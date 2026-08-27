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Ironías, miradas y silencios: la misteriosa reacción de María Susini a los dichos de Facundo Arana sobre su relación

Luego de las declaraciones del actor sobre “pelear por amor”, llegó la respuesta de la actriz envuelta en modo enigmático

Luego del paso de Facundo Arana por PH, Podemos Hablar, María Susini fue interceptada por la prensa e intentó evadir dar respuestas (Puro Show – El Trece)
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La separación de Facundo Arana y María Susini sigue siendo uno de los temas centrales en el mundo del espectáculo argentino. Desde que la pareja anunció su ruptura en enero, cada declaración pública, gesto o aparición de ambos genera expectativa y se convierte en noticia. En este contexto, la reciente participación de Arana en PH, Podemos Hablar (Telefe) y los mensajes que dejó sobre su vínculo con Susini volvieron a poner el foco en la expareja. Sin embargo, fue la propia Susini quien, abordada por un notero de Puro Show (El Trece), eligió una postura clara y reservada frente a las preguntas sobre el estado actual de la relación.

La actriz intentó evadir respuestas largas al ser consultada por los dichos de Arana. “Obviamente que lo vi, que me llegan cosas y obviamente que son cosas que me las voy a guardar para mí”, expresó, con una mezcla de honestidad y cordialidad.

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En este momento, Susini siente que lo mejor es preservar el círculo íntimo. “Hay cosas que yo prefiero mantenerlas en familia, con todo el respeto”, señaló, agradeciendo incluso la forma delicada en que fue abordada. “Está muy bien. Cada uno lo que puede y como puede”, sostuvo, sin emitir juicios sobre la manera en que Arana elige comunicar sus sentimientos. Susini, en cambio, opta por el bajo perfil y la discreción: “Tengo ganas de guardar todo para la familia, me siento así”.

Cumpleaños India hija de Facundo Arana y María Susini
Con más de dos décadas de amor y tres hijos en común, la expareja apuesta por la buena relación entre ambos (Instagram)

Consciente del interés que despierta la pareja y de la repercusión de cada frase, prefirió resguardarse. “No te lo voy a contar. Quedate con la intriga”, respondió, entre risas, cuando fue consultada sobre sus sensaciones al escuchar las palabras de su expareja. Y ante la consulta de si mantiene un buen vínculo con el actor, sentenció: “Seguro. Por supuesto”.

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Mientras tanto, Arana había sorprendido al sincerarse en el programa de Andy Kusnetzoff. El fin de semana pasado, el actor dejó una frase que resume su forma de ver el amor y la pareja: “Hay que pelear”. Con esas palabras, dejó claro que, más allá de la separación y de que no hay reconciliación confirmada, para él vale la pena insistir por los vínculos importantes. “No todo el mundo tiene la gracia de encontrar al amor de su vida, en su vida. Entonces, cuando lo encontrás, la peleás. Hay que pelear hasta lo último, me parece que es así...”, sostuvo con convicción.

La pareja terminó su relación a comienzos de este año (Archivo)
La pareja terminó su relación a comienzos de este año (Archivo)

El actor buscó precisar el sentido de su mensaje y aclaró que no hablaba de pelea en términos de conflicto, sino de esfuerzo y entrega. “La verdad es que ‘pelear’ es una palabra fuerte, pero se trata de darlo todo. Si ya sabés que ese es el amor de tu vida, tenés que darlo todo”, remarcó. De esta manera, Arana volvió a dejar en claro que su voluntad de apostar por la relación con Susini permanece viva, aunque la pareja esté separada y no haya señales públicas de reconciliación.

Cuando Kusnetzoff le preguntó directamente por su presente sentimental, Arana fue breve pero contundente: “Estoy súper bien y dándolo todo”. La respuesta reforzó la imagen de un hombre que, más allá de las circunstancias, elige mantener viva la esperanza y no da por cerrada una historia que fue central durante casi veinte años de su vida. “Me puedo ir a Marte, pero las cosas son así. Es lo que es”, agregó, en una frase que buscó expresar que hay lazos y sentimientos que no se modifican ni siquiera con la distancia o la ruptura formal.

Facundo Arana dio a conocer cómo es su vínculo actual con María Susin (PH, Podemos Hablar - Telefe)

La historia de Arana y Susini, marcada por casi dos décadas de amor, hijos en común y proyectos compartidos, sigue despertando el interés de los seguidores y de la prensa. La separación, lejos de poner un punto final definitivo, abrió una nueva etapa en la que ambos buscan reacomodar sus vidas, preservando el respeto mutuo y el bienestar de su familia. Mientras las cámaras y los micrófonos esperan alguna señal de reconciliación, Susini deja claro que su prioridad es cuidar lo construido y mantener lo esencial bajo resguardo.

Así, entre declaraciones, silencios y gestos sutiles, la expareja sigue escribiendo una historia en la que el amor, la familia y la honestidad ocupan el centro, más allá de los flashes y las expectativas externas. Por ahora, ni el tiempo ni la distancia parecen borrar la huella de un vínculo que, en palabras de ambos, sigue siendo importante, aunque cada uno elija resguardarlo a su manera.

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Facundo AranaMaría SusiniSeparaciónPH, Podemos HablarAndy Kusnetzoff

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