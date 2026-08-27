Guía para obtener 15 GB de espacio gratis en Google Drive, Gmail y Google Fotos

Cómo aprovechar los 15 GB gratis de Google sin pagar, limpieza en Drive, Gmail y Fotos

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Disponer de espacio de almacenamiento en la nube es esencial para la vida digital actual. Google ofrece de forma gratuita 15 GB a cada usuario, repartidos entre Google Drive, Gmail y Google Fotos. Sin embargo, muchos pierden la oportunidad de aprovechar al máximo este beneficio por no conocer cómo se distribuye o gestiona este espacio.

Cuando la cuota se agota, surgen mensajes de error, imposibilidad de recibir correos y la tentación de pagar por ampliaciones. Saber cómo liberar y administrar estos 15 GB sin gastar dinero es más importante que nunca.

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En la era del trabajo remoto, las tareas escolares digitalizadas y el intercambio constante de archivos, el almacenamiento gratuito en Google se transforma en un recurso clave. Aunque en un principio 15 GB pueden parecer suficientes, la acumulación de archivos, fotos, videos y adjuntos termina por saturar la cuenta en menos tiempo del esperado.

Una rutina mensual de orden evita que Google bloquee correos y subidas, y alarga el plan gratuito - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La buena noticia es que, con una gestión adecuada y una limpieza periódica, es posible seguir usando el plan gratuito y mantener bajo control el espacio ocupado.

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¿Qué significa tener 15 GB gratuitos en Google?

Es un error común pensar que cada servicio de Google tiene su espacio individual. En realidad, los 15 GB se comparten entre Google Drive, Gmail y Google Fotos. Esto significa que un exceso de archivos en cualquiera de estos servicios afecta al resto. Por ejemplo, un buzón de Gmail repleto puede bloquear la subida de archivos a Drive, aunque allí haya espacio disponible.

La clave está en entender que el “truco” consiste en administrar y liberar espacio de manera inteligente. No se trata de descubrir promociones ocultas, sino de aprovechar de forma eficiente la cuota ya asignada a cada cuenta.

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Paso 1: Identificar y eliminar archivos más pesados en Google Drive

El primer avance en la recuperación de espacio se consigue localizando los archivos más voluminosos. Google Drive permite ordenar los elementos almacenados por tamaño, facilitando la tarea de identificar videos, respaldos antiguos, instaladores o PDFs que ocupan mucho espacio.

Buscar correos con archivos grandes ayuda a liberar gigabytes ocultos, pero el espacio no se recupera hasta vaciar papelera y spam, un paso que muchos omiten y que mantiene la cuota bloqueada aunque se hayan borrado mensajes en la bandeja principal - (Captura Google Drive)

Acciones recomendadas:

Ingresar a la sección de almacenamiento de Drive y ordenar los archivos por tamaño.

Revisar los más pesados y eliminar los que ya no sean necesarios.

Mover los archivos no deseados a la papelera y, después, vaciarla para liberar espacio de forma efectiva.

Es importante recordar que si solo se envían archivos a la papelera pero no se vacía, el espacio no se libera de inmediato. Tras vaciar la papelera, la recuperación de espacio suele completarse en minutos.

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Paso 2: Gestionar el espacio ocupado por Gmail

Los correos con adjuntos grandes y la acumulación de mensajes antiguos suelen ser responsables de gran parte de la saturación del almacenamiento. Muchos usuarios eliminan archivos de Drive pero siguen sin espacio libre porque el problema está en el buzón de correo.

Sugerencias para localizar correos que ocupan mucho espacio:

Usar el filtro “has:attachment larger:15M” para encontrar correos con adjuntos de gran tamaño.

Buscar términos como “factura”, “contrato”, “video”, “zip” o “adjunto” para localizar mensajes pesados.

Tras eliminar correos, vaciar también la papelera y la carpeta de spam, ya que estos correos siguen ocupando espacio hasta su eliminación definitiva.

Google Fotos consume gran parte de la cuota, el modo Ahorro de almacenamiento reduce peso sin borrar todo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 3: Optimizar fotos y videos en Google Fotos

En la mayoría de las cuentas, las fotos y videos representan el mayor consumo de espacio. No siempre es necesario borrar, también se puede optimizar.

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Recomendaciones:

Activar el modo “Ahorro de almacenamiento” en Google Fotos para reducir el tamaño de los archivos automáticamente.

Descargar las imágenes y videos más importantes a un disco externo y luego eliminarlos de la nube.

Borrar fotos y videos duplicados o poco relevantes.

Paso 4: Mantener la organización para evitar futuros problemas

Una limpieza puntual resuelve el problema momentáneamente, pero la verdadera solución está en mantener la cuenta organizada.

Buenas prácticas para el futuro:

Revisar la carpeta de Drive cada mes o cada trimestre.

Eliminar duplicados y versiones anteriores de archivos.

Subir solo aquellos archivos que realmente se necesitan y borrar los temporales tras su uso.

Aprovechar los 15 GB gratuitos en Google Drive, Gmail y Google Fotos depende de una gestión consciente y regular del espacio. Con una revisión periódica de archivos grandes, una limpieza en Gmail y una optimización de fotos y videos, es posible mantener la cuenta operativa sin necesidad de pagar por más almacenamiento.

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Unos minutos de mantenimiento al mes pueden hacer que este beneficio gratuito rinda mucho más y evite contratiempos en el trabajo, los estudios y la vida digital cotidiana.