Lionel Messi reveló las dificultades que afrontó en el Mundial en medio de la enfermedad de su padre: “Nunca pude sentirme bien”

Tras el 1-0 a Argelia en el debut, el astro rosarino le dedicó el tanto a Jorge.

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Lionel Messi publicó una carta en la que dio detalles de cómo sobrellevó el Mundial 2026 mientras, a la distancia, su padre luchaba contra una grave enfermedad. En un mensaje de despedida que compartió con una foto junto a Jorge en sus redes sociales, el capitán de la selección argentina reveló que llegó mermado en lo físico a la final contra España y luchó hasta el agotamiento total.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, fue una de las reveladoras líneas de la carta de Messi a su padre.

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El astro albiceleste sorprendió a todo el mundo al emocionarse durante el festejo de su primer gol en la Copa del Mundo ante Argelia, duelo en el que además convirtió otros dos en el 3-0 que empujó a Argentina en su zona. Lágrimas, dedicatoria frente a las cámaras y una frase con lectura de labios: “Te amo”.

El capitán argentino está sentado en un banco antes de la práctica con el equipo en Atlanta

La historia continuó con el doblete ante Austria, que selló la clasificación a los octavos de final del Mundial, después de los rumores periodísticos sobre el fallecimiento de Jorge. La fase de grupos se completó con su suplencia ante Jordania, adornada por el tanto que anotó en la última media hora tras su ingreso. Mientras se preparaba para afrontar las fases finales de la competición, Lionel se ilusionaba con una mejoría de su papá, para tenerlo presente al menos en algún compromiso. Convirtió en 16avos ante Cabo Verde, también hizo un tanto en 8vos en la remontada frente a Egipto y aportó una asistencia en cuartos contra Suiza.

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En semifinales, Leo fue protagonista principal del histórico triunfo contra los ingleses, pero las noticias desde Rosario no eran buenas. El estado de Jorge no mejoraba y, por el contrario, se descartaba la chance de que viajara para el duelo decisivo en Nueva Jersey el 19 de julio.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido”, es el tramo que resumió lo que fue su estado emocional luego de cada compromiso en Estados Unidos. Y, previo al desenlace, después del trajín que llevó imponerse ante Inglaterra, donde Lionel le regaló a Jorge su última gran función, contó: “Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”.

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Lionel Messi llora con la medalla de subcampeón colgada en el cuello (REUTERS/Agustin Marcarian)

El reencuentro en Rosario, a las pocas horas de la final perdida contra España, también generó desazón en un Messi que arribó a su ciudad natal extenuado desde lo físico y lo emocional: “Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”.

Messi arrojó interrogantes sobre su futuro como futbolista no solamente a nivel clubes (Inter Miami) sino también selección nacional. A la Albiceleste le restan dos fechas FIFA por disputar en 2026 y todavía no está claro si Lionel va a ser considerado por Scaloni para esos encuentros. La próxima Copa América parece quedar muy lejana (2028) y, por las palabras que empleó en su carta, el 10 parece haberse bajado definitivamente de la chance de disputar la Copa del Mundo 2030.

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“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo voy a seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio. Faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, concluyó Messi con su desgarrador texto.