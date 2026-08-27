Tecno

Bill Gates advierte sobre la IA: “será el mayor igualador jamás inventado o la peor fuente de injusticia”

Según el fundador de Microsoft, esta tecnología genera riesgos como la destrucción de empleos, el aumento de la desinformación y el debilitamiento del pensamiento crítico

Bill Gates sostiene que la inteligencia artificial obligará a repensar las estructuras sociales, económicas y políticas en todo el mundo. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)
Bill Gates sostiene que la inteligencia artificial obligará a repensar las estructuras sociales, económicas y políticas en todo el mundo. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)
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El empresario y filántropo Bill Gates lanzó una advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) a través de su blog personal, en el que plantea que esta tecnología “será el mayor igualador jamás inventado o la peor fuente de injusticia”.

El fundador de Microsoft sostiene que la humanidad se encuentra ante una disyuntiva histórica, cuya resolución dependerá de las decisiones colectivas que se adopten en los próximos años. En su análisis, subraya la urgencia de prepararse para el impacto social, político y económico que traerá la IA y afirma que el desafío es monumental.

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De qué forma la IA puede ser el mayor igualador o la peor fuente de injusticia

Gates considera que la inteligencia artificial puede convertirse en un instrumento de equidad sin precedentes, pero advierte: “El desafío es monumental. Incluso en las mejores circunstancias, la transición a esta nueva era de la IA será uno de los periodos más turbulentos de la historia de la humanidad”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Gates enfatiza que la inteligencia artificial puede reducir brechas o, por el contrario, profundizar desigualdades si no se gestionan sus efectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario plantea que la clave estará en cómo se utilice la inteligencia artificial para construir un mundo más justo y evitar que se amplíe la brecha entre ricos y pobres.

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La advertencia se fundamenta en la ausencia de planes concretos para facilitar la transición hacia la era de la IA. “No veo indicios de que los líderes, expertos y comunidades estén afrontando los desafíos adecuadamente. No existe ningún plan para facilitar la transición a la era de la IA”, sostiene Gates.

Esta falta de preparación podría traducirse en una mayor concentración de riqueza y oportunidades en pocas manos, incrementando la desigualdad.

Cuáles son los riesgos más presentes de la inteligencia artificial según Gates

El fundador de Microsoft identifica tres grandes riesgos asociados a la expansión de la IA: la destrucción de empleos, la capacidad de la tecnología para causar daño y el impacto en el desarrollo humano y las relaciones sociales.

Mujer caucásica con camisa azul, preocupada, en una oficina con portátil; un robot blanco con ojos azules trabaja en un escritorio detrás de ella.
El empresario señala la destrucción de empleos y el aumento de ciberataques y desinformación como amenazas directas del avance de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Muchos empleos desaparecerán para siempre”, advierte Gates, quien recuerda que los puestos más vulnerables serán los de nivel básico e intermedio. La transición será rápida y abarcará sectores como ventas, atención al cliente, ingeniería de software y asistencia jurídica.

Además, Gates alerta sobre el aumento de ciberdelitos, desinformación y manipulación social facilitados por la IA: “El fraude, la desinformación, las falsificaciones profundas (deepfakes) y la vigilancia facilitados por la inteligencia artificial son algunos de los perjuicios que muchas personas sentirán con mayor intensidad en su vida cotidiana”.

Cómo la IA cambiará la educación y el desarrollo de los jóvenes

Para Gates, la inteligencia artificial puede modificar profundamente la educación y el desarrollo social. “La misma herramienta que permitirá a las personas aprender más que nunca también podría provocar que muchas aprendan menos”, sostiene.

Un aula moderna con estudiantes de diversas edades utilizando laptops y auriculares. Hay un gran monitor interactivo y pósteres educativos en las paredes
Bill Gates advierte que la inteligencia artificial podría afectar el pensamiento crítico y la socialización de niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario advierte que la facilidad de interacción con sistemas de IA puede reemplazar relaciones humanas fundamentales, sobre todo en la infancia y adolescencia.

La preocupación se extiende al pensamiento crítico. “Una encuesta preliminar sugirió que un mayor uso de la IA se asociaba con un menor pensamiento crítico. El efecto fue más pronunciado en los jóvenes”, escribió Gates.

El riesgo radica en que la IA fomente la dependencia y reduzca la capacidad de discernir información veraz en un ecosistema saturado de desinformación y manipulación digital.

Qué oportunidades puede generar la IA para el bien común

A pesar de sus advertencias, Gates reconoce que la inteligencia artificial ofrece oportunidades inéditas para resolver problemas globales. Destaca el potencial de la IA en áreas como la salud, la agricultura y los servicios públicos.

Un médico examina a un niño en silla de ruedas junto a una enfermera en una clínica con otros pacientes en la sala de espera.
El filántropo destaca el potencial de la IA para mejorar la atención médica, la agricultura y el acceso a servicios públicos esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención médica es un área donde la IA puede ayudar a resolver problemas reales. Muchos hospitales pequeños de Estados Unidos carecen de especialistas in situ que puedan diagnosticar rápidamente a un paciente durante una emergencia potencialmente mortal”, explica el empresario.

Asimismo, Gates señala que la IA puede nivelar el acceso a conocimientos y recursos, permitiendo a individuos y pequeñas empresas competir con grandes corporaciones.

El empresario resalta la utilidad de la IA para personas con discapacidad, al facilitar una vida más independiente, y para gobiernos que buscan mejorar la eficiencia de los servicios sociales.

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