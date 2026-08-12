Crimen y Justicia
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Comenzó el juicio a un exlegislador de Córdoba por el accidente que terminó con una docente muerta

Los especialistas en accidentología presentaron ante el tribunal la reconstrucción del accidente que protagonizó el referente peronista Oscar González y provocó la muerte de Alejandra Bengoa y lesiones graves a dos adolescentes

Oscar González, ex legislador de Córdoba
El ex dirigente es enjuiciado por el accidente ocurrido en las Altas Cumbres de Córdoba (X @OscarGonzalezLC)
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A comienzos de mes comenzó el juicio contra el exlegislador Oscar González por el accidente vial ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres. La colisión tuvo lugar el 29 de octubre de 2022 y provocó la muerte de la docente Alejandra Bengoa, además de lesiones graves a Marina Szulewicz y Alexa Miranda. Por este hecho, González es juzgado por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

En este sentido, la reconstrucción técnica determinó que el impacto entre el BMW y el Renault Sandero ocurrió completamente sobre el carril Mina Clavero-Córdoba, por el que circulaba Alejandra Bengoa. Esta conclusión fue expuesta ante el juez Santiago Camogli por los peritos oficiales Ramiro Ojeda y Álvaro Zaragoza, quienes detallaron que las velocidades al momento de la colisión fueron de 90 km/h para el Sandero y 89,42 km/h para el BMW.

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Durante la última audiencia, ambos especialistas en accidentología vial presentaron los resultados de la reconstrucción y respondieron las consultas de la fiscal Analía Gallaratto, la querella liderada por Germán Romero Marcón y la defensa de González, a cargo de Miguel Ortiz Pellegrini. La prueba técnica se enfocó en el análisis de las marcas de arrastre, las deformaciones de los vehículos y las trayectorias posteriores al impacto.

Vista aérea de dos automóviles colisionados, uno rojo y uno negro, en una carretera de doble carril con línea amarilla. Flechas direccionales en el asfalto. Vegetación seca al borde
La reconstrucción digital del impacto realizada por el perito Álvaro Zaragoza.

El perito Ramiro Ojeda ratificó que el choque se produjo íntegramente sobre el carril del Sandero, desestimando la interpretación previa de la defensa, que sugería una distribución diferente del impacto basada en el testimonio del camionero Roberto Pablo Carranza. “La colisión se produjo totalmente en el carril por el que circulaba el Sandero”, aseguró Ojeda.

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En cuanto a las velocidades, el informe técnico estableció que el Renault Sandero transitaba a aproximadamente 90 km/h y el BMW a 89,42 km/h al momento de la colisión. Estas cifras surgieron de los cálculos físicos y técnicos realizados sobre la evidencia disponible. El reporte técnico también consideró una velocidad previa de 57 km/h para el Sandero en un tramo anterior, lo que indica que el vehículo aceleró para realizar un sobrepaso al camión en una zona de doble línea amarilla.

El peritaje confirmó que el sobrepaso de Bengoa se efectuó en un sector con señalización de doble línea amarilla y que la maniobra requirió aproximadamente 260 metros. Ojeda explicó que, si bien se pudo estimar el inicio del adelantamiento cerca del cartel “Niña Paula”, no resultó posible precisar la distancia exacta ni determinar si el camión redujo la velocidad durante la maniobra.

Un legislador cordobés se niega a hacerse pericias psicológicas tras haber causado la muerte de una docente en un choque
A más de tres años del choque fatal, el exlegislador es llevado a juicio

Respecto al accionar del BMW, los especialistas señalaron que Oscar González habría realizado una maniobra de esquive hacia la izquierda, lo que llevó al vehículo a ubicarse en la banquina del carril contrario. Sin embargo, la reconstrucción no permitió identificar el punto exacto donde comenzó esa acción, aunque sí estableció que el impacto finalizó con ambos automóviles sobre el carril del Sandero. El choque fue calificado como excéntrico, lo que generó el giro del Sandero y su posterior posición final, pisando la doble línea amarilla.

La jornada técnica deberá ser contrastada con los testimonios previos, incluidos los de Ana Faraoni y Jhonatan Andrés Rodríguez, quienes viajaban detrás del Sandero y presenciaron el adelantamiento y el choque inmediato. El camionero Carranza, por su parte, afirmó que no vio el impacto directo y solo escuchó el golpe cuando observó a los vehículos tras el accidente.

La próxima audiencia prevé la declaración de peritos médicos y psicólogos, así como la presentación de informes sobre las consecuencias físicas y psicológicas sufridas por las víctimas. Una vez completada la producción de pruebas, el juicio avanzará hacia la etapa de alegatos y la posterior sentencia.

El caso

El choque ocurrió el 29 de octubre de 2022, cuando el exlegislador, al volante de un BMW de uso oficial, circulaba presuntamente en dirección Córdoba–Mina Clavero e invadió el carril contrario, lo que provocó que impactara de frente contra el automóvil en el que se trasladaba Bengoa.

En el asiento trasero del vehículo viajaban también Marina, hija de la docente, y su amiga Alexa, ambas de 14 años al momento del hecho. Mientras que Marina logró recuperarse sin secuelas, Alexa sufrió lesiones irreversibles y quedó parapléjica tras el impacto.

La elevación de la causa a juicio se produjo luego de que fracasara una propuesta de la defensa de González, que pretendía una salida alternativa mediante una reparación económica. Sin embargo, la solicitud fue rechazada durante el proceso.

Legislador cordobés a bordo de una camioneta melliza chocó en Altas Cumbres y provocó una tragedia
Imágenes del incidente (Ministerio Público Fiscal de Córdoba)

La investigación también dirigió su atención al vehículo oficial que conducía González en el momento del siniestro. En este sentido, el uso del BMW, perteneciente a la administración pública, es una de las aristas que será analizada durante el debate oral.

En su primera declaración ante la fiscal Analía Gallarato, González aseguró que no recordaba los momentos previos al accidente y negó haber cruzado la línea amarilla para adelantar otro vehículo. Sin embargo, manifestó sentirse responsable por lo sucedido. “Se cruzó por mi mente que habría dado mi vida por haber sido yo el que hubiera sufrido la tragedia final”, manifestó.

A partir del análisis testimonial, la funcionaria judicial concluyó que el ex legislador tuvo una conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria. Además, confirmó que no contaba con los permisos requeridos para utilizar el auto oficial, luego de que este fuera regresado a la Legislatura de Córdoba.

Una vez concluida la etapa investigativa, la Fiscalía solicitó la elevación a juicio del caso, tras señalar la existencia de pruebas que comprobarían la culpabilidad del imputado. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuraron documentos periciales accidentológicos realizados tanto por el perito oficial de la Sección Accidentología Vial de Policía Judicial como por peritos de control de la parte querellante y defensora, una aclaratoria de la pericia accidentológica y el informe de reconstrucción virtual.

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