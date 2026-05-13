Estas son las herramientas de seguridad que llegarán a Android en 2026 para proteger datos y cuentas

Google anunció una nueva batería de funciones de seguridad para Android que comenzarán a desplegarse de forma progresiva durante 2026. Las herramientas buscan frenar el crecimiento de estafas telefónicas, malware y robos de dispositivos mediante sistemas de inteligencia artificial capaces de detectar amenazas en tiempo real y bloquear actividades sospechosas antes de que afecten al usuario.
La compañía confirmó que una de las novedades más importantes será un sistema de verificación automática de llamadas financieras diseñado para combatir el “spoofing”, una técnica utilizada por ciberdelincuentes para falsificar números telefónicos y hacerse pasar por bancos o entidades oficiales. Según explicó Google, estas estafas generan pérdidas cercanas a 835 millones de dólares anuales a nivel mundial.
PUBLICIDAD
El nuevo mecanismo funcionará directamente desde Android. Cuando el usuario reciba una llamada aparentemente proveniente de su banco, el sistema consultará silenciosamente la aplicación oficial de la entidad para verificar si realmente existe una comunicación legítima. Si la app detecta que el número no corresponde a una llamada auténtica, Android podrá finalizar automáticamente la comunicación para evitar posibles fraudes.
Además, los bancos podrán registrar números exclusivos para recibir llamadas, pero no para realizarlas. De este modo, si un atacante intenta utilizar esos teléfonos para contactar clientes, el sistema bloqueará inmediatamente la interacción.
PUBLICIDAD
Google confirmó que esta función llegará inicialmente a dispositivos con Android 11 o superior en colaboración con entidades financieras como Revolut, Itaú y Nubank. Posteriormente, la empresa ampliará el soporte a más bancos durante el año.
Otra de las grandes novedades será la expansión de Live Threat Detection, una tecnología que utiliza inteligencia artificial directamente en el dispositivo para analizar el comportamiento de las aplicaciones instaladas. La herramienta podrá detectar señales sospechosas incluso cuando una app parezca funcionar normalmente.
PUBLICIDAD
Entre las actividades que Android 17 identificará se encuentran el reenvío oculto de mensajes SMS, cambios repentinos de iconos para ocultar aplicaciones maliciosas y abusos de permisos de accesibilidad, una técnica utilizada frecuentemente por malware para superponer pantallas falsas y robar información bancaria o contraseñas.
El sistema también incorporará advertencias dinámicas cuando una aplicación actúe de forma inusual en segundo plano o intente ejecutar acciones potencialmente peligrosas sin consentimiento del usuario.
PUBLICIDAD
Google añadió además una nueva capa de protección para las descargas de aplicaciones fuera de la tienda oficial. Cuando una persona descargue archivos APK desde Chrome para Android y tenga activada la Navegación Segura, el sistema analizará automáticamente el archivo antes de permitir su instalación para detectar malware conocido o software sospechoso.
La Protección Avanzada también integrará nuevas herramientas de monitoreo que permitirán registrar posibles intrusiones y detectar accesos físicos no autorizados mediante conexiones USB, una técnica utilizada en ciertos ataques avanzados para comprometer teléfonos bloqueados.
PUBLICIDAD
Las funciones debutarán oficialmente con Android 17 durante la segunda mitad de 2026. Esta versión también eliminará el acceso a servicios de accesibilidad para aplicaciones que no estén correctamente identificadas y deshabilitará algunas tecnologías consideradas vulnerables, como el desbloqueo entre dispositivos y ciertas funciones experimentales del navegador Chrome.
En paralelo, Google reforzará las protecciones contra robos físicos de celulares. Los usuarios podrán activar un nuevo sistema de bloqueo por autenticación fallida y una protección ampliada vinculada a la Verificación de Identidad.
PUBLICIDAD
La plataforma de localización de dispositivos de Google, conocida como Find Hub, añadirá la función “Marcar como perdido”. Cuando el usuario active esta opción, el teléfono quedará protegido mediante autenticación biométrica además del PIN tradicional. Incluso si un delincuente conoce el código del dispositivo, no podrá desactivar el rastreo ni acceder nuevamente al sistema.
El modo también ocultará los accesos rápidos del sistema y bloqueará nuevas conexiones WiFi o Bluetooth para evitar manipulaciones externas.
PUBLICIDAD
Google indicó que estas medidas estarán activadas por defecto en móviles compatibles con Android 17 y también llegarán a dispositivos con Android 10 o superior en algunos países, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, México y Reino Unido.
Finalmente, Android incorporará nuevos controles de privacidad para limitar el acceso de las aplicaciones a la ubicación y a los contactos. Los usuarios podrán compartir su localización precisa solo temporalmente mientras usan una app específica, además de autorizar el acceso únicamente a determinados contactos de su agenda y no a toda la lista completa.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD