Google le dice adiós al clásico botón “Búsqueda de Google” y ahora dile Hola a todas las opciones de Gemini

Google prueba nuevas formas de implementar su IA en el buscador.

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Google está probando un cambio importante en la página principal de su buscador que reemplaza el tradicional botón “Búsqueda de Google” por tres accesos directos relacionados con inteligencia artificial.

La nueva interfaz incorpora las opciones “Crear imágenes”, “Preguntar sobre archivos” y “Generar ideas”, con las que la compañía busca llevar algunas de las funciones de IA directamente al punto de entrada de su buscador.

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La modificación fue detectada por TechSpot y, por ahora, forma parte de una prueba de alcance limitado. El nuevo diseño aparece al acceder a Google sin iniciar sesión en una cuenta. Cuando el usuario inicia sesión, la página principal recupera la interfaz habitual, incluido el botón “Búsqueda de Google”.

Google prueba una nueva interfaz en su buscador y lleva funciones de IA. (Foto: Captura de TechSpot)

El cambio no supone la eliminación de la búsqueda tradicional. Los usuarios todavía pueden escribir cualquier consulta en el campo correspondiente y presionar la tecla Enter para obtener los resultados habituales. Lo que cambia es la presentación de las opciones disponibles debajo del buscador.

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Google reemplaza uno de sus botones tradicionales

En el diseño que Google utiliza actualmente, la página principal muestra el campo para introducir consultas y dos botones: “Búsqueda de Google” y “Voy a tener suerte”.

En la interfaz experimental, el botón “Voy a tener suerte” permanece en su posición, mientras que “Búsqueda de Google” es sustituido por tres nuevas opciones vinculadas a herramientas de inteligencia artificial.

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“Crear imágenes” dirige al usuario hacia las funciones de generación de imágenes de Google. “Preguntar sobre archivos” permite realizar consultas relacionadas con documentos y otros archivos, mientras que “Generar ideas” está orientado a solicitudes en las que la inteligencia artificial puede ayudar a desarrollar diferentes propuestas.

Durante unas pruebas, Google eliminó el botón "Buscar con Google" en su navegador. EFE/ César Melgarejo

De esta manera, Google convierte su página principal en un espacio que no solo permite iniciar una búsqueda web, sino también acceder directamente a algunas de las funciones de IA que la compañía ha incorporado en los últimos años.

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La búsqueda tradicional seguirá disponible

A pesar de la desaparición del botón, la función principal del buscador no cambia. El usuario puede seguir introduciendo términos, preguntas o cualquier otra consulta en el cuadro de búsqueda y obtener resultados como hasta ahora.

La diferencia está en que Google estaría intentando reducir la distancia entre su buscador convencional y las herramientas basadas en inteligencia artificial. En lugar de obligar al usuario a navegar por diferentes servicios para acceder a estas funciones, la compañía las coloca directamente en su página más visitada.

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El experimento también muestra cómo la compañía está modificando progresivamente la interfaz de Google para adaptarla a una experiencia en la que las consultas tradicionales conviven con herramientas capaces de generar contenido y responder preguntas complejas.

Google busca implementar más herramientas de IA en su buscador tradicional.

La prueba todavía es limitada

Por ahora, Google no ha anunciado oficialmente este cambio ni ha confirmado que vaya a implementarlo para todos los usuarios.

La nueva interfaz se ha observado principalmente al acceder al buscador sin iniciar sesión. Al entrar posteriormente con una cuenta de Google, el diseño vuelve a mostrar el botón tradicional de “Búsqueda de Google”.

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Esto indica que la compañía podría estar realizando una prueba controlada para analizar cómo interactúan los usuarios con las nuevas opciones. Google realiza habitualmente experimentos de diseño y funciones antes de decidir si una modificación se incorpora de manera permanente.

Por ello, todavía no está claro si los tres nuevos botones terminarán formando parte de la página principal para todos los usuarios o si desaparecerán una vez concluida la prueba.

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Google experimenta con nuevas funciones de IA en su buscador tradicional. (Google)

La inteligencia artificial gana espacio en Google

El experimento se produce mientras Google continúa integrando herramientas de inteligencia artificial en su buscador. La compañía ya incorporó las Vistas generales con IA, que generan resúmenes sobre determinados temas directamente en los resultados.

A esto se suma el Modo IA, diseñado para responder consultas complejas mediante una experiencia más cercana a la de un chatbot, permitiendo realizar preguntas de seguimiento y explorar diferentes aspectos de un tema.

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La nueva página principal seguiría esa misma dirección. Si Google decide extender el diseño, el buscador dejaría de funcionar únicamente como una puerta de entrada a páginas web y pasaría a ofrecer desde el primer momento diferentes tareas basadas en IA.

Por ahora, sin embargo, el botón de búsqueda continúa formando parte de la experiencia habitual para la mayoría de los usuarios. La nueva interfaz es únicamente una prueba y su implementación definitiva todavía no ha sido confirmada por Google.