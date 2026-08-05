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Lista de celulares que aún pueden usar “Ok Google” y activar el Asistente antiguo en lugar de Gemini

El Asistente de Google desaparecerá de los teléfonos más modernos, mientras algunos equipos antiguos continuarán utilizándolo hasta que finalice su soporte

Google cambia su Asistente por Gemini, aunque no todos los celulares tendrán la IA.
Google cambia su Asistente por Gemini, aunque no todos los celulares tendrán la IA. (Google)
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Google ya inició la transición definitiva de su histórico Asistente hacia Gemini, la plataforma de inteligencia artificial que se convertirá en el asistente predeterminado de Android.

La compañía confirmó que, a partir del 4 de septiembre de 2026, el Asistente de Google dejará de estar disponible en la mayoría de los teléfonos compatibles y será sustituido de forma obligatoria por Gemini, sin posibilidad de volver al sistema anterior desde los ajustes del dispositivo.

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Sin embargo, no todos los celulares recibirán este cambio. Debido a limitaciones de hardware, sistema operativo o disponibilidad regional, algunos dispositivos seguirán utilizando el Asistente clásico como única opción disponible, al menos mientras Google mantenga activo el servicio en sus servidores.

El Asistente de Google solo desaparecerá de los smartphones más modernos.
El Asistente de Google solo desaparecerá de los smartphones más modernos.

De esta forma, existe un grupo de teléfonos que aún podrán responder al comando “Ok Google” para activar el asistente tradicional, mientras los equipos más modernos migrarán automáticamente a Gemini.

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Por qué algunos celulares no recibirán Gemini

La llegada de Gemini exige mayores recursos que el antiguo Asistente de Google.

Para ejecutar las funciones basadas en inteligencia artificial, los teléfonos deben contar con Android 10 o una versión posterior, además de un hardware capaz de procesar modelos de lenguaje avanzados. En términos generales, Google recomienda dispositivos con al menos 4 GB de memoria RAM, aunque el rendimiento dependerá de cada fabricante.

Los equipos que no cumplen estos requisitos técnicos no podrán ejecutar Gemini y continuarán utilizando el Asistente tradicional hasta que Google retire definitivamente su soporte.

Celulares Android cuentan con herramientas ocultas.
No todos los celulares Android tienen soporte para Gemini.

Los teléfonos con Android Go seguirán usando el Asistente

Uno de los grupos que permanecerá con el Asistente clásico está formado por los dispositivos con Android Go Edition, una versión ligera del sistema operativo diseñada para teléfonos de entrada.

Estos modelos suelen incorporar entre 1 GB y 3 GB de memoria RAM, lo que limita la posibilidad de ejecutar herramientas de inteligencia artificial más exigentes.

Entre los modelos mencionados se encuentran:

Samsung

  • Galaxy A01 Core
  • Galaxy A03 Core
  • Galaxy A2 Core

Xiaomi y Redmi

  • Redmi A1
  • Redmi A2
  • Redmi A3
  • POCO C50

Motorola

  • Moto E13
  • Moto E20
  • Moto E6i
  • Moto E7i Power

Nokia

  • Nokia C01 Plus
  • Nokia C10
  • Nokia C12
  • Nokia C20
  • Nokia C30

También aparecen algunos modelos de ZTE Blade y determinadas versiones del Realme C11 con Android Go.

ZTE Blade mantendrá el Asistente de Google. (ZTE)
ZTE Blade mantendrá el Asistente de Google. (ZTE)

Los celulares antiguos también conservarán el Asistente

Otro grupo corresponde a teléfonos que nunca recibieron Android 10 y permanecen en versiones anteriores como Android 8 Oreo o Android 9 Pie.

Entre ellos figuran varios dispositivos que fueron muy populares hace algunos años.

En Samsung destacan:

  • Galaxy S8
  • Galaxy S9
  • Galaxy Note 8
  • Galaxy Note 9
  • Diversos modelos de la serie Galaxy J, como J5 y J7.

En Huawei aparecen:

  • P20
  • P20 Pro
  • Mate 10 Pro

En Motorola:

  • Moto G5
  • Moto G6
  • Moto G7 (versiones base y Play).

Xiaomi también cuenta con equipos afectados, como:

  • Mi 8
  • Redmi Note 5
  • Redmi Note 6 Pro
  • Redmi 7.

Asimismo, los Google Pixel de primera generación, Pixel 2 y Pixel 3 que no hayan actualizado a la última versión compatible seguirán utilizando el antiguo Asistente.

Moto G7 se mantendrá con el Asistente de Google.
Moto G7 se mantendrá con el Asistente de Google.

También influye la región donde se utiliza el teléfono

Google explicó que la disponibilidad de Gemini no será idéntica en todos los países.

Los dispositivos configurados en regiones o idiomas donde la plataforma todavía no haya sido desplegada continuarán utilizando el Asistente tradicional hasta que Gemini esté disponible oficialmente.

En estos casos, el comando “Ok Google” seguirá activando el sistema clásico de asistencia por voz.

El Asistente de Google dejará de estar disponible desde el 4 de setiembre de 2026.
El Asistente de Google dejará de estar disponible desde el 4 de setiembre de 2026. (Google)

Los celulares modernos migrarán obligatoriamente a Gemini

La situación será diferente para los teléfonos de gama media y alta lanzados en los últimos años.

Equipos como los Samsung Galaxy S22, S23 y S24, los Xiaomi 12, 13 y 14, los Motorola Edge y los Google Pixel 6 en adelante cambiarán automáticamente a Gemini.

Una vez completada la transición, desaparecerá la posibilidad de elegir entre ambos asistentes desde la configuración del dispositivo.

Al pronunciar “Hey Google” o mantener presionado el botón de encendido, el teléfono abrirá directamente Gemini.

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