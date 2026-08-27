En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Del 25° al 36° puesto: Quedan eliminados automáticamente de toda competencia europea (ya no hay consuelo de pasar a la Europa League).

Del 9° al 24° puesto: Jugarán un playoff (ida y vuelta) para definir a los otros 8 clasificados a octavos.

Del 1° al 8° puesto: Clasifican de forma directa a los octavos de final.

¿Cómo se clasifica a la fase de eliminación directa? Tras el final de los ocho partidos, cada equipo ocupará un lugar en la tabla:

12:42 hs

¿Cómo funciona el nuevo formato de la Champions League desde el cambio que se implementó en la temporada 2024/25?

Vale la pena recordar que la UEFA dejó atrás definitivamente la histórica fase de grupos de 32 equipos. Ahora se juega bajo el denominado “Modelo Suizo”:

Una sola tabla: Los 36 equipos participantes compiten en una liga única. Ya no hay zonas separadas; todos suman puntos para la misma clasificación general.

Ocho partidos por club: Cada equipo jugará 8 partidos contra 8 rivales diferentes. Serán 4 partidos en condición de local y 4 de visitante.

Rivales por sorteo: Los equipos se dividen en 4 bombos de 9 integrantes según su ranking. El software emparejará a cada club con dos rivales de cada bombo (incluyendo el suyo propio).