Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Caja Costarricense de Seguro Social reporta 34,940 cirugías no realizadas asociadas a la reducción de horas médicas

Entre agosto de 2024 y julio de 2026, la institución señaló que la salida de 301 profesionales generó una reducción de 87,350 horas de trabajo especializado, con un impacto en el 17% de las 209,525 personas que se encontraban en la lista de espera

La CCSS registró una reducción de 87,350 horas anuales de trabajo especializado tras la renuncia de 301 médicos especialistas entre agosto de 2024 y julio de 2026. (Foto: CCSS)
La CCSS registró una reducción de 87,350 horas anuales de trabajo especializado tras la renuncia de 301 médicos especialistas entre agosto de 2024 y julio de 2026. (Foto: CCSS)
Guardar

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que entre agosto de 2024 y julio de 2026 se registró una reducción de 87,350 horas anuales de trabajo especializado, como resultado de la renuncia de 301 médicos especialistas. Esta situación derivó en la suspensión de 34,940 cirugías, lo que representa el 17% de la lista de espera quirúrgica, conformada por 209,525 pacientes al 30 de junio de 2026.

Según datos de la Gerencia Médica, ese tiempo también habría permitido realizar 26,205 consultas externas de pacientes nuevos y 78,615 pases de visita en hospitalización. Posteriormente, la CCSS recontrató a 271 de los especialistas, lo que equivale al 90% del total. De estos, 100 —el 37%— se reincorporaron bajo jornadas reducidas, en algunos casos de medio tiempo o un cuarto de jornada. De acuerdo con lo informado por CR Hoy, esta reposición no permitió restablecer completamente la capacidad original de atención.

PUBLICIDAD

Cambios en la disponibilidad de horas y consecuencias en la atención

Antes de las renuncias, la disponibilidad anual sumaba 441,944 horas. Tras la reincorporación parcial, la cifra se ubicó en 354,594 horas. La diferencia, de 87,350 horas, equivale, según la CCSS, a 54 jornadas laborales completas menos al año.

El gerente médico Marvin Palma explicó ante la Junta Directiva que el regreso de profesionales con horarios reducidos llevó a ajustes en la planificación hospitalaria y en la estrategia de atención de cada centro. La reducción de horas se reflejó tanto en la cantidad de operaciones realizadas como en la atención de consultas externas y visitas hospitalarias.

La salida de médicos especialistas en la CCSS derivó en la suspensión de 34,940 cirugías, equivalentes al 17% de la lista de espera quirúrgica de 209,525 pacientes. (Foto: CCSS)
La salida de médicos especialistas en la CCSS derivó en la suspensión de 34,940 cirugías, equivalentes al 17% de la lista de espera quirúrgica de 209,525 pacientes. (Foto: CCSS)

Para sus estimaciones, la CCSS utilizó la distribución habitual del tiempo de los especialistas: 60% en salas de operaciones, 15% en consulta externa y 15% en hospitalización. Los cálculos se basaron en promedios de 90 minutos por cirugía, 30 minutos por consulta externa y 10 minutos por pase de visita.

PUBLICIDAD

En el área quirúrgica, la reducción de horas representó 34,940 cirugías que no se realizaron, cifra equivalente al 17% de la lista de espera. En consulta externa, se dejaron de atender 26,205 citas de pacientes nuevos, lo que representa cerca del 7% de los 382,505 usuarios en espera a finales de junio de 2026. Palma indicó que para atender los procedimientos y consultas pendientes fue necesario buscar alternativas, según detalló CR Hoy.

La Gerencia Médica señaló que las renuncias no explican por sí solas la dimensión de las listas de espera, aunque el análisis presentado mostró el impacto de la disminución de horas médicas en la capacidad de atención.

Motivos de la situación y medidas institucionales

La Gerencia Médica de la CCSS estimó que la pérdida de horas también impidió realizar 26,205 consultas externas de pacientes nuevos y 78,615 pases de visita en hospitalización. (Foto: CCSS)
La Gerencia Médica de la CCSS estimó que la pérdida de horas también impidió realizar 26,205 consultas externas de pacientes nuevos y 78,615 pases de visita en hospitalización. (Foto: CCSS)

Según lo expuesto ante la Junta Directiva y recogido en los reportes institucionales, la salida de especialistas estuvo asociada a percepciones sobre condiciones laborales y salariales. Algunos decidieron incorporarse al sector privado, buscar oportunidades en el extranjero o gestionar nuevas contrataciones bajo otros esquemas.

El contexto incluye ajustes salariales desde 2018 y la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público en marzo de 2023, lo que generó diferencias entre regímenes de remuneración, ya que los nuevos funcionarios ingresaron con salario global y muchos de los contratados anteriormente mantuvieron salario compuesto.

Ante la salida de especialistas, la CCSS implementó aumentos salariales y otras medidas destinadas a retener personal y facilitar el regreso de quienes habían renunciado. Estas acciones permitieron reincorporar a la mayoría de los profesionales, aunque una parte volvió con jornadas reducidas, lo que limitó la recuperación total de la capacidad de atención anterior.

Temas Relacionados

Seguro SocialCosta RicaMédicosCirugía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana supera los US$4,300 millones en exportaciones de zonas francas en el primer semestre de 2026

El sector registró un crecimiento de 3.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, impulsando la generación de empleo formal y consolidando a la República Dominicana entre los líderes regionales en comercio exterior

República Dominicana supera los US$4,300 millones en exportaciones de zonas francas en el primer semestre de 2026

Honduras: Propuesta de Jorge Cálix para rescatar la ENEE genera rechazo entre liberales por temor a una futura privatización

Las reformas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en Honduras tendrán que esperar ante la falta de consensos en el Congreso Nacional y el rechazo que generó una nueva alternativa presentada por Jorge Cálix.

Honduras: Propuesta de Jorge Cálix para rescatar la ENEE genera rechazo entre liberales por temor a una futura privatización

Dos capturados en Honduras por presunto tráfico de migrantes hacia Estados Unidos

Una presunta estructura dedicada al tráfico ilícito de personas, habría utilizado una barbería, para captar a ciudadanos interesados en viajar irregularmente hacia Estados Unidos

Dos capturados en Honduras por presunto tráfico de migrantes hacia Estados Unidos

Panamá imputa a exdirector de Ingresos tras detectar una diferencia patrimonial de $724 mil

La esposa de Publio De Gracia también fue imputada por blanqueo de capitales, mientras que una mujer con quien habría mantenido una relación sentimental aparece vinculada al expediente también fue detenida.

Panamá imputa a exdirector de Ingresos tras detectar una diferencia patrimonial de $724 mil

La delegación de Nicaragua vuelve de Santo Domingo 2026 con siete medallas, pero sin oros

La misión nicaragüense cerró Santo Domingo 2026 con tres platas y cuatro bronces, una medalla más que en 2023, pero bajó cinco escalones en la tabla general y quedó última en Centroamérica.

La delegación de Nicaragua vuelve de Santo Domingo 2026 con siete medallas, pero sin oros

TECNO

Adiós a la computadora: 3 de cada 5 personas en el mundo ya usa el celular para todo aumentando riesgos

Adiós a la computadora: 3 de cada 5 personas en el mundo ya usa el celular para todo aumentando riesgos

Ver Everton vs Newcastle en Tarjeta Roja o Fútbol Libre aumenta el riesgo de robos de contraseñas

Eclipse hoy 12 de agosto: a qué hora es y dónde verlo en mi celular

Google cambia las consultas médicas: ahora un doctor virtual con IA te evaluará a distancia

Bill Gates tiene la fórmula para evitar que los robots reemplacen a los humanos: cobrarles impuestos

ENTRETENIMIENTO

V, miembro de BTS, revela que tiene problemas de audición: “Solo oigo el 30% en este lado”

V, miembro de BTS, revela que tiene problemas de audición: “Solo oigo el 30% en este lado”

La mansión de Usher: arte y vida cotidiana en la casa del ícono del R&B

A 45 años de haberle disparado a Ronald Reagan, John Hinckley Jr. reaparece con un mensaje para Jodie Foster: “Solo le deseo lo mejor”

Mel Gibson reveló los primeros detalles de ‘Arma Mortal 5′: “El guion es mejor que todos los anteriores”

Recibió un disparo en el talón, condujo 24 horas y terminó operado durante un apagón: el drama de un youtuber en Etiopía

MUNDO

Sin dueño, sin bandera y sin seguro: el petrolero de la flota fantasma rusa sigue derramando crudo en Omán y crece la alerta ambiental

Sin dueño, sin bandera y sin seguro: el petrolero de la flota fantasma rusa sigue derramando crudo en Omán y crece la alerta ambiental

Más de 2.000 muertos por una enfermedad mortal mientras crece la alerta y los expertos explican si hay riesgo para EE. UU.

El país más silencioso del mundo no está en Europa: el ranking que sorprende a los viajeros

Una invasión de medusas redujo la producción de la mayor central nuclear de Europa occidental en un 80%

Tiene 130 años, 163 habitaciones, 700 empleados y fue elegido como el mejor hotel del mundo