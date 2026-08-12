Caja Costarricense de Seguro Social reporta 34,940 cirugías no realizadas asociadas a la reducción de horas médicas

La CCSS registró una reducción de 87,350 horas anuales de trabajo especializado tras la renuncia de 301 médicos especialistas entre agosto de 2024 y julio de 2026. (Foto: CCSS)

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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que entre agosto de 2024 y julio de 2026 se registró una reducción de 87,350 horas anuales de trabajo especializado, como resultado de la renuncia de 301 médicos especialistas. Esta situación derivó en la suspensión de 34,940 cirugías, lo que representa el 17% de la lista de espera quirúrgica, conformada por 209,525 pacientes al 30 de junio de 2026.

Según datos de la Gerencia Médica, ese tiempo también habría permitido realizar 26,205 consultas externas de pacientes nuevos y 78,615 pases de visita en hospitalización. Posteriormente, la CCSS recontrató a 271 de los especialistas, lo que equivale al 90% del total. De estos, 100 —el 37%— se reincorporaron bajo jornadas reducidas, en algunos casos de medio tiempo o un cuarto de jornada. De acuerdo con lo informado por CR Hoy, esta reposición no permitió restablecer completamente la capacidad original de atención.

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Cambios en la disponibilidad de horas y consecuencias en la atención

Antes de las renuncias, la disponibilidad anual sumaba 441,944 horas. Tras la reincorporación parcial, la cifra se ubicó en 354,594 horas. La diferencia, de 87,350 horas, equivale, según la CCSS, a 54 jornadas laborales completas menos al año.

El gerente médico Marvin Palma explicó ante la Junta Directiva que el regreso de profesionales con horarios reducidos llevó a ajustes en la planificación hospitalaria y en la estrategia de atención de cada centro. La reducción de horas se reflejó tanto en la cantidad de operaciones realizadas como en la atención de consultas externas y visitas hospitalarias.

La salida de médicos especialistas en la CCSS derivó en la suspensión de 34,940 cirugías, equivalentes al 17% de la lista de espera quirúrgica de 209,525 pacientes. (Foto: CCSS)

Para sus estimaciones, la CCSS utilizó la distribución habitual del tiempo de los especialistas: 60% en salas de operaciones, 15% en consulta externa y 15% en hospitalización. Los cálculos se basaron en promedios de 90 minutos por cirugía, 30 minutos por consulta externa y 10 minutos por pase de visita.

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En el área quirúrgica, la reducción de horas representó 34,940 cirugías que no se realizaron, cifra equivalente al 17% de la lista de espera. En consulta externa, se dejaron de atender 26,205 citas de pacientes nuevos, lo que representa cerca del 7% de los 382,505 usuarios en espera a finales de junio de 2026. Palma indicó que para atender los procedimientos y consultas pendientes fue necesario buscar alternativas, según detalló CR Hoy.

La Gerencia Médica señaló que las renuncias no explican por sí solas la dimensión de las listas de espera, aunque el análisis presentado mostró el impacto de la disminución de horas médicas en la capacidad de atención.

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Motivos de la situación y medidas institucionales

La Gerencia Médica de la CCSS estimó que la pérdida de horas también impidió realizar 26,205 consultas externas de pacientes nuevos y 78,615 pases de visita en hospitalización. (Foto: CCSS)

Según lo expuesto ante la Junta Directiva y recogido en los reportes institucionales, la salida de especialistas estuvo asociada a percepciones sobre condiciones laborales y salariales. Algunos decidieron incorporarse al sector privado, buscar oportunidades en el extranjero o gestionar nuevas contrataciones bajo otros esquemas.

El contexto incluye ajustes salariales desde 2018 y la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público en marzo de 2023, lo que generó diferencias entre regímenes de remuneración, ya que los nuevos funcionarios ingresaron con salario global y muchos de los contratados anteriormente mantuvieron salario compuesto.

Ante la salida de especialistas, la CCSS implementó aumentos salariales y otras medidas destinadas a retener personal y facilitar el regreso de quienes habían renunciado. Estas acciones permitieron reincorporar a la mayoría de los profesionales, aunque una parte volvió con jornadas reducidas, lo que limitó la recuperación total de la capacidad de atención anterior.

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