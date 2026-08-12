El mensaje de Lionel Messi a la gente tras la muerte de su padre: “Gracias por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”

Lionel Messi agradeció el apoyo de la gente tras la muerte de su padre, Jorge Messi

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Lionel Messi expresó su gratitud hacia sus fanáticos por el apoyo y la consideración recibidos durante el duelo por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El capitán de la Selección Argentina publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que reconoció el acompañamiento y la empatía que le brindaron tanto en Rosario como a nivel nacional e internacional, luego de días marcados por la tristeza y el recogimiento familiar.

Messi, tras regresar a Miami, compartió el siguiente mensaje en redes sociales: “Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”.

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Leo Messi expresa su agradecimiento al público por el apoyo recibido tras el fallecimiento de su padre

La reacción de la comunidad ante la noticia de la muerte de Jorge Messi, ocurrida el sábado 8 de agosto en Rosario, reflejó un perfil de respeto y discreción inusual para figuras de alto perfil. La ciudad natal de Messi mantuvo un clima de recogimiento y acompañamiento silencioso. Las muestras de afecto se manifestaron en mensajes, pancartas y ofrendas, mientras la familia pudo despedir a Jorge en un entorno de privacidad casi total.

La magnitud de la figura de Lionel Messi generó que el público, tanto en Rosario como en otras ciudades del país, optara por la cautela y la empatía. Solo algunos vecinos y fanáticos se acercaron a la residencia o al cementerio de Pérez, donde se realizó la despedida, para dejar mensajes de aliento y coronas de flores. El resto optó por el silencio y el respeto, en un gesto que el propio futbolista reconoció y agradeció públicamente.

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El fallecimiento de Jorge Messi impactó profundamente en la vida personal y profesional del capitán argentino. En los días previos, Messi permaneció en Rosario junto a su familia tras regresar desde Estados Unidos, donde juega para el Inter Miami. El futbolista publicó una sentida carta para su padre en redes sociales, donde relató episodios de su infancia, la influencia de Jorge en su carrera y la importancia de los valores familiares. En la carta, Messi escribió: “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”.

Lionel Messi le dedicó una sentida carta a su padre, Jorge

La carta de despedida y el agradecimiento posterior representan dos manifestaciones públicas de un proceso íntimo atravesado en familia, pero acompañado por una multitud. A pesar de la notoriedad de Messi, el entorno rosarino priorizó el resguardo y la distancia necesaria para que el futbolista pudiera transitar el duelo en privacidad. El círculo íntimo, compuesto por familiares y amigos cercanos, escoltó a Messi durante los momentos más complejos en Rosario.

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El gesto de Messi, al publicar un mensaje de gratitud dirigido a la gente, subraya el valor que otorga al acompañamiento recibido. La publicación se sumó a la serie de homenajes y mensajes de condolencias que Lionel Messi y su familia recibieron de parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el cuerpo técnico de la selección y distintas instituciones del país y del extranjero.

La despedida a Jorge Messi también se reflejó en tributos dentro y fuera de las canchas. En los estadios argentinos y en el estadio del Inter Miami, se realizaron minutos de silencio y homenajes simbólicos. El vínculo de Lionel Messi con sus raíces y con la ciudad de Rosario quedó evidenciado una vez más durante este trance.

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La carta, el mensaje de agradecimiento y el comportamiento del público en Rosario y en el resto del país consolidaron una dinámica de respeto mutuo. El futbolista, que siempre defendió la privacidad de su familia y la necesidad de separar la vida personal de la exposición pública, reconoció el acompañamiento y dejó en claro la importancia de sentir el respaldo de la gente en este momento.

LA CARTA COMPLETA DE LIONEL MESSI

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

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Tanto me pedias que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

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Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

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No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mi...

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Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.