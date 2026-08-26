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Ver Real Madrid vs Real Sociedad en Fútbol Libre o Roja Directa pone lento el celular y trae mucha publicidad

Buscar partidos de La Liga española en aplicaciones piratas deja abierta la puerta para la instalación de malware y fraudes financieros

Montaje fotográfico con Jude Bellingham a la izquierda, otro futbolista a la derecha y logotipos de un balón y el texto Roja TV Directa
Las plataformas ilegales transmiten encuentros de los principales clubes de Europa. (Fotocomposición Infobae)
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Varios fanáticos piensan que es buena idea ver partidos de La Liga española como el de Real Madrid vs Real Sociedad en aplicaciones piratas como Fútbol Libre o Roja Directa, pero esta acción vuelve lentos los celulares, trae mucha publicidad y aumenta el riesgo de malware.

Expertos del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) alertan que la descarga de aplicaciones de fuentes dudosas constituye una de las principales causas de infecciones y problemas de privacidad en los dispositivos.

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Por qué ver partidos en apps piratas pone lento el celular

El uso de aplicaciones no oficiales para ver fútbol suele traducirse en un deterioro notable del rendimiento del teléfono. El INCIBE explica que muchas de estas apps introducen software malicioso que utiliza los recursos del dispositivo para mostrar publicidad o recolectar información personal.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
La instalación de aplicaciones no autorizadas puede saturar la memoria y el procesador del dispositivo, generando lentitud y fallos en el funcionamiento habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“¿Notas que, al usar tu celular, este se ralentiza o aparecen anuncios no deseados de repente? La explicación puede estar en una app, de dudosa reputación, que intenta redirigirte a sitios web con distintos fines: publicitarios, recopilación de datos personales, etc.”, detalla el INCIBE.

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En la práctica, esto significa que el celular responde más lento, las aplicaciones legítimas tardan más en abrirse y la experiencia general del usuario se ve afectada.

Asimismo, el consumo de memoria y batería aumenta, porque estos programas suelen mantenerse activos en segundo plano, ejecutando tareas que no aportan valor al usuario.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Anuncios emergentes y banners de origen dudoso pueden abrir la puerta a software malicioso y exponer datos personales sin conocimiento del usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué tipo de publicidad aparece en el celular y por qué aumenta el riesgo

Las aplicaciones como Fútbol Libre y Roja Directa suelen financiarse a través de redes de publicidad poco reguladas. Esto se traduce en una cantidad excesiva de anuncios emergentes, banners y ventanas que interrumpen constantemente la visualización del partido.

Según el INCIBE, este tipo de publicidad no solo resulta molesta, sino que puede funcionar como puerta de entrada para software dañino o para la recopilación de datos sensibles. El principal peligro radica en que muchos anuncios redirigen a páginas fraudulentas o instalan programas sin el consentimiento del usuario.

El instituto advierte que algunas apps pueden incluso solicitar permisos innecesarios, como el acceso a la cámara, los contactos o la ubicación, incrementando el riesgo de que la información personal sea utilizada con fines ilícitos.

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
El uso de apps no verificadas facilita el acceso de ciberdelincuentes a información privada y aumenta el riesgo de robo de identidad o bloqueo de archivos mediante ransomware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles amenazas concretas existen para los datos personales

El INCIBE advierte que los riesgos van más allá de la simple molestia publicitaria. “Las amenazas son diversas y van desde el robo de datos personales hasta la posibilidad de que el dispositivo sea utilizado para llevar a cabo actividades fraudulentas”, señala el organismo.

Una de las amenazas más graves es la instalación de ransomware, un tipo de virus que bloquea el acceso a archivos personales y exige un pago a cambio de la liberación de los datos.

Otra amenaza común es la presencia de keyloggers, programas que registran cada pulsación realizada en la pantalla del celular. Estos pueden captar credenciales bancarias, contraseñas de correo o cualquier información sensible introducida en el dispositivo, facilitando el robo de identidad o el acceso no autorizado a cuentas personales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Permisos excesivos en aplicaciones permiten interceptar mensajes SMS, comprometiendo la seguridad de contraseñas bancarias y datos sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pueden acceder a los códigos de verificación de SMS del celular

Entre las técnicas utilizadas por las apps maliciosas destaca la solicitud de permisos para leer mensajes SMS. Según el INCIBE, esto puede permitir que los delincuentes intercepten códigos de verificación enviados por bancos u otros servicios, facilitando el fraude financiero.

¿Cómo han podido confirmar una transacción, si es necesario introducir el código que solo yo recibido por SMS en mi celular? Es posible que alguna de tus aplicaciones instaladas tenga permisos para leer los SMS que recibas y, de esta forma, visualizar su contenido”, advierte el instituto.

Con acceso a los mensajes, los atacantes pueden completar procesos de autenticación en dos pasos e incluso acceder a cuentas protegidas, comprometiendo la seguridad financiera y personal del usuario.

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