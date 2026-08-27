El Salvador

Corporación de exportadores propone modernizar el trabajo en El Salvador sin descuidar los derechos laborales

La presidenta de COEXPORT defendió en Diálogo 21 la negociación tripartita y la necesidad de adaptar las jornadas a la realidad de cada empresa sin afectar prestaciones ni condiciones

Silvia Cuéllar, presidenta de COEXPORT, durante su participación en el espacio de entrevista Diálogo 21, donde expuso la postura del sector exportador sobre la flexibilidad laboral en El Salvador (Cortesía: Diálogo 21).
Silvia Cuéllar, presidenta de COEXPORT, durante su participación en el espacio de entrevista Diálogo 21, donde expuso la postura del sector exportador sobre la flexibilidad laboral en El Salvador (Cortesía: Diálogo 21).
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El debate sobre la modernización de las relaciones laborales en El Salvador ha sumado un actor fundamental del sector productivo. Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), expuso este jueves 27 de agosto la postura del sector exportador frente a la propuesta de flexibilidad laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo.

Durante su intervención en el espacio de entrevista Diálogo 21, la dirigente gremial enfatizó la importancia de adecuar las jornadas de trabajo a las nuevas demandas tecnológicas y operativas, siempre bajo un esquema equilibrado que beneficie tanto a las empresas como a los colaboradores.

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Para COEXPORT, el concepto de flexibilidad laboral trasciende la sola idea de disminuir las horas de trabajo. Cuéllar sostuvo que el objetivo central debe ser consensuar el «cuándo, dónde y cómo» se ejecutan las labores, manteniendo en todo momento el marco legal vigente.

La tecnología ha redefinido las dinámicas del mercado de trabajo, consolidando esquemas que tomaron fuerza durante la pandemia del COVID-19:

  • Teletrabajo y esquemas híbridos: Alternancia entre el trabajo presencial y remoto.
  • Horarios flexibles y por objetivos: Enfoque en el cumplimiento de metas más que en el marcado de tarjeta tradicional.
Ilustración dividida en tres secciones con personas en teletrabajo, una fábrica y una oficina, junto a logotipos de COEXPORT y de El Salvador.
Diversas modalidades de trabajo remoto, industrial y presencial representan la organización laboral junto a los distintivos de COEXPORT y del Ministerio de Trabajo de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la funcionaria aclaró que esta discusión apenas comienza y no se puede aplicar de manera homogénea. Mientras que el sector de servicios e industrias tecnológicas se adaptan con facilidad a estos modelos, otros rubros productivos requieren esquemas específicos. Por ello, la dirigente subrayó que la flexibilidad debe considerar las características particulares de cada actividad económica.

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Para COEXPORT, la aplicación práctica de estos modelos requiere reglas claras que impidan ambigüedades. Las condiciones mínimas para cualquier acuerdo deben contemplar:

  • Respeto a los límites de jornada, descansos obligatorios y seguridad social.
  • Garantía de desconexión digital fuera de los horarios pactados.
  • Mantenimiento de la remuneración salarial intacta tras la redistribución de días.
  • Reconocimiento explícito de recargos por nocturnidad u horas extras.

La visión defensora de COEXPORT concluye que el equilibrio, la negociación transparente y la adaptabilidad sectorial son los pilares indispensables para lograr una reforma laboral moderna que responda a las exigencias globales sin representar retrocesos en la protección de los trabajadores.

Garantía de derechos y conciliación laboral-personal

La representante gremial enfatizó que cualquier reforma o esquema de flexibilidad debe construirse sobre el respeto irrestricto de los derechos laborales de la clase trabajadora, descartando de plano cualquier intento de precarización del empleo. De acuerdo con la postura expuesta, el verdadero valor de la flexibilidad radica en:

  • Facilitar acuerdos personalizados entre partes.
  • Mejorar la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar.
  • Elevar la productividad sin reducir el bienestar del empleado.

Durante el análisis, la presidenta de COEXPORT citó ejemplos regionales que sirven de marco de referencia para El Salvador:

Infografía con texto sobre flexibilidad laboral en Panamá y México, con ilustraciones de trabajadores, computadoras, un reloj y tráfico.
Una comparación gráfica de Infobae expone las regulaciones del teletrabajo en Panamá y la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas referencias internacionales evidencian que la reorganización del tiempo de trabajo no solo aporta competitividad al sector empresarial, sino que genera impactos positivos directos en la calidad de vida de las personas.

Modelos de jornada y la comisión tripartita

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha coincidido en que las modificaciones buscan resolver tanto los retos de competitividad de las empresas como el agotamiento derivado de las largas jornadas de transporte y trabajo.

Entre las alternativas operativas planteadas destacan:

  • Jornada compactada 4x3: 11 horas diarias trabajadas durante 4 días a la semana, otorgando a los empleados 3 días consecutivos de descanso.
  • Modelo alternado 4x4: Esquema de rotación donde los grupos de trabajo alternan 4 días de actividad consecutiva con 4 días de descanso.

Ambas modalidades garantizan el cumplimiento de la carga legal de 44 horas semanales, respetando el pago de los recargos correspondientes por horas extraordinarias y turnos nocturnos.

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