Economía

Registros del Automotor: qué pasó con el plan del Gobierno para desarmar el sistema

En dos años y medio, el Gobierno avanzó con reformas y reducciones en la estructura, pero todavía no logra eliminar por completo el modelo con el que había prometido terminar

Registro automotor Olivos
El cierre de los Registros de Automotor todavía es un proceso lento. A pesar de los anuncios en dos años la nómina bajó de 1.557 a 1.546.
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La eliminación de los Registros del Automotor fue uno de los ejes de campaña del actual Gobierno durante 2023. La promesa de terminar con una “caja política utilizada por décadas” era parte del plan general de eliminar sobrecostos y negocios que solo atentaban contra los ciudadanos. Y si bien varios cambios se realizaron en estos dos años y medio de gestión, el modelo que el Gobierno prometió desarticular sigue vigente.

El proceso de cierre y eliminación de dependencias se comunicó en dos diferentes oportunidades, a través de las Resoluciones 209/2024 y 19/2025 en las que se dispuso del cierre de 291 registros, además de suspender nombramientos pendientes y la intervención de otras 200 dependencias.

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Sin embargo, la nómina oficial de dependencias que se actualiza mensualmente en el sitio web de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), que en mayo de 2024 tenía 1.557 seccionales, hoy registra 1.546. La reduccion efectiva de los registros es, por lo tanto de 11 dependencias.

Parte de la explicación de esta diferencia en las cifras debería provenir de la supresión de registros y la asignación de sus competencias a otras dependencias, aunque también de una variable fundamental para poder cerrar un Registro del Automotor: la digitalización de todos los legajos, algo indispensable para poder armar el Legajo Digital Único a nivel nacional que se pretende crear desde el minuto cero.

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Lo que se logró cambiar

A modo de repaso, el Gobierno aplicó cambios como la unificación del costo al 1% del arancel de transferencia, la eliminación del costo por cédulas de identificación, títulos y chapas patentes, la creación del Legajo Digital Único, la creación del Certificado Digital Automotor y el establecimiento de un tope para las ganancias de los Registros Automotores.

Posteriormente se anunció la creación del Registro Único Nacional Automotor (RUNA), para permitir el alta inicial y patentamiento de unidades de manera digital y remota sin tener que pasar por un Registro del Automotor físico, la eliminación progresiva del soporte de papel y el inicio del trabajo de digitalización de expedientes físicos.

La digitalización de los legajos es una de las principales demoras de la transformación.
La digitalización de los legajos es una de las principales demoras de la transformación.

Aunque los resultados se lograron a mucha menor velocidad de lo esperado, hubo un acontecimiento en las últimas horas que muestra la decisión de seguir en la misma dirección por parte del Gobierno y el Ministerio de Justicia.

Este miércoles 26 de agosto se publicó la Resolución 403/2026 en el Boletín Oficial, por medio de la cual se dejó sin efecto la designación del encargado titular del Registro Seccional número 2 de San Miguel de Tucumán, terminando así con un proceso que comenzó, insólitamente, en 2005, y que había generado que, desde entonces, esa dependencia funcionara como un registro intervenido. La decisión no implica el cierre del Registro, sino que continúa funcionando en la misma situación.

La argumentación de la medida radica, justamente, en que en el contexto de una transformación como la que se está llevando a cabo, no tendría sentido completar ahora un concurso iniciado hace 21 años para designar en forma permanente al responsable de un Registro cuya continuidad está sujeta al proceso de reorganización.

En el texto de la resolución, el Gobierno explica tácitamente que la decisión queda encuadrada en “la existencia de una política pública expresa, clara y consolidada” orientada tanto a la racionalización y reducción de registros seccionales, como a la digitalización y tramitación remota de las solicitudes que se gestionan en sus sedes.

Patricia Vasquez portada
La diputada Patricia Vasquez (Pro), presentó nuevamente su propio proyecto de ley de transformación del sistema mientras trabaja con el Ministerio de Justicia para contribuir a cambiar más rápidamente el sistema.

La complejidad de una transformación como la que se impulsa claramente ha demorado más tiempo del que se esperaba en el Gobierno, que además tuvo que dejar en varias oportunidades algunas medidas en espera mientras avanzaba con urgencias de coyuntura.

Una de las voces que sistemáticamente siempre se alzó contra la existencia de los Registros del Automotor es la de la diputada Patricia Vasquez (Pro), que incluso presentó su propio proyecto de ley que propone transformar totalmente el sistema registral del automotor en Argentina.

Sin embargo, su proyecto perdió estado parlamentario el año pasado y este año fue nuevamente presentado para su tratamiento en Comisión. Mientras esos pasos se siguen dando con los tiempos de la agenda legislativa, hay un trabajo conjunto con el Gobierno.

“El proyecto de Ley lo volví a presentar y además trabajo en conjunto con ellos para lograr terminar con el sistema de Registros y tener un RUNA Registro Único Nacional Automotor”, dijo la legisladora a Infobae, quien completó su respuesta señalando que se está “avanzando con un equipo del Ministerio de Justicia, pero ayer no pudimos reunirnos por la sesión. La semana que viene nos volvemos a juntar”, finalizó.

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