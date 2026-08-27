El sorpresivo consejo de El Puma Rodríguez a Lio Ferro en Es mi sueño: “Quiero apostar por vos”

Este es mi sueño, El Puma Rodríquez y una contundente devolución en Es mi sueño

Guardar

La noche de Es mi sueño dejó a la audiencia pendiente de las palabras de El Puma Rodríguez luego de la participación de Lio Ferro junto a Ana Paula Martínez. Ambos interpretaron Perdóname, de La Factoría, pero el resultado no logró conmover al jurado, que mostró su exigencia en cada devolución.

El intérprete venezolano no dudó en marcar el rumbo de la competencia con su opinión directa apenas concluyó la interpretación: “¡En qué lío me pones, muchacho! Tienes la pinta, tienes voz, tienes oído tonal, pero es el tema, hermano”, sentenció, dejando claro que la elección de la canción fue el principal obstáculo de la noche.

PUBLICIDAD

El comentario resonó en el estudio, donde la tensión era palpable. “Primero la canción, segundo la canción y tercero la canción. Quiero apostar a vos, sinceramente”, insistió el jurado. Su devolución, aunque crítica, no cerró las puertas al participante, sino que buscó motivarlo para la próxima ronda.

El jurado de Es mi sueño planteó que salir de la zona de confort y probar nuevos géneros es clave para avanzar en el certamen

La respuesta de Lio Ferro no tardó en llegar y dejó ver una de las principales dificultades del formato: “Lo que me pasa es que tenemos muy poco tiempo de ensayo y elijo temas que conozco las letras porque me da miedo llegar a la pista y olvidármela, y los que más me sé son estos”, justificó el ex Soy Luna. Su explicación apuntó a la presión del tiempo y la necesidad de seguridad sobre el escenario.

PUBLICIDAD

En ese momento, El Puma Rodríguez profundizó su consejo: “Cuando te acuestas en la comodidad, te pasa esto”. Para el artista, el desafío radica en salir de la zona de confort y arriesgar con nuevas elecciones musicales. Sin embargo, el venezolano no dejó de alentar al actor: “Estoy seguro de que vas a lograrlo”.

Lio Ferro explicó en Es mi sueño que elige canciones cuyas letras conoce por el poco tiempo de ensayo y por el temor a olvidarse en la pista

La escena reflejó la dinámica del programa, donde la exigencia y el acompañamiento se entrelazan para forjar el crecimiento de los participantes. La intervención de Jimena Barón reforzó la observación de su colega, al señalar: “Siempre elegís urbano, Lio”. El comentario dejó en evidencia una tendencia que, según el jurado, podría limitar el desempeño del concursante.

PUBLICIDAD

En la segunda temporada del ciclo conducido por Guido Kaczka, la presión por sobresalir es constante. Los participantes como Lio Ferro deben equilibrar la búsqueda de originalidad con la necesidad de mostrarse seguros. En este contexto, la elección del repertorio se convierte en un punto crucial que puede definir el destino dentro del certamen.

El Puma Rodríguez cuestionó a Lio Ferro en Es mi sueño y señaló que la elección de Perdóname fue el principal problema de la presentación

La jornada también mostró el valor de las devoluciones como herramienta de aprendizaje. El Puma Rodríguez insistió en la importancia de arriesgarse con nuevos géneros y abandonar la comodidad.

PUBLICIDAD

El intercambio entre el jurado y el participante permitió ver la dinámica de un show que exige tanto autocrítica como voluntad de superación. El consejo de salir de la zona de confort cobró fuerza, no solo como recomendación artística, sino también como una invitación a crecer dentro del certamen.

La segunda temporada de Es mi sueño, conducida por Guido Kaczka, expone la presión de los participantes por equilibrar originalidad y seguridad

La competencia en Es mi sueño se basa en la capacidad de los artistas para adaptarse a las distintas exigencias del jurado y del formato. Cada devolución se transforma en una guía para quienes buscan avanzar en el programa. El futuro de Lio Ferro en el concurso depende, en gran parte, de su capacidad para asumir el reto planteado por El Puma Rodríguez y el resto del jurado. Deberá explorar nuevos estilos y confiar en su potencial para destacarse en el escenario.

PUBLICIDAD

En la edición más reciente de Es mi sueño, la devolución del jurado dejó en evidencia que el camino hacia la permanencia y el éxito pasa por la búsqueda constante de superación y la apertura a nuevas experiencias musicales. Las palabras del jurado marcan el pulso de la competencia y anticipan que los próximos desafíos exigirán mayor versatilidad de sus participantes.