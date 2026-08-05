Lista de celulares que aún pueden usar “Ok Google” y activar el Asistente antiguo en lugar de Gemini

Google cambia su Asistente por Gemini, aunque no todos los celulares tendrán la IA. (Google)

Guardar

Google ya inició la transición definitiva de su histórico Asistente hacia Gemini, la plataforma de inteligencia artificial que se convertirá en el asistente predeterminado de Android.

La compañía confirmó que, a partir del 4 de septiembre de 2026, el Asistente de Google dejará de estar disponible en la mayoría de los teléfonos compatibles y será sustituido de forma obligatoria por Gemini, sin posibilidad de volver al sistema anterior desde los ajustes del dispositivo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no todos los celulares recibirán este cambio. Debido a limitaciones de hardware, sistema operativo o disponibilidad regional, algunos dispositivos seguirán utilizando el Asistente clásico como única opción disponible, al menos mientras Google mantenga activo el servicio en sus servidores.

El Asistente de Google solo desaparecerá de los smartphones más modernos.

De esta forma, existe un grupo de teléfonos que aún podrán responder al comando “Ok Google” para activar el asistente tradicional, mientras los equipos más modernos migrarán automáticamente a Gemini.

PUBLICIDAD

Por qué algunos celulares no recibirán Gemini

La llegada de Gemini exige mayores recursos que el antiguo Asistente de Google.

Para ejecutar las funciones basadas en inteligencia artificial, los teléfonos deben contar con Android 10 o una versión posterior, además de un hardware capaz de procesar modelos de lenguaje avanzados. En términos generales, Google recomienda dispositivos con al menos 4 GB de memoria RAM, aunque el rendimiento dependerá de cada fabricante.

PUBLICIDAD

Los equipos que no cumplen estos requisitos técnicos no podrán ejecutar Gemini y continuarán utilizando el Asistente tradicional hasta que Google retire definitivamente su soporte.

No todos los celulares Android tienen soporte para Gemini.

Los teléfonos con Android Go seguirán usando el Asistente

Uno de los grupos que permanecerá con el Asistente clásico está formado por los dispositivos con Android Go Edition, una versión ligera del sistema operativo diseñada para teléfonos de entrada.

PUBLICIDAD

Estos modelos suelen incorporar entre 1 GB y 3 GB de memoria RAM, lo que limita la posibilidad de ejecutar herramientas de inteligencia artificial más exigentes.

Entre los modelos mencionados se encuentran:

Samsung

Galaxy A01 Core

Galaxy A03 Core

Galaxy A2 Core

Xiaomi y Redmi

Redmi A1

Redmi A2

Redmi A3

POCO C50

Motorola

Moto E13

Moto E20

Moto E6i

Moto E7i Power

Nokia

Nokia C01 Plus

Nokia C10

Nokia C12

Nokia C20

Nokia C30

También aparecen algunos modelos de ZTE Blade y determinadas versiones del Realme C11 con Android Go.

ZTE Blade mantendrá el Asistente de Google. (ZTE)

Los celulares antiguos también conservarán el Asistente

Otro grupo corresponde a teléfonos que nunca recibieron Android 10 y permanecen en versiones anteriores como Android 8 Oreo o Android 9 Pie.

Entre ellos figuran varios dispositivos que fueron muy populares hace algunos años.

En Samsung destacan:

Galaxy S8

Galaxy S9

Galaxy Note 8

Galaxy Note 9

Diversos modelos de la serie Galaxy J, como J5 y J7.

En Huawei aparecen:

P20

P20 Pro

Mate 10 Pro

En Motorola:

Moto G5

Moto G6

Moto G7 (versiones base y Play).

Xiaomi también cuenta con equipos afectados, como:

Mi 8

Redmi Note 5

Redmi Note 6 Pro

Redmi 7.

Asimismo, los Google Pixel de primera generación, Pixel 2 y Pixel 3 que no hayan actualizado a la última versión compatible seguirán utilizando el antiguo Asistente.

PUBLICIDAD

Moto G7 se mantendrá con el Asistente de Google.

También influye la región donde se utiliza el teléfono

Google explicó que la disponibilidad de Gemini no será idéntica en todos los países.

Los dispositivos configurados en regiones o idiomas donde la plataforma todavía no haya sido desplegada continuarán utilizando el Asistente tradicional hasta que Gemini esté disponible oficialmente.

PUBLICIDAD

En estos casos, el comando “Ok Google” seguirá activando el sistema clásico de asistencia por voz.

El Asistente de Google dejará de estar disponible desde el 4 de setiembre de 2026. (Google)

Los celulares modernos migrarán obligatoriamente a Gemini

La situación será diferente para los teléfonos de gama media y alta lanzados en los últimos años.

Equipos como los Samsung Galaxy S22, S23 y S24, los Xiaomi 12, 13 y 14, los Motorola Edge y los Google Pixel 6 en adelante cambiarán automáticamente a Gemini.

PUBLICIDAD

Una vez completada la transición, desaparecerá la posibilidad de elegir entre ambos asistentes desde la configuración del dispositivo.

Al pronunciar “Hey Google” o mantener presionado el botón de encendido, el teléfono abrirá directamente Gemini.