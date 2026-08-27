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Quiénes son los posibles reemplazantes del Chacho Coudet tras su salida de River Plate

Las alternativas que maneja el Millonario para cubrir el banco de suplentes tras la eliminación de la Copa Sudamericana

Cuatro hombres vestidos con trajes oscuros y prendas deportivas permanecen alineados frente al césped de un estadio de fútbol
Pablo Aimar, Hernán Crespo, Santiago Solari y Ramón Díaz figuran como opciones para la dirección técnica en River Plate
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La eliminación de River Plate ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana abrió una grieta en el ciclo de Eduardo Coudet. El Chacho, quien llegó al Millonario con la misión de sostener el nivel de la era Gallardo, acumula cinco derrotas, dos empates y apenas una victoria en los últimos ocho partidos, lo que terminó marcando su salida de la institución.

El propio entrenador había alimentado la posibilidad de dar un paso al costado, cuando semanas atrás declaró que “si no lo puedo hacer y rápido, les daré un abrazo a cada uno y me iré a mi casa”. La dirigencia, por su parte, no tenía pensado despedirlo, pero tampoco contaba con un candidato definido para reemplazarlo. Luego del encuentro ante los colombianos, Coudet se reunió con los dirigentes de River Plate y se terminó de sellar su desvinculación, la cual será anunciada esta tarde en una conferencia de prensa que tendrá al Chacho, junto al presidente Stefano Di Carlo y al secretario técnico Enzo Francescoli.

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En las últimas horas, comenzaron a filtrarse nombres. El más resonante que tendría en mente Enzo Francescoli, figura central de la estructura deportiva del club, es Hernán Crespo.

Hernán Crespo dirige al Atlax de México, pero estaría dispuesto a dejar todo para dirigir a River Plate (REUTERS/Eloisa Sánchez)
Hernán Crespo dirige al Atlax de México, pero estaría dispuesto a dejar todo para dirigir a River Plate (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La predisposición de Crespo, además, no genera dudas. El ex delantero estaría dispuesto a dejarlo todo para llegar al Millonario, ya que dirigir a River Plate representa su gran sueño desde que inició su carrera como entrenador. Actualmente al frente del Atlas de la Liga MX -cargo que asumió el 16 de julio-, Valdanito cosechó tres victorias y tres derrotas en sus primeros seis partidos. El contrato del ex delantero del Parma e Inter de Italia cuenta con una cláusula que le permitiría desvincularse si en Núñez levantan el teléfono, aunque rondaría los 5 millones de dólares.

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El argentino Santiago Solari dirigiendo un partido de Real Madrid el 2019. (REUTERS)
El argentino Santiago Solari es el director de fútbol del Real Madrid (REUTERS)

Más allá de Crespo, otros perfiles también circulan en los pasillos del Monumental. Santiago Solari, con identidad riverplatense y experiencia en el Real Madrid y en el América de México, representa una apuesta de proyección internacional, aunque su situación actual dentro de la estructura deportiva del club español haría de su llegada una negociación compleja. No es la primera vez que su nombre suena para tomar las riendas del elenco millonario.

Pablo Aimar es uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina (REUTERS/Pablo Morano)
Pablo Aimar es uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina (REUTERS/Pablo Morano)

Tampoco hay que descartar a una vieja debilidad de la actual dirigencia: Pablo Aimar, uno de los grandes símbolos modernos de la institución, acumula experiencia como integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la selección argentina. Su conocimiento del juego ofensivo y su vínculo con las divisiones juveniles lo posicionan como un nombre atractivo, aunque su carrera como entrenador principal de clubes todavía no tiene recorrido propio.

Ramón Díaz cuenta con un gran consenso dentro de los hinchas de River Plate (REUTERS/Diego Vara)
Ramón Díaz cuenta con un gran consenso dentro de los hinchas de River Plate (REUTERS/Diego Vara)

El nombre más cargado de historia es el de Ramón Díaz, uno de los entrenadores más ganadores de la historia del club. Su nombre tiene un gran consenso dentro de los simpatizantes del Millonario y fue un grito de guerra en el hall del estadio Monumental tras los últimos resultados adversos. Sin embargo, su relación con la actual dirigencia es la gran duda. ¿Y Gabriel Milito, hoy en Chivas de Guadalajara? Otro perfil que gusta en Núñez, pero que también tiene trabajo.

River sumó solo una victoria en sus últimos ocho partidos. El ciclo del Chacho sufrió varios golpes importantes: el plantel perdió la final del Torneo Apertura 2026 frente a Belgrano de Córdoba por 3-2, quedó eliminado en dieciseisavos de la Copa Argentina ante Aldosivi y comenzó el Torneo Clausura 2026 con cuatro derrotas en fila, sin convertir goles en las primeras cuatro fechas. En la actualidad, el conjunto se ubica en el puesto 13 del Clausura, con solo 4 puntos tras 6 jornadas.

Vale destacar que para este semestre el Millonario tomó importantes decisiones durante esta ventana de transferencias. La dirigencia se inclinó por apartar a 14 futbolistas, entre los que figuraba el campeón del mundo Germán Pezzella y se fueron más de 20 jugadores. Además, en este mercado de pases, River Plate realizó una impactante inversión para incorporar nombres como los de Thiago Almada, Francisco Ortega, Tobías Andrada, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Giovanni González, Rafael Borré, Mauro Arambarri y Nicolás Otamendi.

El próximo compromiso de River Plate será este domingo 30 de agosto, desde las 15, en el estadio Florencio Sola ante Banfield. Ya sin el Chacho Coudet, todo hace indicar que mientras la dirigencia se aboca a la búsqueda de un nuevo DT, las riendas del equipo las tomará Leonardo Ponzio, acompañado del Pichi Escudero, entrenador de la Reserva. ¿Con chances de continuar si los primeros resultados son satisfactorios?

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