“El Salvador enfrenta un déficit de lluvias significativo y temperaturas récord”: Subdirector de Protección Civil

Un agricultor observa el suelo agrietado y un río seco en El Salvador, donde la precipitación se evapora antes de tocar el terreno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador enfrenta un escenario climático crítico caracterizado por un agudo déficit hídrico, períodos secos prolongados y temperaturas sin precedentes. Ante esta situación, las autoridades declararon Alerta Roja Nacional por sequía meteorológica y agrícola.

En una entrevista concedida al espacio Diálogo 21, el subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, detalló el impacto actual de este fenómeno, los factores técnicos que impulsaron la medida y el plan de contingencia implementado por el Gobierno para salvaguardar la producción agropecuaria, el recurso hídrico y la salud pública.

El subdirector de Protección Civil, explicó que la sequía que afecta al país no responde a un evento aislado, sino a una acumulación continua de déficit de precipitaciones combinada con condiciones de calor extremo.

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Según datos compartidos por el funcionario en el espacio de entrevista, entre el 1 de enero y el 25 de agosto, El Salvador registró un promedio acumulado de 772.7 milímetros de lluvia, lo que representa un déficit territorial del 35.7 % en comparación con los promedios históricos.

La situación empeoró significativamente durante agosto, un mes que reportó una caída del 71 % en el volumen habitual de precipitación. A esta falta de lluvia se suman extensos períodos secos.

Además, la red de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de la Dirección del Observatorio de Amenazas identificó rachas continuas de hasta 19 días consecutivos sin presencia de precipitaciones en zonas como La Paz, San Vicente, La Unión y Santa Ana.

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El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, detalla las medidas preventivas ante la alerta roja nacional por la crisis de sequía que afecta a El Salvador (Cortesía: Diálogo 21).

Paralelamente, las temperaturas han alcanzado marcas históricas en diversos puntos del territorio nacional, agravando la evaporación de los recursos hídricos:

Santa Rosa de Lima: 44 °C

San Francisco Gotera: 42 °C

Puente Cuscatlán: 40 °C

Cerrón Grande: 39.8 °C

Zonas más afectadas y la influencia del fenómeno de El Niño

Aunque el déficit afecta a todo el país, las regiones oriental y paracentral sufren las peores consecuencias. Ríos emblemáticos como el Lempa han registrado descensos considerables en sus caudales, lo que impacta directamente en la captación de agua para la generación de energía hidroeléctrica y el riego.

El subdirector de Protección Civil detalló que este comportamiento atmosférico responde principalmente a la incidencia del fenómeno de El Niño y a las repercusiones del cambio climático global.

A pesar de que en áreas urbanas como el Área Metropolitana de San Salvador se han registrado lluvias de corta duración-Pérez aclaró que estas precipitaciones no son suficientes para compensar el déficit acumulado ni para recargar de forma idónea las cuencas hidrográficas.

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Según los pronósticos técnicos, se prevé que estas condiciones adversas se mantengan durante el resto del año y se prolonguen hasta los primeros meses del próximo año.

La Laguna de Alegría y los principales ríos del oriente de El Salvador registran una disminución del agua asociada a la baja de lluvias. (Foto cortesía RETROSV)

Protocolos de evaluación y recomendaciones para la población

Ante este panorama, el subdirector enfatizó que las comisiones territoriales realizan evaluaciones periódicas en los siguientes ámbitos clave:

Identificación de áreas de alta vulnerabilidad o susceptibilidad hídrica. Estimación de daños y afectaciones en el sector agrícola y pecuario. Monitoreo del uso y disponibilidad de las fuentes de agua potable. Identificación de necesidades inmediatas en comunidades en situación crítica.

Estas mediciones continuas permiten a la Dirección General de Protección Civil determinar la continuidad, modificación o eventual levantamiento de la alerta conforme evolucione el comportamiento meteorológico.

Asimismo, las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para asumir un rol activo y responsable ante esta crisis. Entre las recomendaciones principales destacan:

Uso consciente del agua: Priorizar el consumo humano y optimizar el recurso en las labores agrícolas y domésticas.

Prevención de problemas de salud: Ante las olas de calor extremo, mantenerse hidratado constantemente y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en niños y adultos mayores, para prevenir golpes de calor.