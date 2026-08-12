Google Pixel 11: tres nuevos celulares con la IA Gemini y un chip Tensor G6 que trabaja por ti 24/7

Google dio a conocer su nueva familia de smartphones Pixel, conformada por tres modelos: el Pixel 11, el Pixel 11 Pro y el Pixel 11 Pro XL. (Google)

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Google presentó la nueva generación de la línea de teléfonos móvil Pixel: los modelos Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL llegarán junto al Google Pixel Watch 5, los Pixel Buds Pro 2 en color Olivo y Google Pixel Tag.

Los tres teléfonos están impulsados por el procesador Tensor G6 y inteligencia artificial Gemini Intelligence.

Cuáles son las principales características del Google Pixel 11

El Google Pixel 11 cuenta con una pantalla Actua de 6.3 pulgadas, hasta 3,000 nits de brillo y más de 30 horas de batería.

Una pantalla Actua es el nombre comercial que usa Google para los paneles OLED de alta calidad en sus teléfonos Pixel.

Su sistema de triple cámara incluye una lente principal de 48 MP, un ultra gran angular y un telefoto 5x con Super Zoom de hasta 30x.

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El Pixel 11 llega con una pantalla Actua de 6.3 pulgadas capaz de alcanzar los 3,000 nits de brillo, y una autonomía que supera las 30 horas de uso. (Google)

El modelo incorpora 12 GB de RAM, carga rápida y compatibilidad con los accesorios magnéticos Google Pixelsnap.

Su función distintiva es Captura Mágica, que toma automáticamente una ráfaga de video y fotos, las edita y selecciona una colección de alta calidad lista para compartir.

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Google Pixel 11 Pro: pantalla de 3,600 nits y Zoom Pro de hasta 120x

El Pixel 11 Pro lleva una pantalla Super Actua de 6.3 pulgadas con hasta 3,600 nits de brillo, opciones de hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento.

Su cámara principal gran angular es de 50 MP y su teleobjetivo, completamente rediseñado, alcanza un Zoom Pro de hasta 120x. También ofrece Estabilizador de Video Pro y grabación en hasta 8K.

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El teléfono incluye HiLight, un anillo de luces LED ubicado en torno al flash que emite indicaciones visuales al usuario. (Google)

El modelo incorpora HiLight, un sistema de luces LED alrededor del flash que muestra señales visuales, con colores personalizables por contacto, cuando el teléfono está boca abajo o cuando el usuario interactúa con Gemini.

Google Pixel 11 Pro XL: la pantalla más grande de la serie

El Pixel 11 Pro XL extiende las capacidades del modelo Pro a una pantalla Super Actua de 6.8 pulgadas.

Comparte el sistema avanzado de cámaras y el Zoom Pro de hasta 120x, y suma una batería de mayor tamaño que puede alcanzar el 75% de carga en aproximadamente 30 minutos con un cargador compatible.

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Al igual que el resto de la serie, ofrece más de 30 horas de autonomía.

En toda la línea, Gemini Intelligence incorpora la función Rambler, que elimina automáticamente palabras de relleno del dictado por voz (como “esteeeee” y convierte las ideas en texto claro.

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El dispositivo integra una batería más grande que, con un cargador adecuado, llega al 75% de su capacidad en cerca de 30 minutos. (Google)

Además, con los Estilos de Cámara presentes en los tres modelos, contarás con una herramienta para ajustar cada imagen con estilos diferenciados y un acabado único.

En escenas nocturnas, Visión Nocturna mantiene el ambiente, el color y los detalles sin usar flash; y, en los modelos Pro, Visión Nocturna Instantánea permite capturar esos momentos con más rapidez.

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Qué característica incluye el Google Pixel Watch 5

El nuevo Google Pixel Watch 5 se presenta en versiones de 41 mm y 45 mm, con pantalla Actua 360 que alcanza hasta 3.000 nits, Wear OS 7.0, GPS de doble frecuencia y sensores para registrar tu actividad y bienestar.

Este reloj inteligente centraliza datos sobre tu desempeño físico, el sueño, la recuperación y la salud.

El Pixel Watch 5 estará disponible en dos tamaños de caja: 41 mm y 45 mm. (Google)

Con Google Health Coach, integrado con Gemini, puedes convertir esa información en recomendaciones personalizadas, ajustadas a tus objetivos y hábitos.

Además, sus sensores mejorados permiten seguir la evolución de indicadores como el estrés vascular y el estrés metabólico, así como la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria.

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La variante de 45 mm ofrece hasta 40 horas de autonomía con la pantalla siempre encendida y hasta 72 horas en modo Ahorro de Batería.

Igualmente, suma carga rápida, gestos sin contacto para usarlo con una sola mano y nuevas correas deportivas en colores Obsidiana, Niebla, Olivo y Terracota.