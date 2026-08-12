Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Tini Stoessel viajó a Paris antes de su boda con Rodrigo De Paul: los primeros detalles de su vestido de novia

La cantante arribó a la ciudad de la moda para encontrarse con Ludovic de Saint Sernin, el prestigioso diseñador francobelga. Hubo ritual de hotel, limusina y taller

Diseñador Ludovic de Saint Serni el elegido para la boda de Tini Stoessel. Aquí con su amiga Kim Kardashian (Instagram)

Guardar

La elección de Ludovic de Saint Sernin como diseñador del vestido de novia de Tini Stoessel marca un hito en los preparativos de la boda de la cantante argentina con Rodrigo De Paul. La artista viajó especialmente a París para iniciar las primeras pruebas, un acontecimiento que la propia Tini compartió con entusiasmo a su círculo cercano y seguidores.

La visita al atelier del diseñador francobelga no fue solo un trámite más en la agenda de la boda. Para Tini, el contacto directo con el universo creativo de Saint Sernin representó un paso fundamental en la construcción del look que lucirá en su gran día. “Amor, fue increíble. Yo pensé que solamente íbamos a ver telas. Pero me lo probé…”, relató Tini a De Paul mediante una videollamada, visiblemente emocionada por la experiencia.

PUBLICIDAD

La cantante usó sus redes sociales para hacer oficial su compromiso con el jugador de fútbol (Video: Instagram)

A lo largo de casi una década, Saint Sernin ha cultivado un perfil de creador inquieto y perfeccionista. Nacido en Bruselas y formado en París, trabajó en las filas de Dior, Saint Laurent y Balmain, antes de lanzarse con su propia marca en 2017. En una de sus evocaciones más personales sobre sus inicios, el diseñador confesó que pasó “largas horas cosiendo ojales” en el taller de Balmain bajo la dirección de Olivier Rousteing. El detalle, lejos de perderse en el tiempo, terminó por definir un sello propio: los ojales con cordones, inspirados tanto en la corsetería clásica como en el calzado, se volvieron protagonistas en cada una de sus colecciones.

Diseñador Ludovic de Saint Serni el elegido para la boda de Tini Stoessel
El diseñador francobelga sostiene que su trabajo combina la tradición artesanal con la innovación en materiales y formas

La estética de Saint Sernin se consolidó rápidamente en la escena internacional. Sus diseños se reconocen por los cortes precisos, los guiños a la lencería y la audacia en el uso de materiales. La sensualidad se fusiona con la sofisticación, logrando piezas que reinterpretan los clásicos de la moda con una mirada contemporánea y atrevida. “Los cordones y recortes no son solo un adorno; cuentan una historia sobre el cuerpo y la libertad”, ha explicado en otras ocasiones el creador, defendiendo una visión en la que la tradición artesanal convive con la innovación.

PUBLICIDAD

El viaje de Tini a París no solo fue motivo de expectativa para los seguidores de la pareja, sino que también puso de relieve la importancia del proceso creativo en la alta costura. En compañía de su amiga Carolina Gil, la cantante vivió cada instante de la primera prueba como un ritual único: desde la llegada al hotel y la preparación previa, hasta el saludo a los fanáticos que la aguardaban en la puerta.

Diseñador Ludovic de Saint Serni el elegido para la boda de Tini Stoessel
Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo y un diseño de Ludovic de Saint Serni

El traslado en limusina al atelier de Saint Sernin marcó el inicio de una jornada repleta de emociones. Allí, Tini tuvo la oportunidad de conocer personalmente el espacio de trabajo del diseñador y de ajustar junto a él los detalles iniciales del vestido. Aunque la artista optó por mantener en secreto el diseño final, no pudo ocultar su alegría: “No te puedo mostrar nada, pero es una locura lo que me está pasando”, le adelantó a De Paul, sumando un matiz de misterio e ilusión al relato.

El atelier de Ludovic de Saint Sernin se ha convertido en un punto de referencia para personalidades del espectáculo y la moda. Figuras como Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, han posado junto a él, evidenciando la proyección internacional de su trabajo. La presencia de Tini Stoessel en París refuerza esa impronta cosmopolita y sitúa a la cantante argentina en la órbita de las tendencias globales.

Durante su estadía, Tini compartió instantes de la preparación en redes sociales, permitiendo a sus seguidores acompañarla en un momento tan especial. El hecho de que eligiera un diseñador con pasado en casas como Dior y Balmain da cuenta de la búsqueda de excelencia y vanguardia que caracteriza este proceso.

Ludovic de Saint Sernin: identidad y legado en la moda contemporánea

Ludovic de Saint Sernin fundó su propia etiqueta apostando a una estética reconocible por los cordones, recortes y guiños a la lencería. Estos elementos, presentes desde sus primeras colecciones, constituyen la base de una identidad fuerte y coherente. El diseñador ha destacado que su trabajo busca “evocar la tradición artesanal y a la vez innovar en materiales y formas”, combinando lo mejor de ambas dimensiones, declaró a la prensa especializada.

Una mujer joven de pie con un vestido blanco corto y una chaqueta negra en un salón lujoso con alfombra, candelabros, espejos y un globo terráqueo
La presencia de Tini Stoessel en París reforzó la proyección internacional de su boda y la vinculó con las tendencias globales de la moda

La decisión de Tini Stoessel de confiar en Saint Sernin para la confección de su vestido de novia no solo responde a una cuestión estética, sino también a una afinidad con el universo conceptual del diseñador. La artista, reconocida por su estilo personal y su proyección internacional, encontró en el creador francobelga un aliado para dar forma a una prenda que será testigo de uno de los momentos más significativos de su vida.

La etapa de pruebas y ajustes continuará en París durante las próximas semanas, mientras la pareja se prepara para el enlace. En este contexto, la participación de Saint Sernin suma un valor simbólico y artístico al evento, anticipando un vestido que promete sintetizar la esencia de ambos protagonistas: la sensibilidad de Tini y la visión vanguardista del diseñador.

Temas Relacionados

FranciaParísLudovic de Saint SerninTini StoesselRodrigo de PaulBoda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

José María Muscari llevó al teatro su obra más íntima: la adopción de su hijo y los desafíos de armar una familia

El director habló con Teleshow luego del estreno de Lucio y yo, donde repasa su relación con el adolescente. El proceso de adopción, las postales de la vida cotidiana y el desafío de narrarlo con honestidad

José María Muscari llevó al teatro su obra más íntima: la adopción de su hijo y los desafíos de armar una familia

Charly García y Julieta Venegas se reencontraron en Buenos Aires: una amistad que trasciende la música

El ícono del rock argentino asistió a la presentación de Norteña, el nuevo trabajo de la mexicana, que lo definió como “un faro de este mundo”

Charly García y Julieta Venegas se reencontraron en Buenos Aires: una amistad que trasciende la música

Cuáles son las dos figuras de la TV que Adrián Suar quiere sumar a su grilla: “Convencerlos es mi especialidad”

El gerente de programación de El Trece contó que busca reforzar la propuesta con dos conductores históricos y analiza alternativas para un eventual retorno sin repetir fórmulas ya conocidas

Cuáles son las dos figuras de la TV que Adrián Suar quiere sumar a su grilla: “Convencerlos es mi especialidad”

Mario Pergolini recordó el robo que cometió cuando tenía 8 años: “Me arrepentí toda la vida”

En Otro Día Perdido, el conductor exploró junto a Soy Rada y Evelyn Botto algunas travesuras de la infancia que permanecieron en la memoria

Mario Pergolini recordó el robo que cometió cuando tenía 8 años: “Me arrepentí toda la vida”

El video romántico de Denisse González a Bautista Mascia tras recibir el alta: “Cambiaste por completo mis días”

La ex Gran Hermano ya está en su casa luego de más de una semana en una clínica. La dedicatoria para el campeón del reality, que la acompañó en uno de los momentos más difíciles de su vida

El video romántico de Denisse González a Bautista Mascia tras recibir el alta: “Cambiaste por completo mis días”

AMÉRICA

Uruguay registró cuatro homicidios en pocas horas y un hombre sobrevivió por tercera vez a un ataque a tiros

Uruguay registró cuatro homicidios en pocas horas y un hombre sobrevivió por tercera vez a un ataque a tiros

Más de 2.000 muertos por una enfermedad mortal mientras crece la alerta y los expertos explican si hay riesgo para EE. UU.

Una invasión de medusas redujo la producción de la mayor central nuclear de Europa occidental en un 80%

El científico argentino Juan Maldacena explicó cómo la física describe las leyes del universo

El Salvador: Fundación ambientalista propone etiquetar residuos y evitar contaminarlos para facilitar el reciclaje

MALDITOS NERDS

Marvel Tokon: Fighting Souls remonta sus reseñas en Steam tras el nuevo parche

Marvel Tokon: Fighting Souls remonta sus reseñas en Steam tras el nuevo parche

Bulkhead pide no comprar su título ‘Wardogs’ y dispara sus reservas en Steam

Nicholas Hoult se suma a ‘Harry Potter’ como Gilderoy Lockhart en la temporada 2

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Hello Games explica por qué dejó de mostrar ‘Light No Fire’ durante años

DEPORTES

Se define el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: los detalles de la primera charla clave con Simeone y la decisión del DT

Se define el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: los detalles de la primera charla clave con Simeone y la decisión del DT

Revelaron detalles del brutal asesinato de una figura del fútbol africano de 28 años: la red criminal que cayó tras el homicidio

Cristiano Ronaldo le envió un mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre

Lionel Messi reveló las dificultades que afrontó en el Mundial en medio de la enfermedad de su padre: “Nunca pude sentirme bien”

El mensaje de Lionel Messi a la gente tras la muerte de su padre: “Gracias por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”