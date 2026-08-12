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Los mensajes de apoyo a Lionel Messi de Beckham, Di María, Paredes y otras figuras del fútbol tras la despedida a su padre

Ni bien el astro rosarino publicó unas palabras dedicadas a su papá Jorge en sus redes, apareció el apoyo para el capitán de la Albiceleste

Leandro Paredes, uno de los primeros que saludó a Messi tras la carta a su padre (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)
Leandro Paredes, uno de los primeros que saludó a Messi tras la carta a su padre (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)
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A pocas horas de llegar a Miami tras estar en el último adiós a su padre Jorge en Rosario, Lionel Messi publicó una sentida carta en sus redes sociales en las que abrió su corazón tras la muerte de su papá. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“, fue uno de los fragmentos más crudos del astro rosarino.

Como era de esperarse, sus palabras tuvieron el apoyo de varios de sus compañeros de la selección argentina. Uno de los primeros en reaccionar fue Leandro Paredes, que puso dos emojis (uno de unas manos juntas y un corazón) para apoyar a su amigo. Algo similar hizo Thiago Almada: el refuerzo de River Plate sumó cinco corazones en su comentario. Otro de los que sumó dos corazones y un emoji de las manos en forma de rezo fue Cuti Romero.

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Por su parte, David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami dejó su mensaje para Messi. “Estamos contigo y tu familia, Leo. Siempre”, escribió la leyenda del fútbol inglés que generó una gran relación con el número 10 desde su incorporación al equipo de la MLS. Uno de los grandes compañeros de Messi durante todos sus años en la Albiceleste fue Ángel Di María, y Fideo también se acopló a los cientos de miles que dejaron su comentario: agregó siete corazones para mostrar su apoyo a Leo. “Estamos con vos, Leo”, sumó Giuliano Simeone, el jugador del Atlético de Madrid que tuvo su primera experiencia mundialista con el histórico 10 del seleccionado.

El que también aprovechó para saludar a Messi fue Cristiano Ronaldo. La estrella de Portugal, que durante dos décadas batalló contra el astro rosarino por el cetro de máxima figura mundial del fútbol, escribió: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, comentó CR7.

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El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, escribió: “Te quiero con el alma. Siempre, pero siempre con vos”. Messi también recibió mensajes de Paulo Dybala, campeón del mundo en Qatar 2022 con el astro (el emoji de un corazón) y también de otras personalidades del fútbol como Mariano Andujar y Javier Zanetti. Además, la cuenta del Barcelona FC también escribió “Mucha fuerza, Leo” y la de los Juegos Olímpicos apoyó a quien ganó la medalla de oro en Beijing 2008.

Captura - Los mensajes del mundo del fútbol en la carta de Messi a su papá
Captura - Los mensajes del mundo del fútbol en la carta de Messi a su papá

Figuras del espectáculo como Miguel Granados, que lo entrevistó hace ya un tiempo en su casa en Miami, y Grego Rosello se sumaron a los miles de comentarios. “Muchísima fuerza Leo! Tuviste el padre más orgulloso de su hijo del mundo”, aportó el conductor e influencer. Lo mismo sucedió con Andy Kusnetzoff y otras personalidades de los medios también dejaron su mensaje.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, fue el texto que eligió Messi para comenzar con su conmevedora carta despedida para su papá.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar. Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, reveló sobre cómo atravesó la Copa del Mundo en medio de la enfermedad que transitaba su progenitor.

La muerte de Jorge Messi se produjo tres semanas después del último capítulo del astro en la Copa del Mundo. Pero el número 10 tuvo que convivir durante el torneo con el escenario de la salud de su papá. Y en lo que fue el estreno mundialista ante Argelia en Kansas City, el día que Leo anotó tres goles para el triunfo 3-0 ante el combinado africano, no ocultó su emoción después de convertir ese espectacular tanto que abrió el camino de la victoria para la Albiceleste.

Cumpleaños de Messi
Leo Messi junto a su mamá Celia y papá Jorge

Después de la celebración grupal, Messi miró fijo a una de las cámaras de la transmisión de TV y con sus dos manos mandó un beso directo. Luego señaló con sus dedos índices en dos ocasiones y repitió el saludo antes de cerrar sus puños. Una clave durante la estadía en Estados Unidos fue el sostén de todo el plantel, clave para sobrellevar una etapa complicada desde lo anímico para el capitán del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

“Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, agregó.

Y para terminar, Messi se despidió de su papá con una frase que marca que su legado estará presente en la nueva generación de la familia que seguirán los hijos que crían junto su esposa Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo y Ciro. “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

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