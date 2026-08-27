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En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Los 36 mejores clubes de Europa estarán expectantes por saber su hoja de ruta en la primera fase del torneo más importante del continente. Transmite ESPN Desde las 13.00 (hora argentina)

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Hora: 13.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 12.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 11.00 - Perú, Colombia y Ecuador / 10.00 - México

TV: ESPN / Disney+ / UEFA.tv

Lugar: Grimaldi Forum de Mónaco

12:48 hsHoy

Los 36 equipos clasificados para disputar la Champions League 2026-27

Bolilleros para el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/2027.
Bolilleros para el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/2027.
12:43 hsHoy

¿Cómo se clasifica a la fase de eliminación directa? Tras el final de los ocho partidos, cada equipo ocupará un lugar en la tabla:

Del 1° al 8° puesto: Clasifican de forma directa a los octavos de final.

Del 9° al 24° puesto: Jugarán un playoff (ida y vuelta) para definir a los otros 8 clasificados a octavos.

Del 25° al 36° puesto: Quedan eliminados automáticamente de toda competencia europea (ya no hay consuelo de pasar a la Europa League).

12:42 hsHoy

¿Cómo funciona el nuevo formato de la Champions League desde el cambio que se implementó en la temporada 2024/25?

Vale la pena recordar que la UEFA dejó atrás definitivamente la histórica fase de grupos de 32 equipos. Ahora se juega bajo el denominado “Modelo Suizo”:

Una sola tabla: Los 36 equipos participantes compiten en una liga única. Ya no hay zonas separadas; todos suman puntos para la misma clasificación general.

Ocho partidos por club: Cada equipo jugará 8 partidos contra 8 rivales diferentes. Serán 4 partidos en condición de local y 4 de visitante.

Rivales por sorteo: Los equipos se dividen en 4 bombos de 9 integrantes según su ranking. El software emparejará a cada club con dos rivales de cada bombo (incluyendo el suyo propio).

El filtro geográfico: Un equipo no puede enfrentarse a rivales de su propio país en esta primera fase. Además, solo puede cruzarse con un máximo de dos equipos de una misma liga extranjera.

12:36 hsHoy

Con el revolucionario formato de liga única en marcha, ya no hay margen de error: cada uno de los participantes conocerá hoy a sus 8 rivales directos en esta primera etapa. Las bolillas y el software de la UEFA están listos para cruces de alto impacto desde el primer día.

12:35 hsHoy
La UEFA utilizó la tecnología para evitar que equipos del mismo país se enfrenten en la fase de la liga.
Se sortea la fase de liga de la Champions League

¡Bienvenidos a la cobertura del sorteo de la fase de liga de la Champions League. El fútbol europeo dará inicio a su máxima competencia desde el Grimaldi Forum de Mónaco. Allí se definirá el destino de los 36 gigantes que buscarán la gloria eterna en la UEFA Champions League 2026/27.

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