Los contundentes videos de Luck Ra en medio de su separación de La Joaqui: “Ya no sufro más por amor”

De cara al estreno de su próxima canción, Luck Ra aprovechó para lanzarle una indirecta a su expareja, La Joaqui, en medio del tenso panorama (Instagram)

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A casi dos semanas de la separación de Luck Ra y La Joaqui, las versiones de infidelidad y los rumores en torno al final de la pareja siguen generando repercusión en el mundo del espectáculo. En medio de especulaciones y desmentidas por parte de los involucrados, el tema no deja de generar interés entre los seguidores de ambos artistas. En este contexto, el propio cantante cordobés volvió a llamar la atención con una serie de indirectas y anuncios que reavivaron la conversación en redes sociales.

En las últimas horas, Luck Ra decidió volcar su energía en su carrera musical y sorprendió a sus seguidores con el adelanto de una nueva colaboración. El artista anunció que unirá fuerzas con DesaKTa2 en una canción que estará disponible en plataformas digitales este jueves 13 de agosto. “Andan diciendo cada cosa de mí que es mentira, y yo quiero decir algo. Yo no ando desacatado, yo ando con los DesaKTa2”, expresó en la publicación que compartió en su cuenta personal de Instagram, donde reveló la noticia del lanzamiento. El anuncio generó expectativas y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus fanáticos.

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El adelanto del tema incluyó una frase sugestiva: “Aunque yo ya sufrí por amor, ya no sufro más”. Además, se sumaron referencias a salir, bailar y disfrutar de la noche, elementos característicos del cuarteto que muchos usuarios no tardaron en vincular con la reciente ruptura de su relación con La Joaqui.

En medio de la tensión por su ruptura, el artista cordobés lanzó indirectas a su expareja (Instagram)

Sin embargo, esta no fue la única indirecta que generó repercusión en las redes. Días atrás, Luck Ra había compartido un video en su cuenta de TikTok que fue rápidamente interpretado como un mensaje hacia su expareja. En la grabación, se lo ve frente a la parrilla de su casa, preparando un asado, pero lo que más llamó la atención fue la canción que eligió para interpretar: “Ojalá”, un tema que lanzó junto a Eugenia Quevedo en 2024. “Y ojalá que te den lo que pedías. Lo que yo quise y no podía. Y que seas muy feliz”, decía la letra que entonaba el artista frente a la cámara, lo que llamó la atención nuevamente a sus seguidores.

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A tan solo unos días de conocerse su ruptura, Luck Ra había compartido un clip con uno de sus temas viejos que dio de qué hablar entre sus seguidores (TikTok)

Si bien el posteo de TikTok no tardó en superar las dos millones de reproducciones, lo que llamó la atención fueron los distintos comentarios que dejaron los usuarios ante el gesto del cantante. “El plato se llama: ‘Casate vos, yo me voy de joda’”, “¿Cómo la vas a llevar a un viaje paradisíaco para pedirle separarte?”, “Le dieron tanto amor, que no supo qué hacer”, “Recuerden, los hombres prefieren verte con otro a mejorar” y “¿Saben qué es lo más real? Que en unos meses la Joaqui va a decir: ‘¿Por este lloré?’”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron en medio del tenso panorama de la expareja.

Además, esta no es la única polémica que se suma a la historia. En las últimas horas, una versión difundida desde España sumó aún más tensión a la separación. Según reveló el periodista Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen, Luck Ra habría mantenido una relación paralela con una mujer en Madrid mientras todavía estaba en pareja con La Joaqui. Aunque el artista evitó referirse públicamente a este rumor y desmintió cualquier vínculo con Tuli Acosta, la información europea sostiene que el cantante realizaba viajes a España motivado por este vínculo personal.

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De esta manera, mientras la repercusión por su separación de La Joaqui sigue generando debate en redes y medios, Luck Ra optó por enfocar su energía en la música. Con su próxima colaboración junto a DesaKTa2 ya lista para estrenarse, el cantante cordobés apuesta a renovar su presencia en la escena del cuarteto y consolidar su carrera en un momento clave, dejando en claro que, pese a las polémicas personales, su prioridad sigue siendo su desarrollo artístico.