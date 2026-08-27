Política

Fuerte operativo de seguridad y hermetismo en una visita de Milei a una escuela secundaria: dio una charla sobre Ética e IA

Sin cámaras, medios presentes ni versión taquigráfica, el Presidente participó de un foro sobre Inteligencia Artificial y Educación en la Escuela ORT de Almagro

Javier Milei en la Escuela ORT
Javier Milei en la Escuela ORT
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El presidente Javier Milei estuvo esta mañana en la Escuela ORT para brindar una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la institución, la cual se denominó “Ética como política de Estado”. A diferencia de otros discursos que brindó en instituciones educativas, esta se dio con un hermetismo mayor al habitual. El equipo del mandatario dio la orden de que no hubiera transmisión para la prensa y, hasta la publicación de este artículo, en la Casa Rosada no estaban dispuestos a difundir la transcripción del discurso.

Se trata de una decisión que se emanó desde un comienzo. “A mí parecer, lo hicieron porque era una escuela secundaria. Desde el inicio que salió esto en agenda que se dio a entender puertas adentro que no iba a haber un vivo”, le sugirió una de las figuras de la organización de los actos de la Casa Rosada. Aunque hubo promesas de que se dieran a conocer las palabras del mandatario libertario, finalmente le dijeron a Infobae que no lo iban a pasar.

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El despliegue que realizó la seguridad presidencial por la zona de la escuela secundaria fue significativo. Ubicado sobre la calle Yatay, en el barrio porteño de Almagro, la Casa Militar dispuso un operativo de cierre de la calle y de la circulación a la redonda del edificio. Tal y como se hace en los eventos a los que asiste el Jefe de Estado, diferentes escuadrones de la fuerza ingresaron al edificio para verificar las condiciones de seguridad.

Javier Milei sacándose fotos con alumnos en la Escuela ORT
Javier Milei sacándose fotos con alumnos en la Escuela ORT

El Gobierno dispuso perros antibombas y efectivos armados en diferentes partes internas de la escuela. Además, se vieron francotiradores en los techos y un importante despliegue de efectivos en la puerta y la periferia. La prensa no pudo ingresar y los funcionarios seleccionados para entrar con el Presidente fueron unos pocos.

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Tal y como suele habituarse, estuvo tanto en el ingreso como el egreso de Milei el secretario privado Mario Suli, a quien se suele identificar por llevar puesta una gorra negra en cada lugar al que va. También estuvo la hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que estuvo acompañada por la presidenta distrital de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez.

Como parte del equipo de comunicación estuvo el cineasta y Director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia, Santiago Oría, que en el último tiempo se hizo célebre por haber ganado posiciones dentro de las tareas estratégicas de la campaña digital libertaria. Por ese motivo, no resulta extraño que las únicas fotos que se hayan conocido puertas adentro hayan salido desde la misma comunicación de la Casa Rosada -Oría es quien selecciona las fotos que luego se difunden- y en la cuenta oficial de La Libertad Avanza en X.

Las primeras muestran a Milei en el mismo momento de su exposición, mientras que las segundas lo capturan sacándose fotos con los alumnos del secundario. “Los chicos se le abalanzaban. Se sacó fotos con todos. Y con los que lo saludaban desde las ventanas, él les devolvía el saludo. Fue una visita muy amena”, dijo una de las personas del Gobierno que estuvo presente.

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Milei en el Cardel Copello (NA)

El hermetismo con el que se manejó el equipo presidencial pudo haberse debido a la accidentada presentación que Milei tuvo a comienzos de su mandato. Más específicamente el 6 de marzo de 2024, cuando fue al Colegio Cardenal Copello, la institución del barrio porteño de Villa Devoto al que asistió en su adolescencia, a participar de la Apertura del Ciclo Lectivo de ese año. En un momento de esa transmisión se vio a un alumno desmayarse mientras exponía.

En esta ocasión, los alumnos que asistieron a la charla del Presidente fueron advertidos de que no se podía grabar. Solo se difundieron unos pocos segmentos de la charla. Por lo que comentó una de las personas del Gobierno que participó en ese encuentro, Milei habló sobre la tradición hebrea y los valores judeocristianos.

La iniciativa partió en el marco de la celebración del 90.º aniversario de ORT Argentina. El seminario “Inteligencia Artificial y Educación” tuvo como participantes y oradores al Dr. Jorge Grünberg, Rector de la Universidad ORT Uruguay, y a Milei, quien estuvo encargado del cierre de evento. Las autoridades del secundario les notificaron a las familias los días previos que la participación era voluntaria, ya que se advertía que el foro iba a ser “cubierto por medios de comunicación propios y, eventualmente, por medios ajenos a ORT Argentina” y que la imagen de los alumnos podía “ser publicada en redes sociales, medios de comunicación y difusión, ya sean de ORT o ajenas a ella”.

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