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Epic Games Store regala un nuevo juego de terror cooperativo para PC

La tienda suma un indie de supervivencia y exploración en un bosque paranormal, con énfasis en comunicación en equipo y tensión atmosférica

Epic Games Store regala Together After Dark, un terror cooperativo para cuatro jugadores
Epic Games Store regala Together After Dark, un terror cooperativo para cuatro jugadores
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Epic Games Store suma una nueva propuesta a su catálogo de juegos gratuitos y esta vez apuesta por el género de terror cooperativo. Los usuarios de la plataforma pueden reclamar sin costo Together After Dark, un título independiente que invita a la exploración y la supervivencia en grupo.

La oferta estará disponible hasta el 2 de septiembre a las 4:04 AM (hora peninsular española), momento en el que el juego volverá a su precio habitual. Aprovechar estas promociones es una tendencia en alza entre aficionados que buscan ampliar su biblioteca de PC sin desembolsar dinero.

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Together After Dark se puede reclamar gratis en Epic Games Store hasta el 2 de septiembre
Together After Dark se puede reclamar gratis en Epic Games Store hasta el 2 de septiembre

Cuál es el nuevo juego de terror gratuito en Epic Games

Together After Dark se presenta como una aventura cooperativa para hasta cuatro jugadores. La premisa es clara: adentrarse en un bosque oscuro y peligroso, enfrentar fenómenos paranormales y sobrevivir a las amenazas que acechan en cada rincón.

La cooperación y la comunicación entre los jugadores resultan esenciales para avanzar y descubrir los misterios ocultos entre las sombras. El diseño apuesta por la tensión constante, donde cada sonido (desde el crujir de una rama hasta el susurro del viento) puede suponer un nuevo peligro.

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El título destaca por su ambientación inquietante y sus mecánicas de supervivencia, que exigen a los usuarios trabajar en equipo para sortear obstáculos y resolver enigmas. Con una estética surrealista y un enfoque en el terror atmosférico, Together After Dark busca diferenciarse de otras propuestas del género.

Primer plano de una mano derecha con el dedo índice presionando una tecla en un teclado gaming retroiluminado con luces LED azules y verdes.
La oferta deja el juego vinculado de forma permanente a la cuenta si se obtiene a tiempo, una oportunidad para ampliar la colección de PC con una propuesta alternativa de horror cooperativo, antes de que vuelva a su precio habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reclamar Together After Dark gratis en Epic Games Store

Aprovechar la promoción es un proceso sencillo, pensado para quienes buscan inmediatez y facilidad de acceso. No es necesario contar con experiencia previa en plataformas digitales para beneficiarse de la oferta. El procedimiento paso a paso es el siguiente:

  1. Crear una cuenta o iniciar sesión: Acceder a store.epicgames.com y registrarse con un correo electrónico, o ingresar con una cuenta existente.
  2. Explorar la tienda: Dirigirse a la sección “Tienda” y localizar los juegos gratuitos destacados en la portada.
  3. Seleccionar y reclamar: Buscar la ficha oficial de Together After Dark, verificar que el precio sea “0” y seleccionar la opción para obtenerlo. No se solicitan datos de pago.
  4. Añadir a la biblioteca: El juego quedará vinculado de manera permanente a la cuenta, incluso si se desinstala posteriormente.
  5. Instalar y jugar: Descargar el cliente de Epic Games Store, acceder a la biblioteca personal y seleccionar el juego para instalarlo y comenzar la partida.

Antes de descargar, se recomienda consultar los requisitos técnicos para asegurar la compatibilidad con el equipo y evitar inconvenientes de rendimiento.

La importancia de esta promoción radica en la oportunidad de experimentar nuevas propuestas, especialmente para quienes buscan títulos alternativos a los grandes lanzamientos. Además, el formato digital permite acceder de forma inmediata a experiencias innovadoras y sumarlas de manera permanente a la colección personal, siempre que se reclamen antes de que finalice la promoción.

Epic Games apuesta por el terror en grupo con un juego gratuito que combina enigmas y supervivencia
Epic Games apuesta por el terror en grupo con un juego gratuito que combina enigmas y supervivencia

Ventajas de los juegos gratuitos en Epic Games Store

El modelo semanal de juegos gratuitos en Epic Games Store se ha convertido en un referente de la distribución digital. Permite a los jugadores descubrir nuevos títulos, apoyar a estudios independientes y mantener la biblioteca actualizada sin coste alguno. Entre las ventajas destacan las descargas inmediatas, las actualizaciones automáticas y el acceso global desde cualquier PC.

Participar en estas promociones no solo amplía la colección personal, sino que favorece la diversidad de géneros y experiencias dentro del ecosistema gamer. La propiedad digital de los títulos depende de la cuenta y de las políticas de la plataforma, pero el hecho de poder regresar cada semana por nuevas sorpresas es uno de los incentivos que consolidan a Epic Games Store como una de las opciones preferidas para jugar en PC.

Las promociones de Epic Games Store continúan marcando tendencia y Together After Dark es una oportunidad para quienes buscan emociones fuertes, cooperación y misterio en su próxima experiencia digital.

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