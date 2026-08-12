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Dos capturados en Honduras por presunto tráfico de migrantes hacia Estados Unidos

Una presunta estructura dedicada al tráfico ilícito de personas, habría utilizado una barbería, para captar a ciudadanos interesados en viajar irregularmente hacia Estados Unidos

La investigación apunta a depósitos bancarios y teléfonos como evidencias de una red.
Una barbería habría servido para captar migrantes con ofertas de ruta a Estados Unidos.
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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó sobre la captura de dos personas investigadas por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de personas agravado, como resultado de una investigación que se extendió durante más de un año.

Los sospechosos tenían órdenes judiciales pendientes y fueron localizados luego de labores de vigilancia, seguimiento y recopilación de información desarrolladas por los investigadores.

La orden de captura fue emitida el 6 de agosto de 2026 por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula. Según la investigación policial, las actividades atribuidas a uno de los detenidos comenzaron a ser investigadas desde enero de 2025.

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El hombre, quien trabajaba como barbero, habría aprovechado la actividad de su establecimiento y el contacto frecuente con clientes y otras personas para identificar a ciudadanos interesados en emigrar hacia Estados Unidos.

De acuerdo con las diligencias, el sospechoso presuntamente ofrecía una supuesta ruta segura para llegar a territorio estadounidense y utilizaba una plataforma digital como parte del mecanismo para convencer a las personas interesadas.

Por el supuesto servicio, habría solicitado alrededor de USD 3.000 por cada persona, (más de 74 mil elmpiras) bajo el argumento de cubrir los trámites y el traslado posterior.

Las autoridades investigan ahora el número de personas que pudieron haber sido contactadas mediante este mecanismo y el alcance que habría tenido la operación.

Barbería y pareja supuesta fachada

La investigación también señala a la pareja sentimental del principal sospechoso como presunta colaboradora de la estructura.

La investigación apunta a depósitos bancarios y teléfonos como evidencias de una red.
El principal sospechoso presuntamente ofrecía una supuesta ruta segura hacia Estados Unidos y cobraba alrededor de USD 3.000 por persona.

Según la información proporcionada por la DPI, la mujer habría participado en la recepción y administración de los recursos entregados por las personas captadas. Parte de los pagos se habría realizado mediante depósitos bancarios, mecanismo que ahora forma parte de los elementos incorporados a la investigación.

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Los investigadores también decomisaron dispositivos telefónicos que serán analizados como parte de las diligencias destinadas a establecer las comunicaciones y posibles conexiones de los detenidos con otras personas.

La investigación apunta además a posibles vínculos con personas dedicadas al traslado irregular de migrantes en Guatemala.

Una vez que las víctimas presuntamente realizaban los pagos acordados, el sospechoso habría establecido contacto con individuos ubicados en territorio guatemalteco.

Estos, según la hipótesis investigativa, se encargarían posteriormente de movilizar a los migrantes mediante rutas clandestinas en dirección a la frontera con Estados Unidos.

Esta parte de la investigación podría permitir determinar si la estructura tenía conexiones con otras redes dedicadas al tráfico de personas en la región y establecer quiénes participaban en las diferentes etapas del traslado.

Evidencias forman parte de la investigación

Durante las diligencias, los agentes recopilaron distintos elementos que fueron incorporados a la carga probatoria presentada ante las autoridades correspondientes. Entre estos se encuentran comprobantes de depósitos bancarios y dispositivos de comunicación decomisados durante las acciones policiales.

La información será utilizada para determinar la posible responsabilidad de los detenidos y establecer la existencia de otras personas involucradas en la presunta estructura.

La investigación apunta a depósitos bancarios y teléfonos como evidencias de una red.
La investigación apunta a depósitos bancarios y teléfonos como evidencias de una red.

Tras su captura, las dos personas fueron informadas sobre los derechos que les corresponden y serán presentadas ante el órgano jurisdiccional competente para continuar con el proceso establecido por la legislación hondureña.

La DPI indicó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a otros posibles integrantes y determinar si existen más víctimas relacionadas con el supuesto esquema.

La Policía Nacional también llamó a la ciudadanía a mantener precaución ante ofertas de viajes que prometan rutas seguras, trámites especiales o ingreso garantizado a Estados Unidos al margen de los procedimientos migratorios establecidos.

Las detenciones fueron ejecutadas por agentes de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) de la DPI en los municipios de San Antonio de Cortés y San Pedro Sula, en el marco de las operaciones denominadas Barrios y Ciudades Seguras.

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