Agustín Rossi cuestionó al Gobierno tras el revés en el Senado: “Perdió retorno con la sociedad y está aislado”

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La interna del gobierno nacional enfrenta una etapa de crisis tras el revés en el Senado, donde fracasó un proyecto clave. El oficialismo convocó a una reunión urgente de su mesa política y reconfiguró sus prioridades en el Congreso. El diputado nacional Agustín Rossi, referente del peronismo, analizó el escenario y cuestionó la capacidad del Ejecutivo para interpretar las demandas sociales.

El encuentro de la mesa política, liderado por Karina Milei, reunió a las principales figuras del oficialismo tras la derrota parlamentaria. El gobierno decidió relegar proyectos polémicos, como la reforma sobre la propiedad privada, y concentrar sus esfuerzos en la reforma del Banco Central y en cambios al sistema electoral. Mientras tanto, crecen las críticas por la falta de iniciativas orientadas a problemas sociales urgentes.

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En Infobae en Vivo A las Nueve, Rossi evaluó la gravedad de la situación y señaló que “el gobierno perdió retorno con la sociedad, está aislado, no sabe lo que está pasando”. Para el diputado de Unión por la Patria, la gestión presidencial dejó de registrar la agenda ciudadana y se sorprende ante el rechazo social a iniciativas como la Ley de Tierras.

Reorganización oficialista y tensiones internas

La crisis legislativa provocó un reordenamiento de prioridades. Según el análisis de los participantes, la decisión política fue congelar proyectos que generaron malestar social y enfocar el debate parlamentario en reformas económicas y electorales. La exclusión de Federico Sturzenegger de la mesa política y los desacuerdos entre ministros resaltaron las tensiones dentro del gabinete.

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La interna del gobierno nacional entró en crisis tras el revés en el Senado y el fracaso de un proyecto clave del oficialismo (Infobae en Vivo)

Rossi advirtió sobre la desconexión entre la dirigencia y la sociedad: “El ciudadano común, el que perdió el trabajo, el que está endeudado, ve una ley de la casta para la casta”. El diputado remarcó que la sociedad acompañó el esfuerzo inicial del gobierno, pero dejó de ver resultados positivos y ahora exige respuestas concretas.

El oficialismo también enfrenta cuestionamientos internos por su dependencia de figuras externas. Rossi destacó: “Nunca otro gobierno desde la recuperación de la democracia ató parte de su suerte política a un dirigente extranjero como Trump”. El legislador vinculó la imagen negativa del presidente con la falta de respuesta a las urgencias económicas.

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Estrategia opositora y desafíos para el peronismo

La crisis del gobierno abre una oportunidad para la oposición, pero el peronismo enfrenta su propio desorden. “En la medida que la sociedad pierde expectativa en el oficialismo, pone su mirada más intensa en la oposición. Cuando empieza a mirar, lo primero que ve es el peronismo”, reconoció Rossi. Sin embargo, admitió la existencia de diferencias internas y propuso resolverlas a través de las PASO o internas abiertas.

El diputado defendió la necesidad de un mecanismo transparente para dirimir candidaturas y sostuvo: “La unidad no te garantiza la victoria, pero la división te consagra la derrota”. Rossi consideró fundamental que el peronismo construya una alternativa que represente a los sectores populares y enfrente las políticas del actual gobierno.

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La mesa política del oficialismo, encabezada por Karina Milei, reordenó la estrategia en el Congreso después de la derrota parlamentaria EFE/ John Reyes Mejia

Al analizar el futuro electoral, Rossi planteó que “el oficialismo quiere derogar las PASO porque no se imagina ganando un balotaje. Necesita que la oposición esté dividida”. También sugirió que, si las PASO no siguen, el peronismo debe organizar una interna abierta con el padrón general para elegir candidato a presidente.

El debate sobre políticas económicas y el rol del Estado

La discusión sobre el rumbo económico y el papel del Estado ocupó un lugar central en el diálogo. Rossi defendió el accionar estatal en sectores clave y recordó: “Recuperamos el Correo Argentino, Aguas Argentinas y Aerolíneas Argentinas para el Estado nacional”.

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Al mismo tiempo, el legislador sostuvo que el Estado debe actuar en momentos críticos para equilibrar los ciclos económicos y no descartó la continuidad de algunas políticas implementadas por el actual gobierno si resultan beneficiosas.

El legislador señaló que el Estado no es una entidad negativa y cuestionó la visión restrictiva del actual oficialismo: “El Estado tiene que llevar políticas. Si no, ¿por qué no privatiza YPF, Aerolíneas Argentinas o el sistema previsional? Este gobierno, que es superlibertario, tampoco lo hace”.

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Perspectivas para el peronismo y la oposición parlamentaria

Entre otras cosas, Rossi analizó la capacidad del peronismo para ofrecer resistencia en el Congreso. Aseguró que la actuación convergente detrás de objetivos comunes permite obtener mejores resultados parlamentarios. “Cuando actuás en dispersión, es difícil lograr avances”, afirmó el diputado.

El gobierno relegó proyectos polémicos como la reforma sobre la propiedad privada y priorizó la reforma del Banco Central y cambios al sistema electoral - Gaston Taylor

El legislador también destacó el cambio de actitud de gobernadores aliados al oficialismo, quienes observan un deterioro en la imagen presidencial y evalúan tomar distancia para proteger sus intereses provinciales. “Muchos dirigentes provinciales ven que la foto con el presidente ya no conviene”, sostuvo Rossi.

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Además, se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y descartó que el reclamo por su libertad deba ser eje de la campaña peronista. “No imagino un gobierno peronista con Cristina presa”, afirmó, y consideró que la prioridad debe ser construir una propuesta mirando hacia adelante y acorde a la coyuntura actual.

Rossi insistió que “la pregunta es hacia dónde tiene que mirar el peronismo. Claramente, tiene que ser una propuesta mirando hacia adelante”, concluyó.

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