Economía

A cuánto esperan los argentinos que llegue la inflación este año

Las expectativas mantienen relativa estabilidad, aunque las percepciones son distintas entre las diferentes regiones del país

Pasillo de supermercado con estantes metálicos llenos de envases de vidrio, plástico y paquetes de especias, condimentos y productos alimenticios secos.
El Gran Buenos Aires (GBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registraron bajas en sus expectativas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las expectativas de inflación de los argentinos se mantuvieron prácticamente sin cambios en agosto: la Encuesta de Expectativas de Inflación de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) registró una inflación esperada promedio del 35,7% para los próximos 12 meses, apenas 0,1 puntos porcentuales por debajo del 35,8% relevado en julio. La mediana se ubicó en 30% por segundo mes consecutivo, sin variación.

El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores entre el 4 y el 13 de agosto sobre una muestra de 1.000 personas en grandes centros urbanos del país, también mostró estabilidad en el horizonte de corto plazo: la inflación esperada para los próximos 30 días se ubicó en 3,55% en promedio y 3% de mediana, los mismos valores que en julio.

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Detrás de esa aparente calma en el promedio nacional se esconden, no obstante, movimientos de distinto signo según la región. El Gran Buenos Aires (GBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registraron bajas en sus expectativas, mientras que el Interior del país fue en sentido contrario.

Las expectativas de inflación se mantienen estables. REUTERS/Francisco Loureiro
Las expectativas de inflación se mantienen estables. REUTERS/Francisco Loureiro

En el GBA, el promedio cayó 4,1 puntos porcentuales, de 43,2% a 39,1%; en CABA, la caída fue de 1,4 puntos, de 38,8% a 37,4%. El Interior, en cambio, pasó de 32,3% a 33,9%, un aumento de 1,6 puntos.

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La mayor divergencia del mes se produjo entre los distintos niveles de ingresos. En los hogares de mayores ingresos —aproximados por el nivel educativo—, la inflación esperada para los próximos 12 meses bajó de 36,6% a 33,1%, con una mediana que descendió de 30% a 25%.

En los hogares de menores ingresos, el movimiento fue inverso: el promedio subió de 33,7% a 41,5% y la mediana trepó de 25% a 30%.

La brecha entre ambos segmentos se amplió de 2,9 a 8,4 puntos porcentuales, una diferencia que invirtió la relación observada el mes anterior, cuando los hogares de mayores ingresos superaban en expectativas a los de menores ingresos. Ahora son estos últimos quienes proyectan una inflación más elevada.

El informe de la UTDT distingue entre el promedio y la mediana como indicadores complementarios. El primero capta con mayor rapidez los cambios en las respuestas y tiende a moverse mes a mes; la mediana, en cambio, es más resistente a las variaciones y solo registra saltos cuando el cambio en las percepciones es generalizado.

El hecho de que la mediana permanezca en 30% por segundo mes consecutivo sugiere que la percepción del encuestado “típico” se mantuvo estable.

En agosto, el percentil 25 de las respuestas se ubicó en 20%, la mediana en 30% y el percentil 75 en 45%, lo que arroja un rango intercuartil de 25 puntos, cinco puntos menos que el mes anterior. Una reducción en ese indicador implica menor dispersión en las opiniones de los encuestados.

Un hombre de espaldas observa estantes en el pasillo de un supermercado junto a carros de compra metálicos vacíos.
En los hogares de mayores ingresos —aproximados por el nivel educativo—, la inflación esperada para los próximos 12 meses bajó (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, el relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora todos los meses el Banco Central (BCRA), arroja que para agosto y septiembre, los analistas privados esperan una inflación de 1,8% mensual en ambos casos, mientras que para octubre se prevé una desaceleración a 1,7%. En noviembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría en 1,6% y en diciembre repuntaría levemente a 1,8 por ciento.

Por otra parte, consultoras privadas revisaron a la baja sus proyecciones para agosto, estimando una inflación de entre 1,6% y 1,9%, debido a menores presiones en rubros estacionales y en alimentos y bebidas.

Cabe recordar que en julio la inflación fue del 2,1% mensual, con un aumento interanual del 33,8% y un acumulado de 19,3% en lo que va del año. Este resultado interrumpió tres meses consecutivos de desaceleración.

El aumento se reflejó especialmente en sectores como Recreación y cultura (5,0%) y Restaurantes y hoteles (2,8%), mientras que Prendas de vestir y calzado disminuyó 1,3%. Los precios estacionales subieron 4,5% y los regulados 2,1%.

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