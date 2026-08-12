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Google lanza el Pixel Watch 5: hasta 3 días de batería, monitor cardiaco y hecho en materiales reciclados

El nuevo reloj inteligente de Google mide la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) a través de sensores rojos e infrarrojos

Una mujer con cabello trenzado sostiene un teléfono móvil rosa y lleva un reloj inteligente en su muñeca, frente a una pared naranja y un edificio
El nuevo reloj inteligente de Google, el Pixel Watch 5, llega en dos tamaños: 41 mm y 45 mm. (Google)
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Google lanzó el Pixel Watch 5, su nuevo reloj inteligente, disponible en versiones de 41 mm y 45 mm, con Wear OS 7.0 y una pantalla Actua 360 AMOLED de hasta 3.000 nits de brillo.

El dispositivo alcanza hasta las 72 horas de batería y concentra en la muñeca herramientas de rendimiento físico, descanso, recuperación y salud, potenciadas por inteligencia artificial como el monitoreo de la frecuencia cardíaca y estrés metábolico.

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El reloj funciona con el chip Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 acelerado y un coprocesador Cortex-M55, cuenta con 64 GB de almacenamiento y es compatible con la mayoría de teléfonos Android 12.0 o versiones posteriores.

Mujer de espaldas vierte agua sobre su cabeza desde una botella negra. Lleva un reloj inteligente rosa en la muñeca izquierda y una trenza. Superficie azul
Con hasta 72 horas de autonomía, el dispositivo reúne en la muñeca funciones de actividad física, descanso, recuperación y bienestar. (Google)

En materia de conectividad, incluye Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC, banda ultraancha y comunicaciones SOS por satélite. La carcasa es de aluminio 100% reciclado y el empaque no contiene plástico.

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Pixel Watch 5: los sensores que monitorean el cuerpo

La propuesta de salud del Pixel Watch 5 se respalda en una batería de sensores avanzados.

El reloj mide la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) mediante sensores rojos e infrarrojos, registra la frecuencia cardiaca con un sensor óptico multiruta y rastrea la frecuencia respiratoria.

A eso se suman un sensor eléctrico de conductancia de la piel (cEDA) para el seguimiento de respuestas corporales y un sensor de temperatura cutánea de campo lejano.

Ocho smartphones Google Pixel, cuatro relojes inteligentes, dos pares de auriculares inalámbricos y varias correas, en tonos pastel sobre un fondo liso beige
A través de sensores rojos e infrarrojos, el reloj monitorea los niveles de saturación de oxígeno en sangre (SpO2). (Google)

Con toda esa información, Google Health Coach, integrado con Gemini, genera orientación personalizada que se adapta a los objetivos y rutinas del usuario.

El sistema también permite monitorear tendencias en indicadores como los niveles de estrés vascular y estrés metabólico, dos métricas que hasta ahora eran difíciles de rastrear desde un dispositivo de uso cotidiano.

El reloj incorpora además un altímetro, un barómetro, un magnetómetro, un acelerómetro de tres ejes y un giroscopio, lo que le permite registrar con precisión la actividad física en distintos entornos y condiciones.

Pixel Watch 5: batería, pantalla y otras características

Más allá de la salud, el Pixel Watch 5 se distingue por su autonomía. El modelo de 45 mm ofrece hasta 40 horas de uso con la pantalla siempre encendida y hasta 72 horas en el modo Ahorro de Batería.

Cuatro smartphones Google Pixel en verde, morado y dos en color melocotón. Dos pares de auriculares inalámbricos y un reloj inteligente de correa dorada
La versión de 45 mm sostiene hasta 40 horas de funcionamiento continuo con la pantalla encendida en todo momento. (Google)

La carga rápida es uno de sus puntos fuertes: en 15 minutos alcanza el 50% de la batería; en 30 minutos, el 80%; y en 60 minutos llega al 100%.

La pantalla Actua 360 tiene una resolución de 320 ppp con color DCI-P3, refresco variable de entre 1 y 60 Hz, y un brillo mínimo de 1 nit en modo siempre encendida, lo que garantiza visibilidad en cualquier condición de luz.

El vidrio Gorilla Glass 5 de Corning protege la pantalla, y el reloj cuenta con certificación 5 ATM e IP68, por lo que resiste el agua y el polvo.

En cuanto a la interacción, el dispositivo incorpora gestos sin contacto con una mano, corona háptica, tecnología háptica premium Gen 3 y GPS de doble frecuencia compatible con GPS, Galileo, Glonass, Beidou y QZSS (sistemas de ubicación).

Dos teléfonos móviles de color fucsia, uno visto por la parte trasera con el logo de Google y una barra de cámaras, y el otro mostrando su pantalla frontal
El Pixel 11 tiene una pantalla Actua de 6,3 pulgadas con un brillo máximo de 3.000 nits y una batería que supera las 30 horas de duración. (Google)

La precisión de ubicación es útil para actividades al aire libre como running o ciclismo.

Las correas deportivas de segunda generación están disponibles en Obsidiana, Niebla, Olivo y Terracota, y se incluyen tallas pequeña y grande en la caja.

Qué otros dispositivos lanzó Google

Google también presentó su nueva línea de teléfonos: el Pixel 11, el Pixel 11 Pro y el Pixel 11 Pro XL, los tres impulsados por el procesador Tensor G6 e inteligencia artificial Gemini.

El Pixel 11 cuenta con una pantalla Actua de 6,3 pulgadas, hasta 3.000 nits de brillo y más de 30 horas de batería.

El Pixel 11 Pro incorpora una cámara principal gran angular de 50 MP y un teleobjetivo completamente rediseñado con Zoom Pro de hasta 120x. El Pixel 11 Pro XL extiende las capacidades del modelo Pro a una pantalla Super Actua de 6,8 pulgadas.

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