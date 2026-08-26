Gen Z y Alfa representan a la generación que farmea aura y estos son sus hábitos tecnológicos

En la Generación Alfa, los valores sociales evolucionan hacia el énfasis en la equidad y la colaboración. (Composición Infobae: Difusión)

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Las generaciones Z y Alfa conforman el núcleo de los usuarios más activos y transformadores del entorno digital actual, caracterizándose por su habilidad para ‘farmear aura’ en plataformas tecnológicas y sociales. Su vida cotidiana gira en torno a la tecnología, pero cada grupo la integra de forma distinta según el contexto en el que crecieron.

Mientras que la Generación Z ha sido testigo y protagonista de la expansión de internet y las redes sociales, la Generación Alfa nació directamente inmersa en ecosistemas digitales gamificados e inteligencia artificial. Este artículo, fundamentado en el informe de GWI, desglosa cómo ambas generaciones desarrollan sus hábitos tecnológicos, sus valores y el impacto que tendrán en el futuro.

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Hábitos tecnológicos de la Generación Z y la Generación Alfa: diferencias clave

La Generación Z, nacida entre 1997 y 2012, creció en plena transición de lo analógico a lo digital. Son los primeros que han tenido acceso permanente a smartphones, redes sociales y plataformas de streaming desde su adolescencia. Según GWI, “la tecnología ha sido una parte fundamental de su vida cotidiana”.

'Farmear aura’ abre debate en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este contacto temprano con herramientas digitales los ha convertido en usuarios versátiles, que emplean portátiles y teléfonos inteligentes no solo para comunicarse, sino también para estudiar, jugar y trabajar.

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En contraposición, la Generación Alfa —nacida a partir de 2013— no conoce un mundo sin dispositivos inteligentes ni asistentes de voz. Su relación con la tecnología es aún más natural e intuitiva.

Aprenden y se entretienen en entornos gamificados, acceden a contenidos educativos mediante plataformas basadas en inteligencia artificial y prefieren aparatos portátiles y táctiles, como tabletas y consolas. Para este grupo, los ordenadores tradicionales carecen de atractivo: “La Generación Alfa elige lo que es rápido, divertido y portátil”.

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Un joven haciendo mewing en una batalla de farmear aura. (Redes Sociales)

Las diferencias no se limitan al uso de dispositivos. Los miembros de la Generación Z asistieron al auge de las redes sociales y las plataformas de video corto, adoptándolas como canales de autoexpresión. En cambio, los Alfa utilizan estas redes principalmente para comunicarse y mantener vínculos, priorizando la funcionalidad sobre la exhibición pública.

Valores y prioridades: impacto social, autenticidad y nuevas expectativas

Los valores que guían a la Generación Z han estado marcados por acontecimientos globales y crisis económicas. GWI destaca que esta generación “valora la autenticidad, la independencia y el impacto social”, lo que se refleja en su activismo digital y en su exigencia hacia las marcas para que respalden causas como la salud mental, la inclusión y la sostenibilidad ambiental.

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Sin embargo, enfrentan barreras económicas que a menudo limitan su capacidad para apoyar sus principios a través del consumo: “Las presiones económicas han influido claramente en sus hábitos de compra”.

Las generaciones Z y Alfa conforman el núcleo de los usuarios más activos y transformadores del entorno digital actual.

En la Generación Alfa, los valores sociales evolucionan hacia el énfasis en la equidad y la colaboración. Si bien la sostenibilidad sigue presente, ya no constituye un rasgo distintivo, sino una expectativa básica. El informe subraya que “la sostenibilidad se ha convertido en la norma; es lo esperado, no la excepción”.

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En ambos casos, la autenticidad es innegociable: rechazan las campañas publicitarias excesivamente guionizadas y buscan marcas que sean coherentes con sus mensajes y acciones.

Preferencias de consumo digital: redes sociales, pódcast y educación

El uso de las redes sociales revela un contraste interesante entre estas generaciones. Para la Generación Z, plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat funcionan como escenarios para la autoexpresión y la creación de tendencias, privilegiando el contenido visual breve y auténtico.

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Jóvenes de Perú exhiben gestos y poses en una competencia de batallas de aura, una tendencia que se populariza en Lima con premios en efectivo. (Composición: Infobae Perú)

Por su parte, la Generación Alfa utiliza las redes más como herramientas de comunicación directa, destinando menos tiempo a compartir aspectos de su vida personal.

El consumo de pódcast ha crecido de manera significativa en ambos grupos. De acuerdo con GWI, la audiencia diaria de pódcast en la Generación Z “ha crecido un 14 % desde 2021”, mientras que en la Generación Alfa el aumento llega al “29 % en el mismo periodo”. Este formato se adapta a su rutina digital y ofrece contenido personalizado bajo demanda, lo cual representa una oportunidad para las marcas interesadas en captar su atención.

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En el ámbito educativo, la Generación Z toma control de su aprendizaje y se apoya en plataformas digitales como YouTube o Coursera para adquirir nuevas habilidades de manera autónoma. Prefiere caminos flexibles y personalizados, alejándose de las estructuras tradicionales.

A pesar de sus diferencias, tanto la Generación Z como la Alfa comparten una integración plena de lo digital en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Generación Alfa, en cambio, exige aún más interactividad y gamificación: “Las plataformas gamificadas con inteligencia artificial resultan mucho más atractivas que los libros de texto y las aulas tradicionales”. En regiones como Estados Unidos, esta preferencia ha llevado a una disminución del interés por la universidad como vía principal de formación.

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Similitudes generacionales: vidas digitales y aspiraciones flexibles

A pesar de sus diferencias, tanto la Generación Z como la Alfa comparten una integración plena de lo digital en su día a día. Pasan gran parte de su tiempo conectados, ya sea para comunicarse, entretenerse o aprender. Ambas generaciones rechazan los discursos publicitarios artificiosos y priorizan la autenticidad en las relaciones con marcas y creadores de contenido.

En cuanto a sus aspiraciones profesionales, las dos generaciones desafían el modelo laboral tradicional. La Generación Z “contribuyó a revolucionar el tradicional horario de 9 a 5”, priorizando la autonomía y la pasión mediante trabajos paralelos o independientes.

Los Alfa, que apenas comienzan a definir sus intereses, muestran tendencias similares: buscan caminos en los que la realización personal prevalezca sobre la jerarquía y el estatus profesional.