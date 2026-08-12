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Cuáles son las dos figuras de la TV que Adrián Suar quiere sumar a su grilla: “Convencerlos es mi especialidad”

El gerente de programación de El Trece contó que busca reforzar la propuesta con dos conductores históricos y analiza alternativas para un eventual retorno sin repetir fórmulas ya conocidas

Adrián Suar dijo que le gustaría tener Repetto y Tinelli en El Trece
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La expectativa por los próximos movimientos de Adrián Suar dentro de El Trece creció en los últimos días, luego de que el propio gerente de programación admitió su deseo de sumar a dos figuras de peso a la pantalla. En medio de la promoción de su película Yo Narciso, Suar reveló abiertamente su estrategia para revitalizar la grilla del canal y los nombres que tiene en mente.

La revelación llegó durante una entrevista concedida a Puro Show, donde el actor y empresario se sinceró sobre el estado actual de la televisión abierta. “Si encuentro en qué rol, me gustaría volver a tener a Marcelo Tinelli en el canal. Sé que lo está evaluando en el canal o en otro. Ojalá que sea acá porque siento que tiene mucho más para dar”, expresó Suar, marcando su interés en reincorporar a uno de los conductores más emblemáticos del prime time argentino.

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Suar también expresó su deseo de convencer a Nicolás Repetto para un regreso a la televisión abierta en El Trece
Suar también expresó su deseo de convencer a Nicolás Repetto para un regreso a la televisión abierta en El Trece

En la misma conversación, Suar no dudó en mencionar a otro referente histórico del medio: “A Nicolás Repetto me encantaría tenerlo también. Hay que convencerlo, pero esa es mi especialidad”, aseguró, dejando en claro que la persuasión forma parte de su arsenal para atraer talentos. La mención de Nico Repetto, alejado de la televisión desde 2018 tras su paso por El noticiero de la gente en Telefe, reavivó las especulaciones sobre un posible regreso del conductor a la pantalla chica.

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Adrián Suar confirmó que quiere sumar a Marcelo Tinelli a la pantalla de El Trece para reforzar la programación del canal

En cuanto al presente de la ficción nacional, Suar fue autocrítico sobre la merma en este tipo de propuestas, aunque reconoció que existen otros formatos capaces de captar la atención del público. “Siempre estoy en la búsqueda de nuevos proyectos para enriquecer la pantalla”, subrayó al referirse a la responsabilidad de mantener vigente la señal.

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El interés por el regreso de Tinelli no se limita solo a la nostalgia por los ciclos masivos. El propio Suar enfatizó que su retorno no necesariamente estaría ligado a formatos anteriores: “Su vuelta no sería con el Bailando, aclaró, anticipando que evalúa alternativas para que el conductor encuentre un espacio renovado.

El rol de Mario Pergolini y el valor de reinventarse

mario pergolini
drián Suar destacó que Mario Pergolini se reinventó con su vuelta a la televisión y encontró su lugar en la pantalla

La charla con Puro Show también dejó espacio para reflexionar sobre otros protagonistas de la televisión argentina. Sobre el regreso de Mario Pergolini a la pantalla, Suar destacó su capacidad de adaptación: “Se reinventó. Sé que él está muy contento. En su vida personal y profesional, siento que le sumó mucho este regreso”.

Respecto a la reputación de “tipo difícil” que históricamente acompañó a Pergolini, Suar defendió su perfil profesional: “Él es mucho más formal de lo que la gente cree. Él tiene un personaje pero es formal además de picante. En esta vuelta, encontró su lugar, le va muy bien y tanto a mí como a la gente, eso le gusta”.

El propio Suar atraviesa un momento de plenitud personal y profesional. En pareja con Rocío Robles y activo tanto en teatro como en cine, el empresario no descuida su faceta ejecutiva. La conjunción de experiencia, visión de futuro y capacidad de persuasión lo posiciona como uno de los principales referentes de la industria televisiva argentina.

Rocío Robles, la actual pareja de Adrián Suar, habló de la buena onda del productor y Araceli González
La modelo Rocío Robles y Adrián Suar en pareja

Por su parte, la posible vuelta de Tinelli y el eventual regreso de Repetto ocuparon el centro de la escena mediática en las últimas jornadas. La noticia generó expectativa tanto entre los trabajadores del canal como en el público, ávido de novedades en la televisión abierta.

Adrián Suar se prepara para una nueva etapa en la que la apuesta fuerte son los nombres que ya dejaron huella en la historia de la televisión argentina. Consciente de los desafíos que enfrenta la industria, el gerente de programación del canal de Constitución busca conjugar pasado y presente para ofrecer una propuesta renovada y atractiva.

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