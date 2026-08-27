Pasos para recrear a Las Guerreras K-pop en el mundo de Super Mario

Cada animación destaca por su banda sonora y temática. (Fotocomposición Infobae)

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Llevar a Las Guerreras K-pop al universo de Super Mario implica una serie de pasos que abarcan desde la selección minuciosa de imágenes de referencia hasta la organización eficiente de archivos y la redacción precisa de instrucciones para plataformas de inteligencia artificial (IA).

En este sentido, se explican los pasos que se deben seguir desde plataformas legales y seguras como Gemini, la inteligencia artificial de Google. No requiere conocimientos avanzados en edición y no expone los dispositivos a riesgos.

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Cómo elegir las imágenes de referencia para la inteligencia artificial

El primer paso consiste en identificar y reunir imágenes de alta resolución de Las Guerreras K-pop y de elementos distintivos del universo de Super Mario. Es clave elegir archivos en los que los rostros, la vestimenta y las poses sean nítidos, pues esto facilita que la IA diferencie los rasgos característicos de ambos mundos.

Es clave utilizar imágenes de referencia del juego de Nintendo donde aparezcan rasgos distintivos. (Foto: Europa Press)

Asimismo, la ausencia de marcas de agua y una buena definición de colores influyen de manera directa en la calidad de la ilustración generada. Las imágenes deben almacenarse en formatos compatibles, como JPG o PNG, para garantizar su correcta lectura por parte de las plataformas digitales.

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Se debe crear una carpeta específica en el dispositivo, donde se almacenen únicamente las imágenes seleccionadas para el proyecto. Este método previene la pérdida de material relevante y facilita la localización de archivos al momento de cargar referencias en la plataforma de inteligencia artificial.

Cuál plataforma de inteligencia artificial conviene utilizar para generar la imagen

Entre las alternativas disponibles, destaca Gemini por su capacidad para combinar imágenes y texto en una misma instrucción. El acceso a esta plataforma requiere una cuenta activa y el ingreso a su chat, donde se habilita la función para adjuntar archivos desde el dispositivo.

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Gemini está disponible en aplicación y en versión web. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

En la versión web o en la aplicación, es posible trabajar simultáneamente con imágenes y descripciones escritas, lo que potencia la personalización del resultado. La flexibilidad de Gemini facilita la adaptación de personajes a distintos universos, siempre que se respeten el formato y los términos de uso de la plataforma.

Cómo redactar un prompt que no infrinja la política de derechos de autor de la app

La redacción del prompt o instrucción es una etapa central para orientar la generación de imágenes por parte de la inteligencia artificial. Como algunas plataformas restringen el uso de nombres protegidos por derechos de autor, conviene emplear descripciones indirectas pero precisas.

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Un prompt efectivo sería: “Representa a tres jóvenes artistas de pop coreano con peinados coloridos y atuendos modernos, ubicadas en un ambiente inspirado en videojuegos con escenarios animados y elementos fantásticos, como hongos y estrellas”.

Esta es una ilustración de Las Guerreras K-pop en el universo de Super Mario. (Foto: Gemini)

Este tipo de indicación ayuda a la plataforma a captar la esencia visual tanto de Las Guerreras K-pop como del universo de Super Mario, sin emplear referencias literales que puedan ser bloqueadas.

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Qué hacer si el resultado inicial de la IA no cumple las expectativas

Es frecuente que la primera imagen generada no refleje por completo la fusión buscada. Por eso, se debe revisar el resultado y, si es necesario, ajustar el prompt o seleccionar nuevas imágenes de referencia.

Instrucciones adicionales, como “modificar los colores de los atuendos” o “asegurar que todas las integrantes aparezcan en el paisaje digital”, permiten perfeccionar la representación hasta obtener el efecto deseado.

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Se debe aclarar que es una ilustración generada con IA al publicarla en redes sociales. (Foto: REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake)

Cómo descargar la imagen generada y publicarla en redes sociales

Una vez obtenida la foto definitiva, conviene descargar el archivo y, en caso de compartirlo en redes sociales, agregar una leyenda como “Ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial”.

El uso de aplicaciones pirata o no autorizadas debe evitarse completamente, porque son un riesgo para la seguridad digital y la privacidad.

El uso de software ilegal expone al usuario a malware, pérdida de datos personales y sanciones legales, así que optar por plataformas reconocidas y actualizadas garantiza la protección de los derechos de autor y contribuye a mantener la calidad y legitimidad del trabajo realizado.

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