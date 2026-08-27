Política

El Gobierno relativiza la avanzada de la oposición que busca impulsar las leyes de Discapacidad y Morosidad en el Congreso

El oficialismo considera que la mayoría circunstancial que mostraron los bloques de la oposición no tiene capacidad de avanzar en otras iniciativas. La advertencia del veto y la estrategia para contener a los aliados

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
Sesión en la Cámara de Diputados (RS Fotos)
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Hace semanas que en el oficialismo advertían que la sesión de este 26 de agosto era vista como una oportunidad para volver a retomar protagonismo político, luego de que diferentes gobernadores coquetearan con la posibilidad de condicionar su apoyo a La Libertad Avanza en el Congreso.

Los libertarios consiguieron movilizar ayer en la Cámara de Diputados la media sanción de la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), con un resultado de 144 votos afirmativos y 102 negativos. También avanzaron con la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, con 139 votos afirmativos contra 110 de la oposición. El resultado de ambas votaciones fue contundente y demostró que el oficialismo todavía tiene margen para seguir cazando votos de aliados provinciales, incluso de aquellos que habían mostrado visos de independencia.

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Fue una paliza en ambas votaciones. El Gobierno pudo retomar el triunfo con claridad”, analizaban desde uno de los despachos políticos de la Casa Rosada.

Las victorias legislativas de ambas reformas —consideradas como imprescindibles dentro del esquema de prioridades del presidente Javier Milei— trajeron alivio luego de que la oposición más dura realizara una jugada al comienzo de la sesión para medir fuerzas con el oficialismo. La maniobra fue ejecutada por Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Germán Martínez (Unión por la Patria), quienes pidieron el apartamiento del reglamento para incorporar al temario de esa jornada los textos vinculados al sobreendeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad por un año más.

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Conferencia de prensa Oposición en Diputados
Conferencia de prensa de la oposición en el Congreso

En ese sector sabían que no conseguirían los tres cuartos reglamentarios para incluir ambos temas, pero querían demostrar los votos que tenían para poder llamar a una sesión futura. En la votación de ese pedido consiguieron 133 adhesiones, lo que demostró que, después de mucho tiempo, la oposición puede aspirar a insertar temas en la agenda parlamentaria sin trabas de La Libertad Avanza. La fecha elegida para tratar esas iniciativas será el miércoles 9 de septiembre.

¿Qué dice este número respecto a los próximos episodios políticos en el Congreso? En el oficialismo no niegan cierta inquietud por esa avanzada, pero alegan que no están preocupados. Reconocen que la oposición podrá conseguir los votos para darle media sanción a ambas iniciativas, pero son escépticos de que logren la sanción en el Senado. “Si lo hacen, tenemos el veto del Presidente. Y nosotros ya contamos con los números para bloquear cualquier insistencia”, explican en el bloque libertario.

Milei podrá sufrir un costo político si ambos asuntos siguen fuertes en la agenda mediática, pero durante la semana pasada ya hizo una defensa férrea respecto a la cuestión de los niveles de endeudamiento en empresas y familias. “No hay por qué culpar al gobierno sobre el tema de la morosidad”, dijo ante la Bolsa de Comercio de Rosario. A diferencia del año pasado, el oficialismo en el Congreso tiene más de un tercio del recinto de la Cámara de Diputados para bloquear vetos, por lo que no se va a poder convalidar la prórroga de los incrementos en Discapacidad.

Tal y como había adelantado Infobae semanas atrás, el oficialismo iba a flexibilizar su agenda de proyectos para dar lugar a otros de la oposición dialoguista, como la baja impositiva para la fécula de mandioca, la declaración de diversas capitales nacionales, la Ley Joaquín y el proyecto de espacios deportivos seguros. “Hicimos un buen trabajo de consenso en los textos. Y con los aliados somos equipo siempre”, dijeron desde una de las bancas que trabaja palmo a palmo con Martín Menem, presidente de la Cámara.

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
Martín Menem dialoga con diputados en medio de una sesión

En la oposición más dura no creen que puedan tener mayor capacidad de instalación de agenda más allá de los proyectos de mora y discapacidad. “Solo vamos a poder conseguir un número como el de ayer [los 133 de la votación impulsada por Juliano y Martínez] en proyectos de altísima adhesión social”, afirmó un diputado nacional a Infobae.

Otro estaba de acuerdo con su par y afirmaba: “No está claro cuál es la agenda que podamos impulsar hacia adelante. ¿Cuál sería otro tema? ¿Aumento de jubilaciones sabiendo que el tipo [Milei] lo va a vetar? No vamos a poder conseguir los números para arrancar. No veo en el horizonte otro tema. Eso no significa que no vaya a emerger otro hacia adelante. Pero este grupo es heterogéneo. No es siquiera una mayoría sólida desde lo electoral”.

El Gobierno consiguió ayer el acompañamiento circunstancial del PRO, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), los diputados nacionales de Misiones y Catamarca que componen el bloque Argentina Federal, así como otros bloques provinciales, entre ellos los de Catamarca, San Juan y Tucumán.

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