Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Charly García y Julieta Venegas se reencontraron en Buenos Aires: una amistad que trasciende la música

El ícono del rock argentino asistió a la presentación de Norteña, el nuevo trabajo de la mexicana, que lo definió como “un faro de este mundo”

El encuentro entre la cantante Julieta Venegas y el músico Charly García en Buenos Aires

Guardar

La reciente visita de Julieta Venegas a Buenos Aires propició un momento especial para la música en español: el reencuentro entre la artista mexicana y Charly García. Ambos músicos, referentes de sus respectivas generaciones, compartieron una jornada cargada de emociones que también sirvió para celebrar la trayectoria y los nuevos proyectos de la artista.

La estadía de la autora de “Limón y sal” en la Argentina tuvo como objetivo principal la presentación de Norteña. Memorias del comienzo, su libro autobiográfico, y el lanzamiento de su décimo disco, también titulado Norteña. La agenda incluyó un evento en la ciudad, donde Venegas narró ante el público los primeros pasos de su vida y carrera, y aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron en este proceso. Entre los presentes, la aparición del músico resultó un acontecimiento inesperado, marcando un nuevo capítulo en una relación artística y personal que lleva décadas.

PUBLICIDAD

Las imágenes del evento los muestran abrazándose y compartiendo palabras, rodeados de otros músicos y amigos. Este encuentro es el reflejo de una amistad sólida y un respeto artístico mutuo, forjados a lo largo de años de intercambio y colaboración.

La artista Julieta Venegas presenta su nuevo trabajo ante una audiencia en Argentina. El evento cuenta con la presencia de Charly García

La relación entre ambos artistas no es reciente. En 2019, Venegas condujo el documental Bios. Vidas que marcaron la tuya: Charly García, un recorrido por la historia del músico argentino donde compartieron escenas y diálogos sobre la evolución de su carrera y su impacto en la música latinoamericana. El reencuentro en la capital argentina resignifica ese lazo, mostrando la vigencia de la admiración y la influencia que Charly ejerce sobre ella, consolidando un puente entre dos figuras centrales de la música en español.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos destacados del evento fue la presencia de Zorrito Von Quintiero, histórico colaborador del argentino. Las fotografías difundidas muestran a Venegas y García compartiendo mesa, risas y conversaciones en un ambiente distendido y cargado de complicidad. La chef Mariana Tejerina fue la encargada de agasajar a los invitados, como quedó retratado en imágenes del encuentro. Y las palabras de Venegas reflejaron su emoción.

“Presentamos en Buenos Aires el disco y libro de Norteña. Yo emocionada de contarles un poco de este proyecto que se empezó a gestar en esta ciudad en donde vivimos tantos años hermosos. Fue una noche de reencuentros, de emoción y de compartirles un poco de este proceso largo y bonito que me llevó de vuelta a mi país. Gracias Julio Leiva por compartir la charla conmigo, gracias a mis amigas, amigos y familia que estuvieron acompañándonos. Gracias a mi amado Charly García, una de mis mayores influencias y un artista que siempre ha sido un faro en este mundo. Gracias a mis amigas por recibirnos. Fue una noche amorosa y emocionante”.

Dos personas sentadas frente a una pared de ladrillos. Una mujer con blusa y chaqueta, un hombre con gafas y chaqueta de cuero. Sobre la mesa, dos vasos
Julieta Venegas y Charly García en la presentación del libro de la mexicana (@catalinorestaurant)

La elección de Buenos Aires para el lanzamiento no es casual. La ciudad y la escena musical argentina fueron determinantes en el recorrido de Venegas, quien reconoce la influencia del rock nacional —y en particular de Charly García— en su propia obra. La artista remarcó el valor de este reencuentro y la importancia de compartir ese momento con colegas, amigos y familiares que la acompañaron durante su proceso creativo.

El año en curso marca además dos décadas desde la edición de Limón y sal, el disco que posicionó a Venegas en el mapa internacional y que contiene algunos de sus temas más conocidos. La artista eligió este aniversario para lanzar Norteña, un proyecto que resume su evolución y su regreso a las raíces, en diálogo permanente con el legado del rock argentino.

El evento de presentación se desarrolló en un ambiente cálido y distendido. Las imágenes capturaron distintos momentos de la noche: abrazos, charlas y risas entre los protagonistas, así como detalles del entorno, decorado con libros y objetos personales. La velada combinó la celebración de un nuevo proyecto artístico con el reencuentro de viejos amigos y la reafirmación de lazos culturales entre México y Argentina.

Temas Relacionados

Julieta VenegasCharly García

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

José María Muscari llevó al teatro su obra más íntima: la adopción de su hijo y los desafíos de armar una familia

El director habló con Teleshow luego del estreno de Lucio y yo, donde repasa su relación con el adolescente. El proceso de adopción, las postales de la vida cotidiana y el desafío de narrarlo con honestidad

José María Muscari llevó al teatro su obra más íntima: la adopción de su hijo y los desafíos de armar una familia

Cuáles son las dos figuras de la TV que Adrián Suar quiere sumar a su grilla: “Convencerlos es mi especialidad”

El gerente de programación de El Trece contó que busca reforzar la propuesta con dos conductores históricos y analiza alternativas para un eventual retorno sin repetir fórmulas ya conocidas

Cuáles son las dos figuras de la TV que Adrián Suar quiere sumar a su grilla: “Convencerlos es mi especialidad”

Tini Stoessel viajó a Paris antes de su boda con Rodrigo De Paul: los primeros detalles de su vestido de novia

La cantante arribó a la ciudad de la moda para encontrarse con Ludovic de Saint Sernin, el prestigioso diseñador francobelga. Hubo ritual de hotel, limusina y taller

Tini Stoessel viajó a Paris antes de su boda con Rodrigo De Paul: los primeros detalles de su vestido de novia

Mario Pergolini recordó el robo que cometió cuando tenía 8 años: “Me arrepentí toda la vida”

En Otro Día Perdido, el conductor exploró junto a Soy Rada y Evelyn Botto algunas travesuras de la infancia que permanecieron en la memoria

Mario Pergolini recordó el robo que cometió cuando tenía 8 años: “Me arrepentí toda la vida”

El video romántico de Denisse González a Bautista Mascia tras recibir el alta: “Cambiaste por completo mis días”

La ex Gran Hermano ya está en su casa luego de más de una semana en una clínica. La dedicatoria para el campeón del reality, que la acompañó en uno de los momentos más difíciles de su vida

El video romántico de Denisse González a Bautista Mascia tras recibir el alta: “Cambiaste por completo mis días”

AMÉRICA

Demandan a 153 exautoridades de Bolivia por asesinato, vejaciones y torturas en el caso “Hotel Las Americas”

Demandan a 153 exautoridades de Bolivia por asesinato, vejaciones y torturas en el caso “Hotel Las Americas”

Uruguay registró cuatro homicidios en pocas horas y un hombre sobrevivió por tercera vez a un ataque a tiros

Más de 2.000 muertos por una enfermedad mortal mientras crece la alerta y los expertos explican si hay riesgo para EE. UU.

Una invasión de medusas redujo la producción de la mayor central nuclear de Europa occidental en un 80%

El científico argentino Juan Maldacena explicó cómo la física describe las leyes del universo

MALDITOS NERDS

Supermassive Games anuncia hasta 75 despidos tras lanzar ‘Directive 8020′

Supermassive Games anuncia hasta 75 despidos tras lanzar ‘Directive 8020′

Marvel Tokon: Fighting Souls remonta sus reseñas en Steam tras el nuevo parche

Bulkhead pide no comprar su título ‘Wardogs’ y dispara sus reservas en Steam

Nicholas Hoult se suma a ‘Harry Potter’ como Gilderoy Lockhart en la temporada 2

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

DEPORTES

Fue campeón con Racing, rescindió su contrato hace dos días y negocia su arribo a Independiente: “Una oferta de trabajo no es una falta de respeto”

Fue campeón con Racing, rescindió su contrato hace dos días y negocia su arribo a Independiente: “Una oferta de trabajo no es una falta de respeto”

Se define el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: los detalles de la primera charla clave con Simeone y la decisión del DT

Revelaron detalles del brutal asesinato de una figura del fútbol africano de 28 años: la red criminal que cayó tras el homicidio

Cristiano Ronaldo le envió un mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre

Lionel Messi reveló las dificultades que afrontó en el Mundial en medio de la enfermedad de su padre: “Nunca pude sentirme bien”