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Cómo aprovechar los datos de tu reloj inteligente para dormir mejor, hacer ejercicio y cuidar tu corazón

La tecnología wearable ofrece información en tiempo real que puede ayudarte a mejorar tu salud con pequeños cambios en la rutina

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Vista trasera de un hombre corriendo, mirando el reloj inteligente en su muñeca que muestra un gráfico de frecuencia cardíaca. El fondo difuminado revela un sendero en un parque.
Un corredor anónimo revisa su reloj inteligente con un gráfico de frecuencia cardíaca durante un trote suave en un parque urbano al amanecer, mostrando un momento de concentración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los relojes inteligentes se han convertido en mucho más que un accesorio para recibir notificaciones o consultar la hora. Gracias a sus sensores, estos dispositivos permiten monitorear indicadores relacionados con la salud, como la frecuencia cardíaca, el sueño, la actividad física e incluso los niveles de estrés.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que el verdadero beneficio no está únicamente en recopilar información, sino en utilizar esos datos para adoptar hábitos más saludables.

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La tecnología wearable, término que engloba a dispositivos electrónicos que se llevan sobre el cuerpo, ha ganado popularidad en los últimos años por ofrecer un seguimiento continuo de distintas métricas personales. Hoy, millones de usuarios utilizan relojes inteligentes para conocer mejor el funcionamiento de su organismo y tomar decisiones que favorezcan su bienestar diario.

Mujer con ropa deportiva azul mira su reloj inteligente en la muñeca izquierda, con el cabello recogido y manos en la cintura, en un camino de tierra con árboles.
Una mujer en ropa deportiva observa los datos de su reloj inteligente mientras entrena al aire libre en un parque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué puede medir un reloj inteligente

Los smartwatches actuales incorporan sensores capaces de registrar diferentes variables relacionadas con la salud y el rendimiento físico.

Entre las más comunes se encuentran el conteo de pasos, la frecuencia cardíaca, el tiempo dedicado al ejercicio, las horas de sueño y, en algunos modelos, la estimación de los niveles de estrés mediante el análisis de la variabilidad del ritmo cardíaco.

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Toda esta información se presenta de forma sencilla mediante gráficos, estadísticas y reportes diarios que facilitan el seguimiento de los hábitos personales.

Diversos estudios sobre salud digital señalan que el uso constante de dispositivos wearables puede incrementar la actividad física, ya que las personas son más conscientes de cuánto se mueven durante el día.

Primer plano de un brazo con un reloj inteligente negro mostrando 90 ppm y un gráfico de frecuencia cardíaca en una pantalla azul, con un partido de fútbol borroso de fondo.
Un brazo muestra un reloj inteligente con una frecuencia cardíaca de 90 ppm, mientras un partido de fútbol se reproduce desenfocado en una televisión de fondo, resaltando la interacción entre tecnología y vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conteo de pasos ayuda a combatir el sedentarismo

Una de las funciones más utilizadas es el registro automático de pasos diarios.

Aunque la conocida meta de 10.000 pasos no representa una obligación para todas las personas, sí funciona como una referencia para mantenerse activo y reducir el sedentarismo.

Observar esta métrica puede motivar pequeños cambios en la rutina, como utilizar las escaleras en lugar del ascensor, caminar mientras se habla por teléfono o dar un paseo después de las comidas.

Más que alcanzar un número exacto, el objetivo consiste en incorporar más movimiento a lo largo de la jornada.

Primer plano de un reloj inteligente en una muñeca, mostrando en pantalla 'HR 72 bpm' y 'HRV 55ms' con un icono de corazón y una onda verde.
Un reloj inteligente en la muñeca muestra en su pantalla una frecuencia cardíaca de 72 lpm y una variabilidad del ritmo cardíaco (HRV) de 55 ms, ofreciendo datos de salud en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia cardíaca ofrece información sobre el estado físico

Los relojes inteligentes también monitorizan la frecuencia cardíaca mediante sensores ópticos ubicados en la parte posterior del dispositivo.

Esta información permite conocer cuántas veces late el corazón por minuto tanto en reposo como durante la actividad física.

Con el paso del tiempo es posible identificar tendencias que ayudan a evaluar la condición cardiovascular, controlar la intensidad del ejercicio o detectar cambios que merezcan ser consultados con un profesional de la salud.

No obstante, estos dispositivos no sustituyen una evaluación médica ni deben utilizarse para establecer diagnósticos.

Primer plano del brazo de una persona con piel morena vistiendo una camisa morada, mostrando un smartwatch Huawei Luca-B19 con pantalla encendida en su muñeca
Una persona lleva un smartwatch en su muñeca, mostrando datos de monitoreo de actividad física en su pantalla. (Axicom)

Dormir mejor comienza por entender cómo descansas

Otra de las herramientas más valoradas es el monitoreo del sueño.

Los smartwatches registran cuánto tiempo permanece dormida una persona, las interrupciones nocturnas y las distintas fases del descanso, como el sueño ligero, profundo y REM.

Estos datos permiten detectar hábitos que afectan la calidad del sueño, por ejemplo acostarse demasiado tarde, utilizar el teléfono móvil antes de dormir o mantener horarios irregulares.

Al revisar estos registros durante varias semanas, resulta más sencillo establecer rutinas que favorezcan un descanso reparador.

Primer plano de la muñeca de un hombre con un reloj inteligente oscuro que muestra una aplicación de running con 5.00 km completados y un icono de corredor, sobre un fondo desenfocado.
Un primer plano muestra la muñeca de un hombre con un reloj inteligente visualizando una aplicación de running que registra una distancia de 5.00 km, con un fondo interior desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio deja de ser una estimación

Además del conteo de pasos, muchos dispositivos calculan automáticamente los minutos de actividad física moderada e intensa.

Esta función facilita comprobar si se cumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que aconseja realizar al menos 150 minutos semanales de actividad moderada o 75 minutos de ejercicio intenso.

El seguimiento continuo también permite observar la evolución del rendimiento y mantener la constancia mediante objetivos personalizados.

Primer plano de la muñeca de un hombre con un reloj inteligente negro que muestra una aplicación de running con '5.00 km' en la pantalla, sobre un fondo borroso.
Primer plano de la muñeca de un hombre con un reloj inteligente que muestra una aplicación de running marcando cinco kilómetros, con un fondo interior desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés también puede medirse

Algunos modelos incorporan herramientas para estimar los niveles de estrés mediante el análisis de las variaciones del ritmo cardíaco.

Cuando el organismo atraviesa situaciones de tensión, estos cambios fisiológicos pueden reflejarse en las mediciones realizadas por el reloj.

Gracias a ello, el usuario puede identificar los momentos del día en que experimenta mayor carga emocional e incorporar pausas, ejercicios de respiración o caminatas para recuperar el equilibrio.

Aunque esta función no reemplaza una evaluación psicológica o médica, sí puede servir como una señal para prestar mayor atención al bienestar emocional.

Por qué no debes creerte las horas de sueño que marca tu reloj inteligente (Canva)
El reloj inteligente puede medir los niveles de estrés. (Canva)

La información solo es útil si genera cambios

Los especialistas destacan que el verdadero valor de la tecnología wearable no consiste en acumular estadísticas, sino en transformar esos datos en acciones concretas.

Caminar algunos minutos adicionales, dormir más horas, controlar la intensidad del entrenamiento o hacer pausas durante una jornada estresante son decisiones que pueden apoyarse en la información que ofrece un reloj inteligente.

Con el avance de los sensores y de la inteligencia artificial, estos dispositivos continúan evolucionando como herramientas de seguimiento personal. Sin embargo, sus mediciones deben entenderse como un complemento para adoptar hábitos saludables y no como un sustituto de la atención médica profesional.

Cuando se interpretan correctamente, los datos recopilados por un smartwatch pueden convertirse en un aliado para mejorar la salud cardiovascular, el descanso, la actividad física y el bienestar general.

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