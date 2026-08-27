Sam Altman, Jeff Bezos, Elon Musk y Paris Hilton, en el top 10 de los más influyentes en IA, según Time

Sam Altman y Greg Brockman son los ejecutivos más visibles de OpenAI, la creadora de ChatGPT. (Time)

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La revista Time publicó una lista de las 100 personas más influyentes del mundo en el ámbito de la inteligencia artificial. Sam Altman, Greg Brockman y Mark Chen, ejecutivos de OpenAI, lideran el ranking.

También aparecen figuras como los hermanos Dario y Daniela Amodei, quienes son los fundadores y líderes de Anthropic.

Además de ejecutivos y fundadores, se pueden encontrar figuras políticas como Doreen Bogdan-Martin. Ella es secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas.

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Incluso, la lista incluyó a figuras públicas como Paris Hilton que lidera una campaña en contra de los deepfakes.

Sam Altman es el director ejecutivo de OpenAI. REUTERS/Nathan Howard

Las personas más influyentes del mundo en IA

Sam Altman, Greg Brockman y Mark Chen, ejecutivos de OpenAI.

Según el medio, la cúpula de OpenAI afirma haber enmendado fallas de producto y de gestión que facilitaron que Anthropic se adelantara en la competencia por la inteligencia artificial.

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Sam Altman continúa como CEO y principal cara visible, pero el cofundador Greg Brockman asumió la conducción de áreas centrales, desde la generación de ingresos hasta el marketing de producto.

En paralelo, Mark Chen, director de investigación, encabeza equipos que —de acuerdo con su propio cálculo— han llevado a la compañía “un 80% del camino” hacia la inteligencia artificial general.

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Dario Amodei y Daniela Amodei son los hermanos detrás de Anthropic, la empresa que creó Claude. (Captura de video: YouTube/@Oprah)

Dario y Daniela Amodei de Anthropic.

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, OpenAI se había instalado como el líder indiscutido de la carrera por la inteligencia artificial.

Sin embargo, durante el último año Anthropic, bajo la conducción de los hermanos Dario y Daniela Amodei, logró imponerse tanto en valuación como en ingresos, impulsada por su nueva generación de modelos Claude.

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Dario y Daniela Amodei también se involucraron de forma creciente en debates y asuntos geopolíticos.

Elon Musk, CEO de SpaceX.

Elon Musk redobló su apuesta en 2026. Después de integrar su laboratorio de inteligencia artificial, xAI, con SpaceX, sacó a bolsa la empresa resultante en junio, en la mayor oferta pública inicial de la historia, con una valuación récord de USD 1,7 billones.

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Elon Musk lanzó a bolsa SpaceX, logrando récords de inversión. REUTERS/Kevin Lamarque

Arvind Krishna, CEO de IBM.

El CEO de IBM, Arvind Krishna, dice tener múltiples frentes abiertos desde órdenes ejecutivas y un mercado cambiante hasta la demanda de los clientes, hasta el cierre del trimestre y la innovación.

IBM entrena modelos propios pequeños y eficientes (incluso para sus mainframes) y, cuando un cliente requiere sistemas más grandes, alquila modelos de Google, OpenAI o Anthropic.

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Jeff Bezos, fundador de Amazon y coCEO de Prometheus.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, cofundó a fines de 2025 Prometheus, un nuevo laboratorio enfocado en asistir a ingenieros en el diseño y la fabricación de productos de alta tecnología.

En junio, Prometheus anunció que recaudó USD 12.000 millones con una valuación de USD 41.000 millones y, por primera vez, difundió detalles sobre sus avances.

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Bezos lidera Prometheus, un laboratorio de IA que impulsa a ingenieros e investigadores. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Doreen Bogdan-Martin, secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas.

Bogdan-Martin afirma que la inteligencia artificial podría reducir desigualdades a escala global, pero advierte que no ocurrirá de manera automática. Señala que el Norte Global adopta la IA al doble de ritmo que el Sur Global y que 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a internet.

Como secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de la ONU, impulsa el cierre de esa brecha y dice haber obtenido más de USD 120.000 millones en compromisos para ampliar la conectividad.

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Mira Murati, cofundadora y CEO de Thinking Machines Lab.

En 2025, fundó Thinking Machines Lab con la idea de ofrecer modelos de IA que se personalizan con los datos de cada usuario y se orientan mediante una interacción más “humana”, para ampliar la autonomía de las personas en lugar de cederla a las máquinas.

Para impulsar ese enfoque, la empresa recaudó USD 2.000 millones.

Mira Murati fue CTO de OpenAI y ahora lidera su startup de IA con enfoque humano. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Lila Ibrahim, directora de Preparación para la IA de Google DeepMind.

Ex directora de operaciones fundacional de Google DeepMind durante casi ocho años, asumió en enero un nuevo rol centrado en preparar a la sociedad para el avance acelerado de la inteligencia artificial.

Su trabajo consiste en anticipar futuras capacidades, estudiar sus impactos y estar lista para probar sistemas y colaborar en políticas cuando esas posibilidades se concreten, tanto dentro de Google como junto con gobiernos y organismos de seguridad de IA en todo el mundo.

Paris Hilton, activista en contra de los deepfakes.

En los últimos años, presionó a legisladores en el Capitolio para promover normas federales —como la bipartidista DEFIANCE Act— que habiliten a las víctimas de material sexual explícito no consensuado, incluido el creado con IA, a demandar de forma directa a los responsables.

Paris Hilton ha promovido iniciativas en contra de los deepfakes sexuales. REUTERS/Mario Anzuoni

Su trabajo apunta a que las protecciones jurídicas acompañen el avance acelerado de la inteligencia artificial.

Joseph Gordon-Levitt, cofundador de Creators Coalition on AI.

Como actor y realizador, manifiesta preocupación por el efecto de la inteligencia artificial en la construcción de historias.

En diciembre de 2025 creó la Coalición de Creadores sobre IA, que busca representar a Hollywood en la discusión y reclamar, entre otros puntos, una remuneración justa, resguardos laborales y herramientas para frenar los deepfakes.