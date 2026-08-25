Elon Musk tiene claro cuándo será el fin del celular: “en cinco o seis años”

Elon Musk afirmó que los celulares desaparecerán en cinco o seis años y quedarán obsoletos hacia 2030 o 2031. (REUTERS/File Photo)

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Elon Musk anticipó la desaparición de los celulares. Durante una entrevista en el podcast Joe Rogan Experience, el fundador de Tesla, Neuralink y xAI aseguró que los teléfonos móviles, tal como se conocen en la actualidad, les queda muy poco tiempo de vida.

Según su visión, en un plazo de “cinco o seis años”, es decir, hacia 2030 o 2031, estos dispositivos serán completamente obsoletos y reemplazados por tecnología basada en inteligencia artificial.

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Musk no solo plantea el fin del teléfono móvil tradicional, sino que describe en detalle el tipo de dispositivo que, en su opinión, tomará la posta. La propuesta rompe con los sistemas operativos rígidos y pantallas saturadas de aplicaciones que reinan hoy en el sector.

Cuándo y por qué dejarán de usarse los celulares, según Musk

El calendario que Elon Musk maneja para el final de los teléfonos móviles es claro: aproximadamente en cinco o seis años, es decir, antes de 2031, estos aparatos dejarán de ser relevantes en la vida diaria.

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El empresario planteó que el fin del celular llegará por un cambio en la relación con la información y la comunicación. (REUTERS/Evan Vucci)

El empresario estadounidense ha sido enfático al afirmar que, para esa fecha, la humanidad habrá dado el salto hacia formas de interacción mucho más avanzadas gracias a los progresos en inteligencia artificial y conectividad.

La razón detrás de esta transformación no es una simple actualización tecnológica, sino un cambio radical en la manera en que las personas se relacionan con la información y la comunicación.

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Musk sostiene que los teléfonos, en el sentido tradicional, quedarán obsoletos porque la IA asumirá la mayor parte de las tareas que hoy se resuelven con aplicaciones y plataformas móviles. La interacción será más fluida, personalizada y directa, sin depender de menús, íconos ni sistemas operativos convencionales.

Para el dueño de Tesla, el teléfono dejará de ser un aparato físico cargado de aplicaciones y se convertirá en “un nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas”. Es decir, lo que hoy se llama “teléfono” será en realidad un dispositivo mínimo, enfocado en mostrar imagen y sonido, capaz de procesar peticiones mediante inteligencia artificial tanto local como remota.

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Según Elon Musk, el teléfono tradicional dejará de depender de aplicaciones, menús, íconos y sistemas operativos convencionales. (REUTERS/Kevin Lamarque/Pool)

Esta visión supone una transformación profunda: “No tendremos un móvil en el sentido tradicional. Lo que llamaremos teléfono será en realidad un nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas”, explicó Musk durante la entrevista.

Cuál dispositivo reemplazará a los celulares

El sustituto del teléfono móvil, según Musk, no será un aparato cargado de aplicaciones y sistemas operativos, sino un terminal mucho más sencillo en términos físicos. Este dispositivo se enfocará en la pantalla y el audio, sirviendo esencialmente como interfaz de entrada y salida para la inteligencia artificial alojada en servidores potentes.

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La inteligencia artificial en la nube se comunicará de manera continua con la IA integrada en el dispositivo del usuario, generando en tiempo real cualquier contenido visual, auditivo o interactivo que solicite la persona, o incluso anticipando sus necesidades. “La IA en el servidor se comunicará con la IA en tu dispositivo y generará vídeo en tiempo real de cualquier cosa que puedas imaginar”, afirmó Musk.

La IA en la nube se comunicará con la IA del dispositivo para generar en tiempo real contenido visual, auditivo e interactivo. (REUTERS/Edgard Garrido)

Según su descripción, no habrá sistemas operativos ni aplicaciones como hoy se conocen. Todo el procesamiento pesado y la personalización correrán a cargo de modelos de IA en servidores remotos, mientras que el terminal físico solo servirá como pantalla y altavoz. “Cualquier cosa que se te ocurra, o realmente cualquier cosa que la IA pueda anticipar que podrías desear, te lo mostrará”, aseguró el empresario.

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Esta nueva generación de dispositivos no dependerá de los ecosistemas actuales dominados por Android o iOS. La propuesta de Musk elimina la fragmentación y las limitaciones de los sistemas operativos para dar paso a una experiencia unificada, centrada en la interacción con una IA capaz de comprender y anticiparse al usuario de manera mucho más eficiente.