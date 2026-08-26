Bill Gates alerta al mundo: “la transición a la IA será una de las épocas más turbulentas de la historia”

Bill Gates advirtió que las decisiones sobre la inteligencia artificial definirán si la IA reduce desigualdades o agrava la injusticia. (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

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Para Bill Gates estamos atravesando un momento clave en la historia de la humanidad, por el impacto de la inteligencia artificial. El cofundador de Microsoft advierte que las decisiones que se tomen hoy determinarán si la IA será una fuerza igualadora o la mayor fuente de injusticia jamás vista.

En un ensayo publicado en su página web, Gates alerta sobre el impacto social y laboral que está en juego y exige un plan global para asegurar que los beneficios superen a los riesgos. Decisiones que no deben tomar solo “un pequeño grupo de tecnólogos”, sino en el que tienen que participar “los líderes del mundo académico, empresarial, gubernamental y de la sociedad civil”.

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Por qué Bill Gates alerta de la urgencia de tomar decisiones sobre la IA

Gates asegura que la humanidad no está preparada para la transición a la era de la IA. “La transición a la IA será una de las épocas más turbulentas de la historia humana. Ahora mismo, no nos estamos preparando adecuadamente para esa transición”, publicó en su ensayo.

El empresario insiste en que las políticas públicas y los líderes mundiales deben anticiparse, ya que la tecnología avanza a un ritmo “alucinante”, superando incluso la capacidad de adaptación de gobiernos y sociedades.

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Gates alertó que la inteligencia artificial afectará empleos de nivel inicial y medio en ventas, atención al cliente, ingeniería informática y trabajo paralegal. (REUTERS)

El filántropo reconoce que su perspectiva proviene de una vida dedicada a la tecnología y la filantropía. “En mi primer trabajo, desarrollé software para empoderar a las personas. En el segundo, devuelvo la riqueza que obtuve con el objetivo de hacer del mundo un lugar más sano, mejor educado y más equitativo. Ambas experiencias informan mi visión sobre la IA”, explica Gates.

Gates propone reservar empleos para humanos por el impacto de la IA

La preocupación central de Gates se centra en el efecto de la IA sobre el empleo. “Muchos trabajos desaparecerán para siempre”, advirtió. Los puestos más afectados serán los de nivel inicial y medio, tanto en sectores de oficina como en empleos manuales.

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“Los empleos en ventas, atención al cliente, ingeniería informática y trabajo paralegal podrían ser los primeros afectados, pero la disrupción llegará mucho más lejos”, dijo.

El empresario teme que el mercado laboral quede profundamente alterado. “El mayor cambio para los trabajadores ocurrirá cuando la IA proporcione un trabajo casi libre de errores. En ese momento, podrá funcionar por sí sola sin supervisión humana, y las empresas tendrán todo el incentivo económico para permitirlo”, subrayó.

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Bill Gates planteó actualizar el marco fiscal para gravar los tokens de IA y los robots y evitar incentivos para sustituir personas por máquinas. (REUTERS/Tingshu Wang/File Photo)

Para mitigar el impacto, Gates propone crear empleos “reservados para humanos”, una idea que denomina “human reserved”. “Me gusta la frase human reserved porque me recuerda a las reservas naturales: lugares donde podríamos construir, pero elegimos no hacerlo porque la pérdida sería demasiado grande”, aseguró.

Por otro lado, advierte que la IA será o el mayor igualador “jamás inventado, o la peor fuente de injusticia”. Asegura que sin políticas adecuadas, la tecnología podría concentrar el poder en unos pocos y dejar atrás a millones.

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“Los beneficios y los problemas están llegando al mismo tiempo. Necesitamos tiempo para prepararnos para el periodo de agitación social, política y económica que estamos a punto de iniciar”, alertó.

El empresario también señala la necesidad de un marco fiscal actualizado. “Creo que deberíamos gravar los tokens de IA y los robots. Si eres un empleador y contratas a alguien, pagas impuestos sobre su salario. Pero si compras un robot, puedes deducirlo como gasto empresarial. El sistema fiscal te empuja a sustituir personas por máquinas”.

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El ensayo de Bill Gates instó a los gobiernos y a la filantropía a preparar protección para los trabajadores y asegurar que la IA beneficie a todos. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Cómo convertir la IA en una fuerza positiva

Gates no es pesimista respecto al potencial de la IA. Destaca los beneficios en campos como la salud, la educación y la agricultura, especialmente en países de bajos ingresos. “Con su capacidad para sintetizar conocimiento de todos los campos científicos, la IA puede acelerar la innovación en los desafíos técnicos más difíciles del mundo”, aseguró.

En salud, cita ejemplos como Viz.ai, que permite detectar emergencias médicas y coordinar la atención en hospitales que carecen de especialistas. En agricultura, predice que la IA dará a los agricultores de países pobres acceso a asesoramiento y predicciones que hoy solo tienen los más ricos.

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“Tenemos que ser deliberados para asegurar que beneficie a todos y no solo a unos pocos”, remarcó. Gates cree que la filantropía y los gobiernos deben garantizar que la inteligencia artificial llegue a los más desfavorecidos, y que los sistemas estén listos para proteger a quienes pierdan sus empleos.

Su ensayo concluye con un mensaje a los líderes del mundo: “Tienen la oportunidad de actuar ahora, antes de que el desempleo aumente drásticamente, las comunidades sufran y la confianza pública se erosione. Pueden asegurarse de que la IA beneficie a todos. Y pueden trabajar con otros gobiernos para afrontar este desafío nacional y global”.

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