Teleshow

El sorpresivo consejo de El Puma Rodríguez a Lio Ferro en Es mi sueño: “Quiero apostar por vos”

A pesar de una dura devolución, el jurado le dio un voto de confianza al actor quien participa con Ana Paula Martínez en el certamen de Guido Kaczka

Este es mi sueño, El Puma Rodríquez y una contundente devolución en Es mi sueño
Guardar

La noche de Es mi sueño dejó a la audiencia pendiente de las palabras de El Puma Rodríguez luego de la participación de Lio Ferro junto a Ana Paula Martínez. Ambos interpretaron Perdóname, de La Factoría, pero el resultado no logró conmover al jurado, que mostró su exigencia en cada devolución.

El intérprete venezolano no dudó en marcar el rumbo de la competencia con su opinión directa apenas concluyó la interpretación: “¡En qué lío me pones, muchacho! Tienes la pinta, tienes voz, tienes oído tonal, pero es el tema, hermano”, sentenció, dejando claro que la elección de la canción fue el principal obstáculo de la noche.

PUBLICIDAD

El comentario resonó en el estudio, donde la tensión era palpable. “Primero la canción, segundo la canción y tercero la canción. Quiero apostar a vos, sinceramente”, insistió el jurado. Su devolución, aunque crítica, no cerró las puertas al participante, sino que buscó motivarlo para la próxima ronda.

Primer plano de un hombre joven con chaqueta de mezclilla, collar de perlas y un auricular, sobre un fondo de estudio iluminado
El jurado de Es mi sueño planteó que salir de la zona de confort y probar nuevos géneros es clave para avanzar en el certamen

La respuesta de Lio Ferro no tardó en llegar y dejó ver una de las principales dificultades del formato: “Lo que me pasa es que tenemos muy poco tiempo de ensayo y elijo temas que conozco las letras porque me da miedo llegar a la pista y olvidármela, y los que más me sé son estos”, justificó el ex Soy Luna. Su explicación apuntó a la presión del tiempo y la necesidad de seguridad sobre el escenario.

PUBLICIDAD

En ese momento, El Puma Rodríguez profundizó su consejo: “Cuando te acuestas en la comodidad, te pasa esto”. Para el artista, el desafío radica en salir de la zona de confort y arriesgar con nuevas elecciones musicales. Sin embargo, el venezolano no dejó de alentar al actor: “Estoy seguro de que vas a lograrlo”.

Un hombre con chaqueta de mezclilla y una mujer con chaqueta a cuadros sostienen micrófonos sobre un escenario iluminado de rojo
Lio Ferro explicó en Es mi sueño que elige canciones cuyas letras conoce por el poco tiempo de ensayo y por el temor a olvidarse en la pista

La escena reflejó la dinámica del programa, donde la exigencia y el acompañamiento se entrelazan para forjar el crecimiento de los participantes. La intervención de Jimena Barón reforzó la observación de su colega, al señalar: “Siempre elegís urbano, Lio”. El comentario dejó en evidencia una tendencia que, según el jurado, podría limitar el desempeño del concursante.

En la segunda temporada del ciclo conducido por Guido Kaczka, la presión por sobresalir es constante. Los participantes como Lio Ferro deben equilibrar la búsqueda de originalidad con la necesidad de mostrarse seguros. En este contexto, la elección del repertorio se convierte en un punto crucial que puede definir el destino dentro del certamen.

Primer plano del cantante José Luis Rodríguez con un micrófono de diadema y saco granate sobre un fondo oscuro
El Puma Rodríguez cuestionó a Lio Ferro en Es mi sueño y señaló que la elección de Perdóname fue el principal problema de la presentación

La jornada también mostró el valor de las devoluciones como herramienta de aprendizaje. El Puma Rodríguez insistió en la importancia de arriesgarse con nuevos géneros y abandonar la comodidad.

El intercambio entre el jurado y el participante permitió ver la dinámica de un show que exige tanto autocrítica como voluntad de superación. El consejo de salir de la zona de confort cobró fuerza, no solo como recomendación artística, sino también como una invitación a crecer dentro del certamen.

Dieciocho retratos individuales de hombres y mujeres sobre un fondo dorado. Cada persona tiene su nombre debajo de su imagen.
La segunda temporada de Es mi sueño, conducida por Guido Kaczka, expone la presión de los participantes por equilibrar originalidad y seguridad

La competencia en Es mi sueño se basa en la capacidad de los artistas para adaptarse a las distintas exigencias del jurado y del formato. Cada devolución se transforma en una guía para quienes buscan avanzar en el programa. El futuro de Lio Ferro en el concurso depende, en gran parte, de su capacidad para asumir el reto planteado por El Puma Rodríguez y el resto del jurado. Deberá explorar nuevos estilos y confiar en su potencial para destacarse en el escenario.

En la edición más reciente de Es mi sueño, la devolución del jurado dejó en evidencia que el camino hacia la permanencia y el éxito pasa por la búsqueda constante de superación y la apertura a nuevas experiencias musicales. Las palabras del jurado marcan el pulso de la competencia y anticipan que los próximos desafíos exigirán mayor versatilidad de sus participantes.

Temas Relacionados

Es mi sueñoCantantesEl Puma RodríguezLio FerroJuradoEl TreceGuido Kaczka

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Natalia Lobo recordó la cirugía de urgencia que cambió su vida: “Fue muy fuerte operarme de cáncer en 4 días”

La actriz relató su proceso de sanación que comenzó a fines de 2019 cuando le diagnosticaron un tumor en el colon

Natalia Lobo recordó la cirugía de urgencia que cambió su vida: “Fue muy fuerte operarme de cáncer en 4 días”

La periodista Mariana Brey sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa: “La saqué barata”

Ocurrió este lunes en el centro de Quilmes. Una cámara de seguridad registró cómo la conductora de TV debió correr para no ser abordada por uno de los delincuentes. Su testimonio en diálogo con Teleshow

La periodista Mariana Brey sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa: “La saqué barata”

Ricardo Mollo homenajeó a Rubén Rada durante el show de Divididos: “Negrito querido, te vamos a extrañar”

Horas después de la partida terrenal del reconocido artista uruguayo, el músico lo recordó en el concierto en El Teatro de Flores

Ricardo Mollo homenajeó a Rubén Rada durante el show de Divididos: “Negrito querido, te vamos a extrañar”

La reacción de Mario Pergolini al enterarse que su hija se anotó en Popstars: “¿No me tendrías que haber preguntado?”

El conductor de El Trece reveló la charla privada que tuvo con Valentina cuando supo que será parte del reality de Telefe y competirán en el prime time de la televisión

La reacción de Mario Pergolini al enterarse que su hija se anotó en Popstars: “¿No me tendrías que haber preguntado?”

Nico Vázquez se emocionó en Popstars y mostró el tatuaje de su hermano Santiago: “Los que se fueron siempre están”

El conductor se conmovió con el gesto de una participante y lo vinculó con su propio duelo que lleva casi diez años

Nico Vázquez se emocionó en Popstars y mostró el tatuaje de su hermano Santiago: “Los que se fueron siempre están”

AMÉRICA

La noche sin luz dejó machetazos y disparos en Santiago de Cuba

La noche sin luz dejó machetazos y disparos en Santiago de Cuba

“A mi familia, déjenla tranquila”, periodista exige cese de hostigamiento policial a sus parientes en Cuba

Tres falsos sicarios y droga destinada a Australia: los casos detectados durante los operativos en Quito

Las impactantes fotos del GLOF y sus víctimas en Nepal: entre el barro y los rostros del dolor

Denuncias por lesiones personales aumentaron 40% en Panamá durante 2026

MALDITOS NERDS

Crimson Desert Enhanced suma nuevas cinemáticas, diálogos y doblaje en español

Crimson Desert Enhanced suma nuevas cinemáticas, diálogos y doblaje en español

Metro 2039 recorre Moscú contaminada en su nuevo tráiler de gameplay

Exodus llegará en abril de 2027 con Matthew McConaughey y Salt

Bandai Namco confirma cuándo sale ‘The Blood of Dawnwalker’ en PC y consolas

Konami revela el elenco y la historia escocesa de Silent Hill: Townfall

DEPORTES

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

San Lorenzo dio a conocer las cifras de la venta de Orlando Gill al fútbol francés

Los llamativos posteos de dos jugadores separados del plantel de River Plate tras la eliminación de la Copa Sudamericana

El video que compartió la F1 con las maniobras más destacadas de Franco Colapinto tras su continuidad en Alpine: “Esperen más de esto”