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Apple permitirá que compruebes si una foto fue tomada con un iPhone o con IA en iOS 27

La herramienta utiliza datos únicos del hardware del celular para identificar la procedencia de la imagen

Apple prepara en iOS 27 la función Reference Image para autenticar si una fotografía fue tomada con un iPhone. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)
Apple prepara en iOS 27 la función Reference Image para autenticar si una fotografía fue tomada con un iPhone. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)
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Apple se prepara para introducir una función en iOS 27 capaz de autenticar si una fotografía fue tomada realmente con un iPhone. Esta novedad, llamada Reference Image, aparece en las versiones beta del sistema operativo y apunta a resolver la dificultad para diferenciar una imagen capturada por una cámara real de aquellas generadas o alteradas mediante inteligencia artificial.

En los últimos años, el avance de la IA ha permitido que cualquier persona, con apenas una idea y una breve instrucción, pueda crear imágenes sintéticas en segundos. Un problema que esta herramienta busca resolver.

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Cómo es Reference Image, la función de Apple

Reference Image es la respuesta de Apple ante el problema de la autenticidad fotográfica. A diferencia de otras empresas que marcan las imágenes generadas por IA con etiquetas o marcas de agua invisibles, la propuesta busca certificar la procedencia de las fotos auténticas, es decir, demostrar que una imagen fue capturada con la cámara de un iPhone.

La función Reference Image se encuentra actualmente en desarrollo y solo está disponible en las versiones beta de iOS 27. Para que una foto reciba la autenticación, el usuario debe activar un nuevo modo dentro de la cámara, denominado Reference Mode.

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La autenticación de fotografías en iOS 27 exige activar en la cámara del iPhone el modo Reference Mode antes de capturar la imagen.
La autenticación de fotografías en iOS 27 exige activar en la cámara del iPhone el modo Reference Mode antes de capturar la imagen.

Si esta opción no está habilitada al momento de tomar la imagen, la fotografía no contendrá la información necesaria para ser autenticada posteriormente.

Cómo funciona la autenticación de fotografías

El proceso de autenticación de Reference Image utiliza datos únicos del hardware del iPhone y los metadatos de la fotografía. Cuando el usuario activa el modo Reference y captura una imagen, el sistema asocia la foto a información proveniente del sensor de la cámara. Este mecanismo busca garantizar que solo las imágenes tomadas con un dispositivo genuino puedan recibir la acreditación.

Para mantener la privacidad, el sistema está diseñado de manera que Apple no acceda al archivo original de la fotografía. La verificación se realiza a través de Private Cloud Compute, la infraestructura privada de Apple que permite procesar tareas en la nube sin exponer datos sensibles.

Solo la información del sensor y los metadatos se envían para su comprobación, reduciendo riesgos de filtración o acceso no autorizado.

Reference Image utiliza datos únicos del hardware del iPhone y los metadatos de la fotografía para certificar su procedencia.
Reference Image utiliza datos únicos del hardware del iPhone y los metadatos de la fotografía para certificar su procedencia.

Reference Image otorga a la fotografía un ID único tras su autenticación. Si en algún momento Apple detecta que el sensor del dispositivo ha sido manipulado o comprometido, la compañía puede revocar la autenticación de todas las imágenes asociadas a ese hardware. Esta medida refuerza la seguridad del sistema y busca evitar fraudes.

Diferencias otras funciones similares de Google y Meta

Mientras empresas como Google han desarrollado tecnologías como SynthID, que introduce marcas de agua invisibles en imágenes generadas por IA, o Meta, que añade etiquetas informativas en Facebook, Instagram y Threads, la estrategia de Apple se centra en el origen real de las imágenes. En lugar de señalar lo falso, Reference Image busca certificar lo verdadero.

Otras aplicaciones, como la propia Image Playground de Apple, también incorporan metadatos en las imágenes generadas, pero Reference Image va más allá al trabajar exclusivamente con fotografías tomadas por la cámara del dispositivo. Esto permite a los usuarios y plataformas verificar si una imagen es auténtica y no ha sido alterada ni creada artificialmente.

Cuándo estará disponible esta función

Por el momento, Reference Image permanece desactivada por defecto y solo se encuentra en las versiones beta de iOS 27. Los usuarios que tengan acceso a la beta pueden localizar la función en los ajustes de la cámara, bajo la opción Reference Mode.

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Tras la autenticación, Reference Image asigna un ID único a la foto y Apple puede revocar esa validación si detecta un sensor manipulado. (Europa Press)

Es importante destacar que la función podría modificarse o incluso eliminarse antes de la publicación oficial del sistema operativo, prevista para el próximo otoño.

La autenticación tampoco es automática: requiere que el usuario capture la foto bajo el modo Reference y luego decida si desea verificarla. Solo entonces, el archivo y los datos de procedencia se envían a la nube privada para su validación. La posibilidad de revocar autenticaciones previas agrega una capa de control adicional frente a eventuales vulnerabilidades en el hardware.

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