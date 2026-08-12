Charly García y Julieta Venegas se reencontraron en Buenos Aires: una amistad que trasciende la música

El encuentro entre la cantante Julieta Venegas y el músico Charly García en Buenos Aires

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La reciente visita de Julieta Venegas a Buenos Aires propició un momento especial para la música en español: el reencuentro entre la artista mexicana y Charly García. Ambos músicos, referentes de sus respectivas generaciones, compartieron una jornada cargada de emociones que también sirvió para celebrar la trayectoria y los nuevos proyectos de la artista.

La estadía de la autora de “Limón y sal” en la Argentina tuvo como objetivo principal la presentación de Norteña. Memorias del comienzo, su libro autobiográfico, y el lanzamiento de su décimo disco, también titulado Norteña. La agenda incluyó un evento en la ciudad, donde Venegas narró ante el público los primeros pasos de su vida y carrera, y aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron en este proceso. Entre los presentes, la aparición del músico resultó un acontecimiento inesperado, marcando un nuevo capítulo en una relación artística y personal que lleva décadas.

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Las imágenes del evento los muestran abrazándose y compartiendo palabras, rodeados de otros músicos y amigos. Este encuentro es el reflejo de una amistad sólida y un respeto artístico mutuo, forjados a lo largo de años de intercambio y colaboración.

La artista Julieta Venegas presenta su nuevo trabajo ante una audiencia en Argentina. El evento cuenta con la presencia de Charly García

La relación entre ambos artistas no es reciente. En 2019, Venegas condujo el documental Bios. Vidas que marcaron la tuya: Charly García, un recorrido por la historia del músico argentino donde compartieron escenas y diálogos sobre la evolución de su carrera y su impacto en la música latinoamericana. El reencuentro en la capital argentina resignifica ese lazo, mostrando la vigencia de la admiración y la influencia que Charly ejerce sobre ella, consolidando un puente entre dos figuras centrales de la música en español.

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Uno de los momentos destacados del evento fue la presencia de Zorrito Von Quintiero, histórico colaborador del argentino. Las fotografías difundidas muestran a Venegas y García compartiendo mesa, risas y conversaciones en un ambiente distendido y cargado de complicidad. La chef Mariana Tejerina fue la encargada de agasajar a los invitados, como quedó retratado en imágenes del encuentro. Y las palabras de Venegas reflejaron su emoción.

“Presentamos en Buenos Aires el disco y libro de Norteña. Yo emocionada de contarles un poco de este proyecto que se empezó a gestar en esta ciudad en donde vivimos tantos años hermosos. Fue una noche de reencuentros, de emoción y de compartirles un poco de este proceso largo y bonito que me llevó de vuelta a mi país. Gracias Julio Leiva por compartir la charla conmigo, gracias a mis amigas, amigos y familia que estuvieron acompañándonos. Gracias a mi amado Charly García, una de mis mayores influencias y un artista que siempre ha sido un faro en este mundo. Gracias a mis amigas por recibirnos. Fue una noche amorosa y emocionante”.

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Julieta Venegas y Charly García en la presentación del libro de la mexicana (@catalinorestaurant)

La elección de Buenos Aires para el lanzamiento no es casual. La ciudad y la escena musical argentina fueron determinantes en el recorrido de Venegas, quien reconoce la influencia del rock nacional —y en particular de Charly García— en su propia obra. La artista remarcó el valor de este reencuentro y la importancia de compartir ese momento con colegas, amigos y familiares que la acompañaron durante su proceso creativo.

El año en curso marca además dos décadas desde la edición de Limón y sal, el disco que posicionó a Venegas en el mapa internacional y que contiene algunos de sus temas más conocidos. La artista eligió este aniversario para lanzar Norteña, un proyecto que resume su evolución y su regreso a las raíces, en diálogo permanente con el legado del rock argentino.

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El evento de presentación se desarrolló en un ambiente cálido y distendido. Las imágenes capturaron distintos momentos de la noche: abrazos, charlas y risas entre los protagonistas, así como detalles del entorno, decorado con libros y objetos personales. La velada combinó la celebración de un nuevo proyecto artístico con el reencuentro de viejos amigos y la reafirmación de lazos culturales entre México y Argentina.