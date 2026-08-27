República Dominicana

Tras la formación de la Tormenta Tropical Dolly, ¿podría afectar a la República Dominicana?

Tras oficializarse la formación de la tormenta tropical Dolly en el Atlántico, los modelos de predicción coinciden en que el sistema perderá fuerza rápidamente

El cono de trayectoria proyectado por el Centro Nacional de Huracanes muestra el desplazamiento hacia el oeste de la tormenta tropical Dolly, con un posible tránsito sobre el noreste del Caribe durante el fin de semana.
El cono de trayectoria proyectado por el Centro Nacional de Huracanes muestra el desplazamiento hacia el oeste de la tormenta tropical Dolly, con un posible tránsito sobre el noreste del Caribe durante el fin de semana.
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Este jueves 27 de agosto, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó oficialmente la formación de la Tormenta Tropical Dolly en el Atlántico tropical central.

El sistema meteorológico, que previamente venía siendo vigilado bajo la denominación de Invest 96L (o AL96), logró consolidar una circulación definida y vientos sostenidos suficientes para ser clasificado formalmente como un ciclón tropical con nombre.

De acuerdo con los boletines matutinos del NHC, Dolly registraba vientos máximos sostenidos de aproximadamente 40 mph (65 km/h) y una presión central mínima de 1007 milibares.

El fenómeno se desplazaba de manera acelerada hacia el oeste a una velocidad de 24 mph (39 km/h). Aunque actualmente se localiza bastante distante del arco de las Antillas, la velocidad del desplazamiento situó de inmediato a las Islas de Sotavento y al Caribe septentrional en estado de observación.

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Mapa en acuarela con la región del Caribe, nubes de lluvia, flechas indicadoras, letras S y una cartela con el texto Trayectoria de Tormenta.
Un mapa en acuarela ilustra la trayectoria de una tormenta y sus precipitaciones sobre la región del Caribe y las Antillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta corta de los meteorólogos y las autoridades es que por el momento no existe una amenaza directa de tormenta tropical para la República Dominicana.

Si bien algunos informes preliminares alertan sobre la posibilidad de lluvias intensas en La Hispaniola (República Dominicana y Haití), Puerto Rico y las Antillas Menores, las proyecciones de intensidad coinciden en un escenario favorable para la región. Los análisis del NHC y de meteorólogos independientes, como Rubén García, indican que Dolly enfrentará condiciones atmosféricas sumamente hostiles a medida que avance hacia el oeste-noroeste.

Los modelos de intensidad prevén que mantenga su estatus de tormenta tropical únicamente entre jueves y viernes, para luego comenzar un proceso gradual de debilitamiento durante el fin de semana.

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Se espera que entre el domingo y el lunes los remanentes de Dolly crucen el noreste del Caribe degradados a una onda tropical. En el caso de Puerto Rico y posteriormente La Hispaniola, el principal impacto no estará asociado a vientos destructivos de tormenta, sino al incremento en la actividad de lluvias.

El meteorólogo Rubén García ofrece un análisis detallado sobre la recién formada Tormenta Tropical Dolly.

A pesar de que el panorama es tranquilizador, las autoridades recomiendan a la población dominicana mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ya que las trayectorias e intensidades de los sistemas tropicales siempre están sujetas a variaciones de último momento.

¿Qué es una tormenta tropical y cómo se forma?

Para comprender el comportamiento de fenómenos como Dolly, es fundamental conocer la escala de clasificación de los ciclones tropicales y las condiciones físicas que permiten su nacimiento.

Un ciclón tropical es un sistema de bajas presiones de escala sinóptica no frontal que se desarrolla sobre aguas tropicales o subtropicales, caracterizado por una circulación organizada en la superficie y una actividad de tormentas eléctricas bien definida. Dependiendo de la velocidad sostenida de sus vientos, estos sistemas se dividen en tres etapas principales:

  1. Depresión Tropical: Vientos máximos sostenidos de hasta 38 mph (62 km/h).
  2. Tormenta Tropical: Vientos máximos sostenidos de entre 39 mph (63 km/h) y 73 mph (118 km/h). En este punto, el sistema recibe un nombre oficial asignado por la Organización Meteorológica Mundial.
  3. Huracán: Vientos máximos sostenidos que alcanzan o superan las 74 mph (119 km/h).

La formación de una tormenta tropical requiere la combinación simultánea de varios ingredientes fundamentales en la atmósfera y el océano:

Infografía con seis recuadros ilustrados y datos de temperatura marina sobre las condiciones de formación de un ciclón tropical.
Una infografía de Infobae detalla los cuatro factores clave para la formación de ciclones tropicales, incluida la temperatura marina mínima de 26,5 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso particular de la Tormenta Tropical Dolly, aunque contó con el agua cálida suficiente para consolidarse a partir del Invest 96L, la fuerte cizalladura del viento en la cuenca del Atlántico le impedirá evolucionar a un huracán, condenándola a disiparse progresivamente antes de internarse de lleno en las aguas del Mar Caribe.

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