.

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Luisana y Michael decidieron tiempo atrás que iban a preservar la intimidad de los niños en redes sociales (Instagram)

“Este cumpleaños me emociona especialmente. Porque sé todo lo que atravesaste, todo lo que aprendiste y la fuerza enorme que fuiste encontrando en vos, incluso en momentos que no fueron fáciles”, escribió recordando, sin nombralo, el diágnostico de cáncer que recibieron cuando el pequeño tenía tan solo 3 años.

Y siguió: “Verte hoy crecer, sonreír, disfrutar y convertirte en la persona que sos me llena el corazón de una manera difícil de explicar. Y pienso que no había otra manera… tenías que ser vos. Vos tenías que ser nuestro primer hijo, vos tenías que enseñarnos tantas cosas y hacernos conocer un amor que antes ni sabíamos que existía”. Con el orgullo en cada una de las palabras, sumó: “Estoy profundamente orgullosa de vos. De tu sensibilidad, de tu fuerza, de tu manera de querer y de ese corazón enorme que tenés.Que Dios te acompañe siempre, que te cuide, te dé paz y te recuerde cada día lo amado, especial y valioso que sos”

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El posteo cerró con una declaración que Lopilato eligió para resumir todo el mensaje: “Te amo, hijo. Un montón. Más de lo que alguna vez voy a poder explicar. Mi verdadero superhéroe. Siempre”.

El cantante de “Feeling Good” también replicó en sus historias el video que armó su esposa para el cumpleaños del pequeño de 13 años. Minutos más tarde, Michael publicó su propio mensaje en redes sociales. “Nuestro amado bebé cumple 13 años hoy. Nuestro primer adolescente. No estoy exactamente seguro cómo esto sucedió tan rápido, pero aquí estamos”, escribió.

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El cantante canadiense compartió unas emotivas palabras por un nuevo año en la vida de su hijo mayor (Video: Instagram)

Luego repasó el camino compartido con su hijo: “Noah, hemos vivido muchos momentos juntos. Hemos reído a carcajadas, aprendido cosas no siempre fáciles, hemos tenido aventuras que nunca olvidaré, y a través de todo esto, he tenido el privilegio de verte crecer y convertirte en este jovencito increíble”.

En el texto, el cantante destacó rasgos de la personalidad del adolescente y también se refirió a su experiencia como padre. “Estoy extremadamente orgulloso de tu corazón de oro, tu sentido del humor, tu nobleza, valentía, y de la persona en la que te estás convirtiendo”, señaló. Después agregó: “Ser tus padres es uno de los mejores regalos que Dios nos pudo dar a tu madre y a mí. Mientras una parte de mí daría lo que sea para tener a ese niño pequeño de nuevo aunque sea por un día, al mismo tiempo, no puedo esperar a conocer al adolescente, y algún día al adulto en el que te estás convirtiendo”.

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El cantante cerró el saludo con un mensaje afectuoso y una nota de humor: “Feliz cumpleaños número 13, Noah. Te amamos más de lo que jamás podrías imaginar, mi amor. Te pido que por favor no nos hagas preocupar mucho durante los siguientes 7 años”.