El atleta que rompió la barrera de las dos horas se pierde la Maratón de Berlín por lesión

La organización confirmó la ausencia del keniano, dueño del 1h59:30, a días de la carrera del 27 de septiembre en la capital alemana - REUTERS/Matthew Childs

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La organización del maratón de Berlín confirmó este jueves la baja del atleta keniano Sabastian Sawe, plusmarquista mundial de la distancia y primer atleta en completar un maratón por debajo de las dos horas, con un registro de 1h59:30. Una lesión impide su presencia en la prueba, programada para el 27 de septiembre en la capital alemana.

El propio corredor comunicó la noticia con un mensaje cargado de frustración. “Con gran pesar les informo que me veo obligado a retirarme del maratón de Berlín debido a una lesión. Tenía muchas ganas de lograr algo especial en las calles de Berlín y cruzar la meta en la Puerta de Brandeburgo”, declaró Sawe, según recogió la organización de la carrera.

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En la misma línea, el atleta agregó que deseaba “devolverle algo a la carrera y a sus organizadores, quienes me han apoyado tanto”, una despedida que revela el aprecio que el corredor siente por la cita berlinesa y por quienes la impulsan.

La categoría masculina, con un vacío en el podio de favoritismo

La baja del keniano Sebastian Sawe deja como referencia el 2h01:09 logrado en 2022 por Kipchoge, mientras la organización aún no publica la nómina completa de élite - REUTERS/Hollie Adams

La ausencia del deportista deja la rama masculina sin su nombre más atractivo. La organización confirmó que el pelotón de élite contará con atletas de primer nivel, aunque todavía no dio a conocer la nómina completa de participantes. El desafío para quienes tomen la salida será superar el registro histórico de Berlín en la categoría masculina, que pertenece al keniano Eliud Kipchoge: 2h01:09, logrado en esa misma ciudad en 2022.

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El circuito berlinés es uno de los más veloces del mundo: según la World Marathon Majors, sus calles llanas y anchas, combinadas con las temperaturas frescas del otoño europeo —alrededor de los 15°C en la jornada de carrera—, lo convirtieron en el escenario donde se batió el récord masculino en trece ocasiones a lo largo de su historia.

Sawe, con su récord de 1h59:30, era el único corredor en la historia capaz de situarse por debajo de las dos horas, lo que convertía su participación en Berlín en una oportunidad única para el atletismo de fondo. Según informó Mundo Deportivo, la organización dispone de varias semanas para terminar de conformar el pelotón masculino y presentar los nombres que competirán en septiembre.

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Assefa regresa a Berlín con el récord mundial en la mira

El keniano comunicó su retiro por una dolencia y lamentó no buscar “algo especial” en las calles de la capital alemana - EFE/EPA/HAYOUNG JEON/Archivo

Mientras la incógnita rodea al sector masculino, la prueba femenina asegura al menos una presencia de primer orden. La etíope Tigst Assefa, bicampeona en Berlín, regresa a la ciudad alemana con un objetivo claro: arrebatarle el récord mundial a la keniana Ruth Chepngetich, quien desde el 13 de octubre de 2024 —cuando triunfó en Chicago, Estados Unidos— posee la mejor marca histórica femenina en la distancia.

Assefa llega con dos victorias previas en Berlín como aval y con el conocimiento del recorrido a su favor. El circuito alemán, por su perfil técnico, es uno de los escenarios más propicios para atacar marcas cronométricas, lo que refuerza las posibilidades de la etíope de protagonizar una actuación de alto vuelo en la rama femenina. La participación de la alemana Esther Pfeiffer, del Club de Atletismo de Düsseldorf, quien apunta a mejorar el récord nacional de maratón. Su presencia suma interés local a una disputa que promete alta competencia cronométrica.

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Una cita con la historia que perdió a su protagonista masculino

El fondista keniano anunció que no correrá por una dolencia y se despide con pesar de una cita que soñaba definir en la Puerta de Brandeburgo - REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

El maratón de Berlín 2026 llega marcado por una paradoja: la prueba que alberga el récord masculino de la ciudad y que contará con la perseguidora del récord femenino mundial pierde precisamente al atleta que más podría haber agitado ambas marcas. Sawe llegaba como el hombre más veloz en la historia del maratón, con un registro que ningún otro corredor logró jamás igualar.

La organización aún no reveló qué nombres ocuparán el lugar del plusmarquista en la largada masculina. El 27 de septiembre, el trazado de Berlín pondrá a prueba a los mejores fondistas del planeta, con la Puerta de Brandeburgo como meta y varios récords como telón de fondo.

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