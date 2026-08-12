La delegación de Nicaragua vuelve de Santo Domingo 2026 con siete medallas, pero sin oros

Nicaragua regresó de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 sin una sola presea de oro./ (Artículo 66)

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La delegación de Nicaragua regresó de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con siete medallas, pero sin lograr una sola presea dorada. Este resultado relegó al país al puesto 21 del medallero general y lo ubicó, junto a Belice, entre las únicas representaciones centroamericanas que no lograron alcanzar el primer lugar del podio en esta edición. Por debajo de Guatemala, Panamá, El Salvador, Costa Rica y Honduras, Nicaragua quedó en el fondo del medallero regional, evidenciando una brecha cada vez mayor respecto a sus vecinos.

A pesar de los esfuerzos y la inversión oficial que superó los C$ 2,455,000.000 en 2025, equivalentes a más de 66 millones de dólares, la cosecha nicaragüense se limitó a tres medallas de plata y cuatro de bronce. No hubo oro y, por lo tanto, tampoco hubo atletas nicaragüenses en lo más alto del podio. Entre los países centroamericanos que sí lograron subir al primer escalón se encuentran Guatemala, con 18 oros y 94 preseas en total, y Panamá, que junto a El Salvador, Costa Rica y Honduras, superaron la marca nicaragüense.

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El contraste entre la millonaria inversión estatal y los resultados obtenidos fue tema de análisis para el periodista deportivo Miguel Mendoza. Según su valoración, los resultados de Santo Domingo 2026 reflejan las debilidades estructurales del modelo deportivo impulsado por el régimen de Daniel Ortega. “Estos resultados solo reflejan el fracaso del plan sobre el deporte de la dictadura”, afirmó Mendoza, quien recordó que Nicaragua había conseguido ocho medallas en 1982, diez en 1990, ocho en 1998 y nueve en 2018. El periodista subrayó que el problema principal no radica en la construcción de estadios o gimnasios, sino en la falta de un plan real de preparación para atletas competitivos.

La delegación de Nicaragua terminó en el puesto 21 del medallero general y quedó, junto a Belice, entre los países centroamericanos sin oro en la justa deportiva regional./ (Artículo 66)

La diferencia respecto a la edición anterior se hace más notoria al comparar con los Juegos de San Salvador 2023, donde la delegación nicaragüense logró avanzar posiciones en el medallero. En esa ocasión, Nicaragua obtuvo seis medallas: una de oro, una de plata y cuatro de bronce, lo que le permitió ubicarse en el puesto 16 entre 29 países. En Santo Domingo 2026, aunque sumó una medalla más, no consiguió ninguna de oro y descendió cinco posiciones, terminando en el puesto 21.

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Además, la sequía de oros alcanzó incluso al boxeo, tradicional generador de preseas doradas para Nicaragua. Mendoza lamentó que este deporte, considerado una de las principales fuentes de éxitos internacionales para el país, tampoco aportó medallas doradas en la reciente edición. “Ahora no se tiene”, lamentó Mendoza al referirse a la ausencia de preseas nicaragüenses en el boxeo.

La situación fue interpretada por el cronista deportivo Norwin Washington, medallista de bronce en levantamiento de pesas, como una crisis más amplia del deporte de alto rendimiento. Señaló que, aunque se destina más presupuesto, el país atraviesa uno de sus peores momentos históricos en materia deportiva. Washington también cuestionó la eficiencia de las federaciones deportivas, que reciben mayores recursos para oficinas y logística, mientras la preparación directa de los atletas no avanza al mismo ritmo.

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La inversión oficial en deporte superó los C$ 2,455,000.000 en 2025, pero Nicaragua solo obtuvo tres medallas de plata y cuatro de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe./ (Artículo 66)

Por su parte, Rosario Murillo, vocera oficial del régimen, presentó los resultados como motivo de celebración y destacó las preseas de plata obtenidas, especialmente por el atleta Orlando Vázquez, así como la de bronce de Joyce Tinoco en karate. Sin embargo, el discurso oficial evitó mencionar la ausencia de medallas de oro y la posición final de Nicaragua en el medallero general.

El caso de Guatemala fue puesto como ejemplo de un modelo exitoso: la delegación guatemalteca terminó con 18 oros y 94 preseas en total, manteniéndose como la potencia centroamericana sin invertir grandes sumas en infraestructura, pero sí en preparación de atletas y entrenadores.

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El resultado de Santo Domingo 2026 representa un retroceso significativo para el deporte nicaragüense, rompiendo la tendencia de avance mostrada en 2023 y evidenciando que, pese a contar con más instalaciones y mayores recursos, la ausencia de un plan integral y sostenido para el desarrollo deportivo mantiene al país lejos de sus aspiraciones competitivas en la región.