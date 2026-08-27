El tenista Taylor Fritz reveló cómo el videojuego League of Legends influye en su concentración dentro de la cancha

Taylor Fritz afirmó que jugar League of Legends mejora su concentración y su rendimiento mental en el tenis profesional

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En el circuito profesional de tenis, la presión por mantener el máximo nivel de rendimiento es constante. Atletas de todo el mundo buscan nuevas estrategias para fortalecer tanto su físico como su mente.

Taylor Fritz se posicionó como uno de los principales exponentes del tenis estadounidense y sorprendió recientemente al explicar cómo una actividad poco convencional influye directamente en su capacidad de concentración durante los partidos más exigentes.

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En una entrevista realizada por GQ Magazine, el jugador de 28 años destacó que su pasión por los videojuegos, y en particular por League of Legends, constituye una herramienta clave para potenciar su enfoque en la cancha.

El tenista estadounidense vinculó su desempeño en League of Legends con su agudeza mental durante los partidos del ATP Tour (REUTERS)

El estadounidense, ganador de 11 títulos del ATP Tour, explicó que existe una conexión concreta entre su desempeño digital y su agudeza mental al competir, una afirmación que ha despertado el interés de la comunidad deportiva internacional.

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Videojuegos y rendimiento mental

La rutina de Fritz incluye largas sesiones frente a la pantalla, donde elige sumergirse en partidas de League of Legends. El propio jugador relató a GQ: “He notado una clara relación: cuando siento que mi cerebro funciona bien en los videojuegos, también funciona bien en la cancha”.

Este vínculo se manifestó de manera evidente durante su participación en el Abierto de Atlanta de 2023, torneo en el que logró el título sin ceder un solo set.

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Fritz dijo que esa conexión entre videojuegos y enfoque se reflejó en el Abierto de Atlanta 2023, donde ganó el título sin perder sets (REUTERS)

El tenista recordó que, durante esa semana, su desempeño en el videojuego fue sobresaliente y que esa sensación de agilidad mental se trasladó íntegramente a la pista. “La forma en que interpretaba el aspecto mental de las cosas en la cancha, simplemente me parecía excelente”, explicó a GQ.

Según estudios citados en la entrevista, videojuegos como League of Legends favorecen el control del estrés y la mejora de las funciones cognitivas, aspectos que Fritz reconoce como determinantes en su preparación profesional.

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Nutrición y rutina diaria

Más allá del entrenamiento tradicional, Fritz mantiene una disciplina estricta en su alimentación. De acuerdo con lo relatado a GQ, su objetivo diario se centra en alcanzar los 200 gramos de proteína, una meta que requiere planificación y constancia.

El deportista señaló que la clave para cumplir con este requerimiento radica en la combinación de comidas ricas en proteínas y el uso de batidos especializados.

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El tenista explicó que su rutina de nutrición apunta a consumir 200 gramos de proteína por día con comidas y batidos (REUTERS)

La alimentación también se convirtió en un factor esencial durante su proceso de recuperación por tendinitis y molestias en la rodilla. Detalló que, tras subir de peso al verse limitado en sus entrenamientos, diseñó un plan de pérdida de peso que implicó un déficit calórico controlado, sin sacrificar la masa muscular.

Recuperación y tecnología aplicada

La utilización de tecnología para maximizar la recuperación es otro pilar en la rutina del tenista. Fritz emplea dispositivos para monitorear y optimizar su descanso nocturno.

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En la entrevista con GQ, valoró las funciones de estos sistemas, que ajustan la temperatura y evalúan la calidad del sueño en tiempo real, proporcionando datos que su equipo utiliza para diseñar estrategias de recuperación tras los entrenamientos y la competencia.

Si bien el ATP Tour aún restringe el uso de algunos dispositivos durante los partidos, Fritz comentó que habitualmente recurre a monitores de frecuencia cardíaca durante las prácticas y analiza parámetros como el consumo calórico y la recuperación cardiovascular.

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El jugador contó que bajó 7 kilos con un déficit calórico controlado durante su recuperación por tendinitis y molestias en la rodilla (REUTERS)

Además, la adaptación de su ciclo de sueño según los horarios de los partidos es una constante en su preparación para torneos internacionales.

Hidratación y suplementación

El control de la hidratación es una prioridad para Fritz, quien subrayó la importancia de reponer electrolitos y sodio en las horas previas a la competencia.

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En diálogo con GQ, mencionó el uso de pastillas de electrolitos desarrolladas para otros tenistas de elite y la incorporación de geles energéticos para mantener su rendimiento durante los partidos más exigentes.

La preparación de Taylor Fritz incluye hidratación con electrolitos, geles energéticos y suplementos como creatina, colágeno, vitamina D y omega-3 (REUTERS)

En materia de suplementación, el estadounidense añadió que recurre a colágeno, creatina, vitamina D y omega-3 como parte de su estrategia para potenciar la salud muscular, articular y cognitiva, señalando que estos productos resultan útiles tanto para atletas profesionales como para quienes buscan un estilo de vida activo.

Estrategias para el bienestar físico y mental

La preparación de Fritz va más allá de los entrenamientos en la cancha. El jugador enfatizó la necesidad de evitar alimentos inflamatorios y limitar el consumo de alcohol durante los periodos de recuperación, además de establecer rutinas sólidas para el descanso y la alimentación.

De acuerdo con lo publicado por GQ, el tenista sostiene que la clave para alcanzar los objetivos físicos y mentales radica en la constancia y la planificación diaria.