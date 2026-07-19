Bill Gates alerta a la Generación Z: “Tener mucha información no significa tener la correcta”

Bill Gates ha lanzado varias advertencias sobre los desafíos que tienen las nuevas generaciones ante al avance tecnológico. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo)

Bill Gates lanzó una advertencia dirigida a la Generación Z, al afirmar que “ser inundado con información no quiere decir que tengamos la información correcta o que estemos en contacto con las personas correctas”.

El fundador de Microsoft remarcó que uno de los desafíos más graves para los jóvenes radica en la calidad y veracidad de los datos que consumen, sobre todo frente al crecimiento de la desinformación digital y el impacto de herramientas basadas en inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Según explicó Gates en una entrevista con CNBC Make It, la velocidad con la que circulan falsedades en la red supera cualquier intento posterior de corrección y deja secuelas difíciles de revertir. “Si lo detectas un día después, el daño ya está hecho”, expresó el empresario.

El análisis de Gates coincide con el del Foro Económico Mundial, que identifica la desinformación como el riesgo global más urgente para los próximos años.

PUBLICIDAD

Por qué la Generación Z enfrenta un ambiente sin precedentes de desinformación

El avance de la inteligencia artificial y la velocidad de las redes sociales han multiplicado la difusión de noticias falsas entre los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gates sostuvo que la desinformación digital constituye el principal reto de la Generación Z. La aparición de plataformas y redes sociales, sumadas al avance de la inteligencia artificial, han permitido que contenidos falsos se difundan en cuestión de segundos.

El empresario reconoció que ni la experiencia ni los recursos económicos han logrado frenar la expansión de este fenómeno global. La propagación de falsedades, impulsada por el uso de chatbots generativos y otros sistemas automatizados, ha complicado los esfuerzos para proteger a los jóvenes.

PUBLICIDAD

Gates enfatizó que la capacidad de crear y amplificar rumores y noticias falsas supera ampliamente la de los mecanismos de corrección o verificación, lo que genera un espacio donde la información errónea se consolida rápidamente en la opinión pública.

Qué impacto tiene la desinformación más allá del ecosistema digital

La circulación de contenidos falsos en redes sociales puede dañar relaciones personales y generar situaciones de aislamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema de la desinformación no se limita a la tecnología ni al consumo de noticias. Gates relató en la entrevista cómo su hija Phoebe experimentó episodios de acoso y rumores sin fundamento en redes sociales.

PUBLICIDAD

Estos hechos, narrados por su espacio familiar, ilustran cómo la amenaza de la desinformación trasciende lo virtual y afecta directamente la vida cotidiana y la salud emocional de los jóvenes.

A partir de estos testimonios, Gates comprendió la dimensión social y humana del fenómeno, que afecta la reputación y la convivencia. El empresario señaló que el efecto de la desinformación se extiende a grupos de amigos y familias, generando situaciones de aislamiento, hostilidad y desconfianza.

PUBLICIDAD

Por qué las respuestas actuales ante la desinformación resultan insuficientes

Bill Gates reconoció que las iniciativas existentes apenas logran contener la propagación de falsedades en línea. (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)

En la docuserie de Netflix “¿Y ahora qué? El futuro según Bill Gates”, el filántropo reconoció que “las iniciativas actuales apenas arañan la superficie del problema”. A su juicio, ni la verificación de hechos ni las campañas de alfabetización digital han logrado frenar la circulación de noticias falsas con la rapidez necesaria.

Gates planteó la dificultad de combatir la propagación de falsedades sin vulnerar la libertad de expresión. El equilibrio entre proteger la veracidad y garantizar derechos fundamentales es uno de los mayores retos de la era digital.

PUBLICIDAD

El propio Gates admitió durante el rodaje que incluso él tiende a buscar contenidos que refuercen sus propias creencias, lo que confirma la complejidad psicológica del fenómeno.

Qué soluciones propone el debate internacional sobre desinformación

El Foro Económico Mundial y expertos europeos proponen verificación de hechos, regulación y alfabetización digital como herramientas clave para distinguir lo real de los fake. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Gates se alinea con el del Foro Económico Mundial, que identifica la desinformación como riesgo sistémico capaz de erosionar la confianza pública y distorsionar el debate social.

PUBLICIDAD

La discusión académica y regulatoria, sobre todo en Europa, ha señalado tres herramientas principales para mitigar el impacto: verificación de hechos, regulación y alfabetización digital.

La efectividad de estas estrategias varía según el contexto político. En democracias consolidadas con prensa independiente, las medidas contribuyen a fortalecer el acceso a información veraz.

PUBLICIDAD

En regímenes autoritarios o democracias imperfectas, pueden resultar ineficaces o incluso contraproducentes, porque los controles pueden ser utilizados para restringir el derecho a la información.