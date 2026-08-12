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Rutas nacionales en Santa Fe: denuncian el abandono y advierten por el riesgo de transitar por la 33 y la 34

La diputada nacional Gisela Scaglia cuestionó la falta de mantenimiento, apuntó contra el deterioro de las principales vías productivas de la provincia y reclamó que se aceleren las obras

El mal estado de las rutas nacionales en Santa Fe, en especial las rutas 33 y 34, agrava la preocupación por la seguridad vial y el transporte productivo
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El mal estado de las rutas nacionales en Santa Fe provoca preocupación y urgencia entre quienes transitan la provincia. Las rutas 33 y 34, claves para la conexión y el transporte productivo, presentan deterioros que afectan la seguridad vial y la vida diaria de muchas localidades. En diálogo con Infobae A las Nueve, la exvicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia exigió acciones concretas y rechazó excusas oficiales, en un contexto donde la infraestructura vial resulta fundamental para el movimiento económico y social de la región.

Hace años venimos reclamando por las rutas nacionales. Santa Fe está atravesada por rutas que son muy importantes para lo que nosotros llamamos corazón productivo”, indicó la legisladora. Al mismo tiempo remarcó que muchas de estas vías, como la 33 y la 34, “deberían ser autopistas”.

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Según Scaglia, estas rutas soportan un tránsito intenso, especialmente por el transporte de carga durante la cosecha, lo que agrava su deterioro. “No han tenido mantenimiento en sucesivos gobiernos”, afirmó, y subrayó que las promesas de mejoras no se han concretado.

Carretera asfaltada con profundos baches llenos de agua. Un camión y otros vehículos transitan en segundo plano a lo lejos.
Gisela Scaglia afirmó que las rutas 33 y 34 de Santa Fe soportan un tránsito intenso de carga y deberían ser autopistas en el corazón productivo de la provincia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exvicegobernadora advirtió sobre los riesgos constantes para los habitantes de las localidades atravesadas por las rutas nacionales. “La ruta muchas veces cruza como si fuera una avenida dentro de los pueblos y son rutas muy peligrosas”, señaló.

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Scaglia enfatizó que la falta de mantenimiento provoca accidentes graves: “Han muerto familias completas por rutas que no están arregladas. Por esquivar un pozo o por un día de lluvia, mataste, te mataste vos y mataste a tu familia. Eso es tremendo y eso es lo que no se puede tolerar más”.

Reclamos judiciales y pedidos de intervención

La diputada nacional explicó que, ante la falta de respuestas, recurrieron a la Justicia. “La senadora Leticia Di Gregorio presentó un amparo. Ese mismo amparo después se presentó tanto para la ruta 11 en el norte de la provincia, y para tramos de la 34 en el oeste de Santa Fe”, precisó Scaglia. Estos recursos buscan que el Gobierno Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad cumplan con su responsabilidad de reparar las rutas.

Al mismo tiempo remarcó que los pedidos actuales no resultan excesivos. “Al final del día, lo que hoy decimos es: arréglenlo, corten el pasto e ilumínenlas. Mirá qué poco”, expresó. La diputada dejó en claro que la demanda no apunta a grandes inversiones inmediatas, sino a las tareas básicas de mantenimiento necesarias para garantizar la seguridad.

Una carretera de asfalto con múltiples baches llenos de agua. Se observan un camión y varios automóviles a la distancia bajo un cielo nublado.
La diputada nacional Gisela Scaglia sostuvo que la falta de mantenimiento en las rutas nacionales de Santa Fe se arrastra desde sucesivos gobiernos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legisladora consideró que la Justicia ya ha dado una señal clara. “El juez de Venado Tuerto, Cuello Murúa, ordenó al Gobierno Nacional reparar esos tramos”, explicó. A su juicio, esta medida debería activar las obras de inmediato: “El Gobierno Nacional, al haber concesionado el tramo, debiera obligar a la empresa que ganó la concesión a que empiece ya la obra de reparación”.

Transferencia de rutas y financiamiento provincial

En paralelo a los reclamos judiciales, la provincia de Santa Fe acordó con el Gobierno Nacional la transferencia de la ruta AO12. Scaglia detalló el motivo de este pedido: “Pedimos la transferencia de la ruta AO12 porque es una circunvalación que conecta a puertos y está solo adentro de la provincia”. La legisladora aclaró que el estado de esa vía también era crítico y que Santa Fe asumió la responsabilidad de financiar la obra.

Y puntualizó que la falta de infraestructura no comenzó con la gestión actual. “No le echemos la culpa solo a este gobierno. Las rutas tendrían que estar en otro estado por los sucesivos gobiernos que tuvo la Argentina. Nuestra falta de infraestructura no es de ahora. Lo que ahora no hay es mantenimiento”, sostuvo. Para la legisladora, el atraso respecto a otras regiones del mundo es considerable y afecta la competitividad productiva.

La transferencia busca acelerar las soluciones, aunque los recursos provienen de la provincia. “El Gobierno Nacional nos escuchó y en eso lo celebramos, pero los recursos para poder arreglarla los va a poner la provincia de Santa Fe”, afirmó Scaglia. La diputada insistió en que la ciudadanía exige rutas seguras, sin importar la jurisdicción.

Los reclamos por las rutas nacionales en Santa Fe llegaron a la Justicia con amparos sobre la ruta 11 y tramos de la ruta 34 para exigir obras al Gobierno Nacional y a Vialidad (WIKIMEDIA)
Los reclamos por las rutas nacionales en Santa Fe llegaron a la Justicia con amparos sobre la ruta 11 y tramos de la ruta 34 para exigir obras al Gobierno Nacional y a Vialidad (WIKIMEDIA)

Cuestión del financiamiento nacional y reclamos impositivos

La discusión por el financiamiento de las obras viales llevó a Scaglia a reclamar la correcta asignación de fondos nacionales. La legisladora explicó que el impuesto al combustible tiene una asignación directa para arreglar rutas y subsidiar el transporte público de pasajeros. “Nosotros no tenemos ni arreglo de rutas ni subsidio al transporte público de pasajeros”, sentenció. Scaglia remarcó la desigualdad: “El transporte público de pasajeros es mucho más caro en Santa Fe y en Rosario que en otras jurisdicciones, que sí reciben subsidio nacional”.

La diputada recordó el peso fiscal que soporta Santa Fe y la falta de retorno de esos recursos. “Santa Fe es una provincia que manda mucho el impuesto al combustible, porque al ser una provincia productiva que se mueve, carga mucho combustible y ese impuesto siempre te lo cobran”, subrayó. El reclamo apunta a que estos fondos se asignen efectivamente a mejorar la infraestructura vial y el transporte, en vez de quedar centralizados.

Scaglia adelantó que este pedido volverá a plantearse en el debate por el presupuesto nacional. La legisladora insiste en que se respete la asignación legal de los fondos y se garantice un trato equitativo para la provincia.

Exigencia de soluciones inmediatas para las rutas

La exvicegobernadora reiteró el pedido de soluciones concretas, sin importar el modelo de gestión. “Nosotros siempre dijimos: arreglen las rutas, no importa el modelo que elijan. Si el modelo es privado, háganlo privado. Si el modelo es PPP, que sea por PPP. Si el modelo es público, que sea público”, sostuvo. Scaglia también aclaró que no rechazan el pago de peajes si estos se destinan a obras efectivas.

El reclamo principal apunta a la reparación urgente de las rutas y a la seguridad de quienes las transitan. “Reparen, arreglen, pongan los peajes que tengan que poner, pero que cuando cobren algo lo hagan para que la gente pueda transitar con la seguridad que está transitando en una ruta pintada, arreglada, sin pozos, sin baches y demás”, resumió.

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