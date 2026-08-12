Google lanza el Pixel Watch 5: hasta 3 días de batería, monitor cardiaco y hecho en materiales reciclados

El nuevo reloj inteligente de Google, el Pixel Watch 5, llega en dos tamaños: 41 mm y 45 mm. (Google)

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Google lanzó el Pixel Watch 5, su nuevo reloj inteligente, disponible en versiones de 41 mm y 45 mm, con Wear OS 7.0 y una pantalla Actua 360 AMOLED de hasta 3.000 nits de brillo.

El dispositivo alcanza hasta las 72 horas de batería y concentra en la muñeca herramientas de rendimiento físico, descanso, recuperación y salud, potenciadas por inteligencia artificial como el monitoreo de la frecuencia cardíaca y estrés metábolico.

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El reloj funciona con el chip Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 acelerado y un coprocesador Cortex-M55, cuenta con 64 GB de almacenamiento y es compatible con la mayoría de teléfonos Android 12.0 o versiones posteriores.

Con hasta 72 horas de autonomía, el dispositivo reúne en la muñeca funciones de actividad física, descanso, recuperación y bienestar. (Google)

En materia de conectividad, incluye Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC, banda ultraancha y comunicaciones SOS por satélite. La carcasa es de aluminio 100% reciclado y el empaque no contiene plástico.

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Pixel Watch 5: los sensores que monitorean el cuerpo

La propuesta de salud del Pixel Watch 5 se respalda en una batería de sensores avanzados.

El reloj mide la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) mediante sensores rojos e infrarrojos, registra la frecuencia cardiaca con un sensor óptico multiruta y rastrea la frecuencia respiratoria.

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A eso se suman un sensor eléctrico de conductancia de la piel (cEDA) para el seguimiento de respuestas corporales y un sensor de temperatura cutánea de campo lejano.

A través de sensores rojos e infrarrojos, el reloj monitorea los niveles de saturación de oxígeno en sangre (SpO2). (Google)

Con toda esa información, Google Health Coach, integrado con Gemini, genera orientación personalizada que se adapta a los objetivos y rutinas del usuario.

El sistema también permite monitorear tendencias en indicadores como los niveles de estrés vascular y estrés metabólico, dos métricas que hasta ahora eran difíciles de rastrear desde un dispositivo de uso cotidiano.

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El reloj incorpora además un altímetro, un barómetro, un magnetómetro, un acelerómetro de tres ejes y un giroscopio, lo que le permite registrar con precisión la actividad física en distintos entornos y condiciones.

Pixel Watch 5: batería, pantalla y otras características

Más allá de la salud, el Pixel Watch 5 se distingue por su autonomía. El modelo de 45 mm ofrece hasta 40 horas de uso con la pantalla siempre encendida y hasta 72 horas en el modo Ahorro de Batería.

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La versión de 45 mm sostiene hasta 40 horas de funcionamiento continuo con la pantalla encendida en todo momento. (Google)

La carga rápida es uno de sus puntos fuertes: en 15 minutos alcanza el 50% de la batería; en 30 minutos, el 80%; y en 60 minutos llega al 100%.

La pantalla Actua 360 tiene una resolución de 320 ppp con color DCI-P3, refresco variable de entre 1 y 60 Hz, y un brillo mínimo de 1 nit en modo siempre encendida, lo que garantiza visibilidad en cualquier condición de luz.

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El vidrio Gorilla Glass 5 de Corning protege la pantalla, y el reloj cuenta con certificación 5 ATM e IP68, por lo que resiste el agua y el polvo.

En cuanto a la interacción, el dispositivo incorpora gestos sin contacto con una mano, corona háptica, tecnología háptica premium Gen 3 y GPS de doble frecuencia compatible con GPS, Galileo, Glonass, Beidou y QZSS (sistemas de ubicación).

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El Pixel 11 tiene una pantalla Actua de 6,3 pulgadas con un brillo máximo de 3.000 nits y una batería que supera las 30 horas de duración. (Google)

La precisión de ubicación es útil para actividades al aire libre como running o ciclismo.

Las correas deportivas de segunda generación están disponibles en Obsidiana, Niebla, Olivo y Terracota, y se incluyen tallas pequeña y grande en la caja.

Qué otros dispositivos lanzó Google

Google también presentó su nueva línea de teléfonos: el Pixel 11, el Pixel 11 Pro y el Pixel 11 Pro XL, los tres impulsados por el procesador Tensor G6 e inteligencia artificial Gemini.

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El Pixel 11 cuenta con una pantalla Actua de 6,3 pulgadas, hasta 3.000 nits de brillo y más de 30 horas de batería.

El Pixel 11 Pro incorpora una cámara principal gran angular de 50 MP y un teleobjetivo completamente rediseñado con Zoom Pro de hasta 120x. El Pixel 11 Pro XL extiende las capacidades del modelo Pro a una pantalla Super Actua de 6,8 pulgadas.